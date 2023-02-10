(4 Yıllık) Psikoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Psikoloji bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Psikoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Psikoloji bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Psikoloji bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Psikoloji bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Psikoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA15+0 / 15509,3322715
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA12+0 / 12508,4228742
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA80+2 / 82497,76491.316
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11496,65301.388
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA90+3 / 93480,82682.770
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10476,58763.269
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA14+0 / 14470,80974.087
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA13+0 / 13470,70504.105
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA15+0 / 15466,63584.786
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA100+3 / 103456,72996.906
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA13+0 / 13452,08958.070
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA14+0 / 14447,70909.311
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA12+0 / 12443,752310.666
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA30+0 / 30441,254011.616
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA12+0 / 12440,208512.052
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA100+3 / 103440,102612.110
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5436,506813.797
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA13+0 / 13435,708414.192
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA100+3 / 103435,554714.281
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9432,271416.211
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA12+0 / 12432,215516.256
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA100+3 / 103428,839218.751
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA15+0 / 15426,215621.032
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9423,464523.727
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA13+0 / 13422,216025.016
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA12+0 / 12422,092025.161
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA12+0 / 12420,330127.134
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA12+0 / 12417,597630.467
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA100+3 / 103416,987131.270
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA13+0 / 13416,028432.520
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9415,160333.670
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8414,692234.300
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA12+0 / 12409,966641.183
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA100+3 / 103408,155644.013
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10407,719344.710
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10407,278945.414
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10406,065447.330
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8405,151748.835
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA80+2 / 82404,609449.721
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9404,530249.844
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62403,553151.481
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA90+3 / 93402,560353.146
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA15+0 / 15401,544354.871
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82400,983355.868
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA100+3 / 103400,631756.473
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6399,449758.568
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72399,134459.078
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10398,606459.980
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10397,812961.397
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA16+0 / 16397,503961.952
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41396,589863.701
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA100+3 / 103395,623665.409
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11394,693067.153
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9394,250667.999
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11394,090968.300
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11393,775868.914
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9392,656771.127
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA90+3 / 93390,974174.363
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA13+0 / 13390,694474.911
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82389,658477.012
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9389,655177.022
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62389,526577.269
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62389,189177.981
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA12+0 / 12388,982578.385
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA14+0 / 14388,393779.638
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11387,975180.450
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA12+0 / 12387,177782.095
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA90+3 / 93387,024482.404
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10386,228084.043
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72386,135984.230
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72385,662785.165
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11385,488285.532
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11385,090286.333
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82384,566487.474
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82384,489487.656
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9383,225190.323
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82383,213790.344
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10382,919490.996
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA41+0 / 41382,016192.914
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72381,562693.912
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA70+2 / 72381,311194.459
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA12+0 / 12381,223194.686
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10381,145394.844
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA7+0 / 7380,879995.435
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62380,515396.230
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62379,333798.843
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA24+0 / 24378,836199.990
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA15+0 / 15378,5177100.708
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11378,2723101.239
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA1+0 / 1377,6992102.561
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11377,2337103.602
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA100+3 / 103376,4745105.330
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11376,0914106.160
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8375,7469106.982
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72375,7441106.987
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA13+0 / 13375,5946107.322
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA24+0 / 24374,7786109.253
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA90+3 / 93374,7776109.254
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62374,5954109.658
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA15+0 / 15374,4092110.101
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72374,0331110.990
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72372,8507113.810
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10372,6273114.297
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA20+0 / 20372,4127114.761
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9372,0886115.589
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA12+0 / 12372,0376115.715
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11371,7026116.502
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72371,6346116.671
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA48+0 / 48371,2380117.668
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72370,9841118.264
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6370,9789118.284
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62370,9137118.432
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62370,7615118.828
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8370,2373120.119
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6368,9661123.231
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA44+0 / 44368,7829123.670
