4 yıllık bölümler arasında yer alan Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Özel Eğitim Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|415,6581
|11.949
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|407,0251
|17.178
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|420,5865
|9.660
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|405,8637
|18.015
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|130+4 / 134
|421,2992
|9.368
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|394,6985
|27.712
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+0 / 30
|357,1693
|91.163
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|346,5205
|121.417
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|429,4613
|6.483
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|415,9611
|11.782
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|411,2593
|14.395
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|9+0 / 9
|414,0531
|12.799
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|51+0 / 51
|376,3568
|51.785
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|408,3101
|16.258
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|404,0732
|19.339
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|418,6305
|10.510
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|410,3129
|15.028
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|9+0 / 9
|401,4557
|21.449
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|24+0 / 24
|378,1457
|48.851
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|27+0 / 27
|363,2809
|76.658
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|420,5915
|9.656
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|402,7222
|20.369
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|434,4023
|5.203
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|90+3 / 93
|416,4949
|11.512
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|412,7409
|13.522
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|34+0 / 34
|379,6485
|46.567
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|100+3 / 103
|423,8510
|8.305
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+1 / 31
|421,2911
|9.370
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|402,8087
|20.301
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|398,4313
|24.067
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|24+0 / 24
|370,6985
|61.637
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|444,2315
|3.372
|Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+1 / 31
|408,4266
|16.226
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|9+0 / 9
|417,7361
|10.889
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|36+0 / 36
|372,3090
|58.840
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|359,1821
|86.043
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|417,0531
|11.214
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|419,9459
|9.949
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|426,5935
|7.397
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|34+0 / 34
|379,8910
|46.224
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|9+0 / 9
|415,0689
|12.259
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|51+0 / 51
|387,9118
|35.299
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|412,7517
|13.520
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|22+0 / 22
|369,8021
|63.318
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / 3
|352,0712
|104.857
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+1 / 31
|416,3062
|11.599
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|426,2991
|7.493
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|47+0 / 47
|383,3270
|41.261
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|7+0 / 7
|412,5956
|13.588
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|42+0 / 42
|354,1638
|99.139
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|429,8302
|6.382
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|377,5140
|49.885
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|420,9931
|9.488
|İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|413,4844
|13.118
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|405,1219
|18.554
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|405,5980
|18.206
|Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|407,8389
|16.613
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|402,0450
|20.937
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|2+0 / 2
|381,6931
|43.579
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|48+0 / 48
|369,2359
|64.407
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|9+0 / 9
|422,9243
|8.669
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|22+0 / 22
|350,1152
|110.536
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|29+0 / 29
|332,7032
|171.606
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|100+3 / 103
|427,8143
|6.999
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|410,1070
|15.155
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|120+3 / 123
|409,7275
|15.386
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|409,3257
|15.664
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|90+3 / 93
|414,0229
|12.815
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|411,9750
|13.973
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|406,6997
|17.408
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|405,6059
|18.199
|Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|90+3 / 93
|403,7355
|19.584
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|403,6239
|19.669
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|394,5551
|27.858
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|36+0 / 36
|359,6697
|84.882
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|357,7853
|89.605
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|9+0 / 9
|400,9531
|21.845
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|51+0 / 51
|366,7502
|69.332
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|403,4359
|19.808
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|406,3920
|17.642
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|45+0 / 45
|382,3077
|42.680
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|454,6586
|2.114
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|341,6664
|137.568
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|402,0874
|20.894
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.