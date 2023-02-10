4 yıllık bölümler arasında yer alan Psikoloji bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Psikoloji bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Psikoloji bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Psikoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|509,3322
|715
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|508,4228
|742
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|497,7649
|1.316
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|496,6530
|1.388
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|480,8268
|2.770
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|476,5876
|3.269
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|14+0 / 14
|470,8097
|4.087
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0 / 13
|470,7050
|4.105
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|466,6358
|4.786
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|456,7299
|6.906
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0 / 13
|452,0895
|8.070
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|14+0 / 14
|447,7090
|9.311
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|443,7523
|10.666
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|30+0 / 30
|441,2540
|11.616
|İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|440,2085
|12.052
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|440,1026
|12.110
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|436,5068
|13.797
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0 / 13
|435,7084
|14.192
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|435,5547
|14.281
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|432,2714
|16.211
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|432,2155
|16.256
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|428,8392
|18.751
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|426,2156
|21.032
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|423,4645
|23.727
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0 / 13
|422,2160
|25.016
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|422,0920
|25.161
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|420,3301
|27.134
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|417,5976
|30.467
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|416,9871
|31.270
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0 / 13
|416,0284
|32.520
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|415,1603
|33.670
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|414,6922
|34.300
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|409,9666
|41.183
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|408,1556
|44.013
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|407,7193
|44.710
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|407,2789
|45.414
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|406,0654
|47.330
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|405,1517
|48.835
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|404,6094
|49.721
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|404,5302
|49.844
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|403,5531
|51.481
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|402,5603
|53.146
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|401,5443
|54.871
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|400,9833
|55.868
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|400,6317
|56.473
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|399,4497
|58.568
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|399,1344
|59.078
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|398,6064
|59.980
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|397,8129
|61.397
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|16+0 / 16
|397,5039
|61.952
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|396,5898
|63.701
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|395,6236
|65.409
|Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|394,6930
|67.153
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|394,2506
|67.999
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|394,0909
|68.300
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|393,7758
|68.914
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|392,6567
|71.127
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|390,9741
|74.363
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0 / 13
|390,6944
|74.911
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|389,6584
|77.012
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|389,6551
|77.022
|Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|389,5265
|77.269
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|389,1891
|77.981
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|388,9825
|78.385
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|14+0 / 14
|388,3937
|79.638
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|387,9751
|80.450
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|387,1777
|82.095
|Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|387,0244
|82.404
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|386,2280
|84.043
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|386,1359
|84.230
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|385,6627
|85.165
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|385,4882
|85.532
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|385,0902
|86.333
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|384,5664
|87.474
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|384,4894
|87.656
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|383,2251
|90.323
|İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|383,2137
|90.344
|Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|382,9194
|90.996
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|41+0 / 41
|382,0161
|92.914
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|381,5626
|93.912
|İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|381,3111
|94.459
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|381,2231
|94.686
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|381,1453
|94.844
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|380,8799
|95.435
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|380,5153
|96.230
|İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|379,3337
|98.843
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|24+0 / 24
|378,8361
|99.990
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|378,5177
|100.708
|Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|378,2723
|101.239
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|377,6992
|102.561
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|377,2337
|103.602
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|376,4745
|105.330
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|376,0914
|106.160
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|375,7469
|106.982
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|375,7441
|106.987
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0 / 13
|375,5946
|107.322
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|24+0 / 24
|374,7786
|109.253
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|374,7776
|109.254
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|374,5954
|109.658
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|374,4092
|110.101
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|374,0331
|110.990
|Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|372,8507
|113.810
|Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|372,6273
|114.297
|Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|372,4127
|114.761
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|372,0886
|115.589
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|372,0376
|115.715
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|371,7026
|116.502
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|371,6346
|116.671
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|48+0 / 48
|371,2380
|117.668
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|370,9841
|118.264
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|370,9789
|118.284
|Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|370,9137
|118.432
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|370,7615
|118.828
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|370,2373
|120.119
|Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|368,9661
|123.231
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|44+0 / 44
|368,7829
|123.670
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0 / 13
|368,6785
|123.938
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|14+0 / 14
|368,4539
|124.492
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|368,3692
|124.705
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|368,0844