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA13+0 / 13368,6785123.938
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA14+0 / 14368,4539124.492
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA15+0 / 15368,3692124.705
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72368,0844125.441
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9367,3021127.401
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11367,2184127.615
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41366,8476128.558
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72366,5503129.324
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11366,3460129.910
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11366,2251130.213
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11366,1227130.514
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8366,1153130.536
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11366,0777130.640
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62365,9136131.047
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6365,4862132.156
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11365,3888132.429
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA14+0 / 14365,1187133.177
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72364,2994135.282
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72364,2432135.429
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8363,9896136.085
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10363,6920136.856
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA14+0 / 14362,6426139.743
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA90+3 / 93362,4967140.123
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9362,1930140.914
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA45+0 / 45362,1475141.038
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA11+0 / 11362,0881141.214
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA66+0 / 66362,0500141.318
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11361,7465142.155
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10361,1633143.675
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA60+0 / 60361,0009144.123
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA28+0 / 28360,2529146.188
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA2+0 / 2360,1959146.348
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA60+0 / 60358,9092149.951
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72358,8710150.050
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA7+0 / 7358,6553150.626
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA120+3 / 123358,1030152.269
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62357,7403153.262
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA20+0 / 20356,4511156.980
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA12+0 / 12356,3666157.230
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82356,3090157.396
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA26+0 / 26355,5925159.435
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA15+0 / 15354,9115161.469
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA66+0 / 66354,9086161.480
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA2+0 / 2354,3653163.074
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82354,2651163.368
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Psikoloji (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA80+2 / 82353,0169167.155
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82352,9237167.430
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62352,9224167.434
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72352,2098169.528
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA12+0 / 12350,7835173.923
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82349,4956177.917
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9347,8098183.325
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA34+0 / 34347,4273184.545
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA63+0 / 63346,7560186.787
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA30+0 / 30345,8158189.967
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA9+0 / 9345,0200192.550
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62343,5125197.726
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA90+3 / 93343,0087199.477
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62342,4352201.425
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62341,5710204.414
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8340,9817206.594
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9340,2401209.291
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA51+0 / 51339,8190210.803
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA19+0 / 19338,8865214.216
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA80+0 / 80337,2134220.542
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA27+0 / 27337,0841221.055
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA14+0 / 14336,8367221.950
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA17+0 / 17336,5119223.194
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA12+0 / 12336,4193223.559
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA40+0 / 40333,7561234.050
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5332,8920237.599
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA32+0 / 32332,3510239.939
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA76+0 / 76332,2378240.414
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA15+0 / 15330,6408247.008
Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5330,0394249.499
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)Psikoloji (Örgün) (%75 İndirim) (4 Yıllık)EA2+0 / 2329,0555253.627
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA1+0 / 1329,0470253.669
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA61+0 / 61328,2227257.197
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA29+0 / 29328,2032257.284
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA66+0 / 66327,9307258.461
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA48+0 / 48326,8366263.245
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9326,5147264.768
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA15+0 / 15326,0369266.956
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA32+0 / 32325,5336269.271
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA18+0 / 18325,5263269.320
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA9+0 / 9325,2363270.599
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA43+0 / 43324,0495276.083
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA16+0 / 16323,9852276.380
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA35+0 / 35323,8639276.920
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA85+0 / 85323,7354277.492
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA54+0 / 54323,6534277.841
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA7+0 / 7322,4832283.324
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5322,0019285.632
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6321,4888288.071
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA71+0 / 71321,4216288.387
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA57+0 / 57319,7974296.510
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA25+0 / 25319,5015297.934
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA58+0 / 58319,1547299.675
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10317,6443307.237
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA35+0 / 35316,7804311.626
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5315,2214319.818
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8314,6157322.958
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA63+0 / 63314,4120324.119
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA12+0 / 12313,9348326.610
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA16+0 / 16313,8682326.976
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA45+0 / 45313,3655329.613
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA48+0 / 48311,8625337.803
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA1+0 / 1311,3555340.612
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA42+0 / 42310,3688346.230
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA45+0 / 45310,1278347.664
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA22+0 / 22308,7792355.462
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA62+0 / 62308,5393356.802
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA45+0 / 45308,1321359.153
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA42+0 / 42307,9793360.066
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA59+0 / 59307,8187360.970
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA45+0 / 45307,3095364.107
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA59+0 / 59307,0353365.708
