(4 Yıllık) Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Özel Eğitim Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62415,658111.949
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41407,025117.178
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62420,58659.660
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62405,863718.015
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL130+4 / 134421,29929.368
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10394,698527.712
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL30+0 / 30357,169391.163
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10346,5205121.417
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82429,46136.483
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62415,961111.782
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62411,259314.395
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9414,053112.799
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL51+0 / 51376,356851.785
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62408,310116.258
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62404,073219.339
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62418,630510.510
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62410,312915.028
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9401,455721.449
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL24+0 / 24378,145748.851
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL27+0 / 27363,280976.658
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82420,59159.656
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62402,722220.369
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62434,40235.203
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL90+3 / 93416,494911.512
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6412,740913.522
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL34+0 / 34379,648546.567
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL100+3 / 103423,85108.305
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL30+1 / 31421,29119.370
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52402,808720.301
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6398,431324.067
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL24+0 / 24370,698561.637
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62444,23153.372
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL30+1 / 31408,426616.226
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9417,736110.889
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL36+0 / 36372,309058.840
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15359,182186.043
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52417,053111.214
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62419,94599.949
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6426,59357.397
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL34+0 / 34379,891046.224
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9415,068912.259
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL51+0 / 51387,911835.299
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5412,751713.520
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL22+0 / 22369,802163.318
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 3352,0712104.857
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL30+1 / 31416,306211.599
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8426,29917.493
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL47+0 / 47383,327041.261
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL7+0 / 7412,595613.588
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL42+0 / 42354,163899.139
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5429,83026.382
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25377,514049.885
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62420,99319.488
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62413,484413.118
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41405,121918.554
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62405,598018.206
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41407,838916.613
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10402,045020.937
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL2+0 / 2381,693143.579
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL48+0 / 48369,235964.407
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9422,92438.669
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL22+0 / 22350,1152110.536
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL29+0 / 29332,7032171.606
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL100+3 / 103427,81436.999
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52410,107015.155
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL120+3 / 123409,727515.386
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62409,325715.664
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL90+3 / 93414,022912.815
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62411,975013.973
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82406,699717.408
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52405,605918.199
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL90+3 / 93403,735519.584
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62403,623919.669
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8394,555127.858
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL36+0 / 36359,669784.882
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6357,785389.605
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9400,953121.845
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL51+0 / 51366,750269.332
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62403,435919.808
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15406,392017.642
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL45+0 / 45382,307742.680
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5454,65862.114
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25341,6664137.568
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72402,087420.894

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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