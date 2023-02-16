4 yıllık bölümler arasında yer alan Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Özel Eğitim Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 415,6581 11.949 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 407,0251 17.178 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 420,5865 9.660 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 405,8637 18.015 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 130+4 / 134 421,2992 9.368 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 394,6985 27.712 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 30+0 / 30 357,1693 91.163 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 346,5205 121.417 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 429,4613 6.483 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 415,9611 11.782 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 411,2593 14.395 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 414,0531 12.799 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 51+0 / 51 376,3568 51.785 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 408,3101 16.258 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 404,0732 19.339 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 418,6305 10.510 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 410,3129 15.028 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 401,4557 21.449 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 24+0 / 24 378,1457 48.851 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 27+0 / 27 363,2809 76.658 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 420,5915 9.656 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 402,7222 20.369 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 434,4023 5.203 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 416,4949 11.512 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 412,7409 13.522 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 34+0 / 34 379,6485 46.567 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 100+3 / 103 423,8510 8.305 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 30+1 / 31 421,2911 9.370 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 402,8087 20.301 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 398,4313 24.067 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 24+0 / 24 370,6985 61.637 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 444,2315 3.372 Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 30+1 / 31 408,4266 16.226 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 417,7361 10.889 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 36+0 / 36 372,3090 58.840 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 359,1821 86.043 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 417,0531 11.214 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 419,9459 9.949 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 426,5935 7.397 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 34+0 / 34 379,8910 46.224 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 415,0689 12.259 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 51+0 / 51 387,9118 35.299 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 412,7517 13.520 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 22+0 / 22 369,8021 63.318 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 352,0712 104.857 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 30+1 / 31 416,3062 11.599 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 426,2991 7.493 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 47+0 / 47 383,3270 41.261 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 7+0 / 7 412,5956 13.588 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 42+0 / 42 354,1638 99.139 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 429,8302 6.382 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 377,5140 49.885 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 420,9931 9.488 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 413,4844 13.118 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 405,1219 18.554 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 405,5980 18.206 Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 407,8389 16.613 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 402,0450 20.937 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 2+0 / 2 381,6931 43.579 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 48+0 / 48 369,2359 64.407 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 422,9243 8.669 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 22+0 / 22 350,1152 110.536 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 29+0 / 29 332,7032 171.606 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 100+3 / 103 427,8143 6.999 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 410,1070 15.155 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 120+3 / 123 409,7275 15.386 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 409,3257 15.664 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 414,0229 12.815 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 411,9750 13.973 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 406,6997 17.408 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 405,6059 18.199 Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 403,7355 19.584 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 403,6239 19.669 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 394,5551 27.858 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 36+0 / 36 359,6697 84.882 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 357,7853 89.605 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 400,9531 21.845 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 51+0 / 51 366,7502 69.332 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 403,4359 19.808 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 406,3920 17.642 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 45+0 / 45 382,3077 42.680 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 454,6586 2.114 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 341,6664 137.568 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 402,0874 20.894

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