4 yıllık bölümler arasında yer alan Pazarlama (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Pazarlama (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Pazarlama (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Pazarlama (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite Adı Bölüm P. Türü Kont./Yer Taban Puan Başarı Sıralaması İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Pazarlama (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 395,7021 65.275 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Pazarlama (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 317,4102 308.456 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Pazarlama (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 281,2046 551.889 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Pazarlama (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 278,4312 576.126 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Pazarlama (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 264,6992 709.503 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Pazarlama (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 228,8659 1.161.166 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Pazarlama (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 226,8447 1.189.862 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Pazarlama (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 5+0 / --- --- --- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Pazarlama (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / --- --- --- Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Pazarlama (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 9 Dolmadı Dolmadı

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