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA50+0 / 50306,1918370.680
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA34+0 / 34305,7674373.301
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA11+0 / 11305,6371374.095
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA47+0 / 47305,3262375.943
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA57+0 / 57305,1127377.273
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA18+0 / 18304,1442383.271
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA45+0 / 45303,7066385.976
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA34+0 / 34301,8458397.770
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA49+0 / 49301,5662399.602
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA12+0 / 12301,5048400.001
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA26+0 / 26301,3966400.713
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA48+0 / 48300,9377403.709
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA28+0 / 28300,7181405.225
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA32+0 / 32300,6512405.655
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA2+0 / 2299,0727416.172
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA41+0 / 41298,5020419.970
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA45+0 / 45296,6684432.478
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA44+0 / 44295,9912437.125
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA40+0 / 40294,6699446.341
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA47+0 / 47293,9667451.258
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA50+0 / 50292,9983458.200
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA35+0 / 35292,8065459.612
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA43+0 / 43292,3445463.055
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA32+0 / 32292,2381463.829
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA54+0 / 54291,9087466.188
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA39+0 / 39291,5758468.679
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA25+0 / 25291,5250469.079
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA25+0 / 25288,5438492.065
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA42+0 / 42288,4706492.628
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA24+0 / 24288,3989493.201
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA10+0 / 10287,7879497.815
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA26+0 / 26287,7470498.137
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA13+0 / 13286,9821504.188
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA11+0 / 11285,9088512.759
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA60+0 / 60284,9280520.773
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA56+0 / 56284,7883521.948
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA59+0 / 59284,7271522.432
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA50+0 / 50284,5847523.619
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA57+0 / 57282,1374543.909
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA68+0 / 68281,3712550.507
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA34+0 / 34280,8615554.803
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA57+0 / 57280,3828558.958
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA44+0 / 44280,2475560.137
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA19+0 / 19279,4734566.845
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA39+0 / 39279,3669567.803
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA5+0 / 5279,0350570.753
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA59+0 / 59278,9967571.135
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA21+0 / 21278,7060573.691
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA64+0 / 64278,4295576.137
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA55+0 / 55278,3902576.472
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA15+0 / 15278,1524578.463
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA24+0 / 24277,6928582.602
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA45+0 / 45276,8646590.068
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA68+0 / 68276,7322591.287
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA42+0 / 42274,8515608.729
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA45+0 / 45274,6386610.691
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA8+0 / 8273,4324621.893
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA14+0 / 14273,3893622.302
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA51+0 / 51273,1254624.900
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA6+0 / 6272,5857629.983
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA77+0 / 77271,8463637.048
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA59+0 / 59271,4769640.510
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA34+0 / 34271,4222641.052
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA3+0 / 3271,3360641.920
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA17+0 / 17271,0774644.386
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA42+0 / 42270,4374650.732
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA43+0 / 43270,3010652.016
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA45+0 / 45269,8184656.823
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA15+0 / 15269,2758662.281
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA8+0 / 8269,0947664.164
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA40+0 / 40268,5263669.848
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA14+0 / 14268,5143669.981
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA50+0 / 50268,2768672.379
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA2+0 / 2266,6755688.727
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA3+0 / 3266,3542692.154
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA10+0 / 10265,4111702.047
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA15+0 / 15265,3183703.010
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA8+0 / 8265,1319704.947
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA41+0 / 41264,5481711.107
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA6+0 / 6264,2881713.833
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA44+0 / 44263,7053720.031
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA31+0 / 31263,3256724.097
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA49+0 / 49263,0858726.600
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA17+0 / 17262,5967731.831
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA43+0 / 43259,7322763.291
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA73+0 / 73259,0636770.775
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA75+0 / 75258,6386775.685
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA51+0 / 51258,4430777.847
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA7+0 / 7257,0683793.370
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA33+0 / 33256,4333800.686
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA7+0 / 7255,4961811.497
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA34+0 / 34254,4933823.362
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA59+0 / 59253,2491838.082
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA32+0 / 32253,1006839.886
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA11+0 / 11252,7525844.045
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA3+0 / 3251,1279863.698
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25251,0477864.716
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA5+0 / 5250,5630870.696
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA54+0 / 54250,5172871.279
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA42+0 / 42249,6114882.560
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA41+0 / 41247,8999903.667
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA9+0 / 9247,3217910.945
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA21+0 / 21246,4421922.113
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA22+0 / 22241,9159980.877
Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25236,90371.048.443
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA34+0 / 34235,89431.062.316
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA18+0 / 18234,62031.079.984
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA7+0 / 7227,31721.183.117
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA24+0 / 24225,44331.209.973
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA40+0 / 40224,18651.228.277
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA5+0 / 5220,68301.278.537
Bakü Devlet Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) (Yurtdışı)Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA15+0 / 15209,01171.442.354
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25165,20541.774.912

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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