|125.441
|Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|367,3021
|127.401
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|367,2184
|127.615
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|366,8476
|128.558
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|366,5503
|129.324
|Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|366,3460
|129.910
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|366,2251
|130.213
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|366,1227
|130.514
|İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|366,1153
|130.536
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|366,0777
|130.640
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|365,9136
|131.047
|İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|365,4862
|132.156
|İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|365,3888
|132.429
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|14+0 / 14
|365,1187
|133.177
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|364,2994
|135.282
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|364,2432
|135.429
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|363,9896
|136.085
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|363,6920
|136.856
|Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|14+0 / 14
|362,6426
|139.743
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|362,4967
|140.123
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|362,1930
|140.914
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|45+0 / 45
|362,1475
|141.038
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|362,0881
|141.214
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|66+0 / 66
|362,0500
|141.318
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|361,7465
|142.155
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|361,1633
|143.675
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|60+0 / 60
|361,0009
|144.123
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|28+0 / 28
|360,2529
|146.188
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|360,1959
|146.348
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|60+0 / 60
|358,9092
|149.951
|Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|358,8710
|150.050
|Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|358,6553
|150.626
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|120+3 / 123
|358,1030
|152.269
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|357,7403
|153.262
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|356,4511
|156.980
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|356,3666
|157.230
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|356,3090
|157.396
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|26+0 / 26
|355,5925
|159.435
|Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|354,9115
|161.469
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|66+0 / 66
|354,9086
|161.480
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|354,3653
|163.074
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|354,2651
|163.368
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Psikoloji (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|353,0169
|167.155
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|352,9237
|167.430
|Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|352,9224
|167.434
|Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|352,2098
|169.528
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|350,7835
|173.923
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|349,4956
|177.917
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|347,8098
|183.325
|Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|34+0 / 34
|347,4273
|184.545
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|63+0 / 63
|346,7560
|186.787
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|30+0 / 30
|345,8158
|189.967
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|345,0200
|192.550
|Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|343,5125
|197.726
|Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|343,0087
|199.477
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|342,4352
|201.425
|Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|341,5710
|204.414
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|340,9817
|206.594
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|340,2401
|209.291
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|51+0 / 51
|339,8190
|210.803
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|19+0 / 19
|338,8865
|214.216
|Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|80+0 / 80
|337,2134
|220.542
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|27+0 / 27
|337,0841
|221.055
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|14+0 / 14
|336,8367
|221.950
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|336,5119
|223.194
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|336,4193
|223.559
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|40+0 / 40
|333,7561
|234.050
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|332,8920
|237.599
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|32+0 / 32
|332,3510
|239.939
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|76+0 / 76
|332,2378
|240.414
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|330,6408
|247.008
|Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|330,0394
|249.499
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)
|Psikoloji (Örgün) (%75 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|329,0555
|253.627
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|329,0470
|253.669
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|61+0 / 61
|328,2227
|257.197
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|29+0 / 29
|328,2032
|257.284
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|66+0 / 66
|327,9307
|258.461
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|48+0 / 48
|326,8366
|263.245
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|326,5147
|264.768
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|326,0369
|266.956
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|32+0 / 32
|325,5336
|269.271
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|18+0 / 18
|325,5263
|269.320
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|325,2363
|270.599
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|43+0 / 43
|324,0495
|276.083
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|16+0 / 16
|323,9852
|276.380
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|35+0 / 35
|323,8639
|276.920
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|85+0 / 85
|323,7354
|277.492
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|54+0 / 54
|323,6534
|277.841
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|322,4832
|283.324
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|322,0019
|285.632
|Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|321,4888
|288.071
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|71+0 / 71
|321,4216
|288.387
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|57+0 / 57
|319,7974
|296.510
|Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|319,5015
|297.934
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|58+0 / 58
|319,1547
|299.675
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|317,6443
|307.237
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|35+0 / 35
|316,7804
|311.626
|Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|315,2214
|319.818
|Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|314,6157
|322.958
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|63+0 / 63
|314,4120
|324.119
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|313,9348
|326.610
|Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|16+0 / 16
|313,8682
|326.976
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|45+0 / 45
|313,3655
|329.613
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|48+0 / 48
|311,8625
|337.803
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|311,3555
|340.612
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|42+0 / 42
|310,3688
|346.230
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|45+0 / 45
|310,1278
|347.664
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|22+0 / 22
|308,7792
|355.462
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|62+0 / 62
|308,5393
|356.802
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|45+0 / 45
|308,1321
|359.153
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|42+0 / 42
|307,9793
|360.066
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|59+0 / 59
|307,8187
|360.970
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|45+0 / 45
|307,3095
|364.107
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|59+0 / 59
|307,0353
|365.708
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|50+0 / 50
|306,1918
|370.680
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|34+0 / 34
|305,7674
|373.301
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|305,6371
|374.095
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|47+0 / 47
|305,3262
|375.943
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|57+0 / 57
|305,1127
|377.273
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|18+0 / 18
|304,1442
|383.271
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|45+0 / 45
|303,7066
|385.976
|İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|34+0 / 34
|301,8458
|397.770
|İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|49+0 / 49
|301,5662
|399.602
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|301,5048
|400.001
|Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|26+0 / 26
|301,3966
|400.713
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|48+0 / 48
|300,9377
|403.709
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|28+0 / 28
|300,7181
|405.225
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|32+0 / 32
|300,6512
|405.655
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|299,0727
|416.172
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|41+0 / 41
|298,5020
|419.970
|Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|45+0 / 45
|296,6684
|432.478
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|44+0 / 44
|295,9912
|437.125
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|40+0 / 40
|294,6699
|446.341
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|47+0 / 47
|293,9667
|451.258
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|50+0 / 50
|292,9983
|458.200
|İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|35+0 / 35
|292,8065
|459.612
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|43+0 / 43
|292,3445
|463.055
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|32+0 / 32
|292,2381
|463.829
|Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|54+0 / 54
|291,9087
|466.188
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|39+0 / 39
|291,5758
|468.679
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|291,5250
|469.079
|Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|288,5438
|492.065
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|42+0 / 42
|288,4706
|492.628
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|24+0 / 24
|288,3989
|493.201
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|287,7879
|497.815
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|26+0 / 26
|287,7470
|498.137
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|13+0 / 13
|286,9821
|504.188
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|285,9088
|512.759
|Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|60+0 / 60
|284,9280
|520.773
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|56+0 / 56
|284,7883
|521.948
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|59+0 / 59
|284,7271
|522.432
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|50+0 / 50
|284,5847
|523.619
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|57+0 / 57
|282,1374
|543.909
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|68+0 / 68
|281,3712
|550.507
|Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|34+0 / 34
|280,8615
|554.803
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|57+0 / 57
|280,3828
|558.958
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|44+0 / 44
|280,2475
|560.137
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|19+0 / 19
|279,4734
|566.845
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|39+0 / 39
|279,3669
|567.803
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|279,0350
|570.753
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|59+0 / 59
|278,9967
|571.135
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|21+0 / 21
|278,7060
|573.691
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|64+0 / 64
|278,4295
|576.137
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|55+0 / 55
|278,3902
|576.472
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|278,1524
|578.463
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|24+0 / 24
|277,6928
|582.602
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|45+0 / 45
|276,8646
|590.068
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|68+0 / 68
|276,7322
|591.287
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|42+0 / 42
|274,8515
|608.729
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|45+0 / 45
|274,6386
|610.691
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|273,4324
|621.893
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|14+0 / 14
|273,3893
|622.302
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|51+0 / 51
|273,1254
|624.900
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|272,5857
|629.983
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|77+0 / 77
|271,8463
|637.048
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|59+0 / 59
|271,4769
|640.510
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|34+0 / 34
|271,4222
|641.052
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|271,3360
|641.920
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|271,0774
|644.386
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|42+0 / 42
|270,4374
|650.732
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|43+0 / 43
|270,3010
|652.016
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|45+0 / 45
|269,8184
|656.823
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|269,2758
|662.281
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|269,0947
|664.164
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|40+0 / 40
|268,5263
|669.848
|Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|14+0 / 14
|268,5143
|669.981
|Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|50+0 / 50
|268,2768
|672.379
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|266,6755
|688.727
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)
|Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|266,3542
|692.154
|İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|265,4111
|702.047
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|265,3183
|703.010
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|265,1319
|704.947
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|41+0 / 41
|264,5481
|711.107
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|264,2881
|713.833
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|44+0 / 44
|263,7053
|720.031
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|31+0 / 31
|263,3256
|724.097
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|49+0 / 49
|263,0858
|726.600
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|262,5967
|731.831
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|43+0 / 43
|259,7322
|763.291
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|73+0 / 73
|259,0636
|770.775
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|75+0 / 75
|258,6386
|775.685
|Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|51+0 / 51
|258,4430
|777.847
|İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|257,0683
|793.370
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|33+0 / 33
|256,4333
|800.686
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|255,4961
|811.497
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|34+0 / 34
|254,4933
|823.362
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|59+0 / 59
|253,2491
|838.082
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|32+0 / 32
|253,1006
|839.886
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|252,7525
|844.045
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|251,1279
|863.698
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|251,0477
|864.716
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|250,5630
|870.696
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|54+0 / 54
|250,5172
|871.279
|Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|42+0 / 42
|249,6114
|882.560
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|41+0 / 41
|247,8999
|903.667
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|247,3217
|910.945
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|21+0 / 21
|246,4421
|922.113
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|22+0 / 22
|241,9159
|980.877
|Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|236,9037
|1.048.443
|Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|34+0 / 34
|235,8943
|1.062.316
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|18+0 / 18
|234,6203
|1.079.984
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|227,3172
|1.183.117
|Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|24+0 / 24
|225,4433
|1.209.973
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|40+0 / 40
|224,1865
|1.228.277
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|220,6830
|1.278.537
|Bakü Devlet Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) (Yurtdışı)
|Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|209,0117
|1.442.354
|Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|165,2054
|1.774.912
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.