4 yıllık bölümler arasında yer alan Psikoloji bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Psikoloji bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Psikoloji bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Psikoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 509,3322 715 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 508,4228 742 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 497,7649 1.316 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 496,6530 1.388 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 480,8268 2.770 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 476,5876 3.269 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 14+0 / 14 470,8097 4.087 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 13+0 / 13 470,7050 4.105 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 466,6358 4.786 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 456,7299 6.906 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 13+0 / 13 452,0895 8.070 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 14+0 / 14 447,7090 9.311 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 443,7523 10.666 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 30+0 / 30 441,2540 11.616 İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 440,2085 12.052 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 440,1026 12.110 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 436,5068 13.797 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 13+0 / 13 435,7084 14.192 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 435,5547 14.281 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 432,2714 16.211 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 432,2155 16.256 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 428,8392 18.751 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 426,2156 21.032 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 423,4645 23.727 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 13+0 / 13 422,2160 25.016 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 422,0920 25.161 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 420,3301 27.134 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 417,5976 30.467 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 416,9871 31.270 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 13+0 / 13 416,0284 32.520 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 415,1603 33.670 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 414,6922 34.300 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 409,9666 41.183 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 408,1556 44.013 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 407,7193 44.710 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 407,2789 45.414 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 406,0654 47.330 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 405,1517 48.835 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 404,6094 49.721 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 404,5302 49.844 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 403,5531 51.481 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 402,5603 53.146 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 401,5443 54.871 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 400,9833 55.868 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 400,6317 56.473 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 399,4497 58.568 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 399,1344 59.078 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 398,6064 59.980 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 397,8129 61.397 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 16+0 / 16 397,5039 61.952 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 396,5898 63.701 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 395,6236 65.409 Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 394,6930 67.153 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 394,2506 67.999 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 394,0909 68.300 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 393,7758 68.914 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 392,6567 71.127 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 390,9741 74.363 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 13+0 / 13 390,6944 74.911 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 389,6584 77.012 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 389,6551 77.022 Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 389,5265 77.269 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 389,1891 77.981 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 388,9825 78.385 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 14+0 / 14 388,3937 79.638 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 387,9751 80.450 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 387,1777 82.095 Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 387,0244 82.404 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 386,2280 84.043 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 386,1359 84.230 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 385,6627 85.165 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 385,4882 85.532 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 385,0902 86.333 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 384,5664 87.474 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 384,4894 87.656 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 383,2251 90.323 İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 383,2137 90.344 Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 382,9194 90.996 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 41+0 / 41 382,0161 92.914 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 381,5626 93.912 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 381,3111 94.459 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 381,2231 94.686 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 381,1453 94.844 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 380,8799 95.435 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 380,5153 96.230 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 379,3337 98.843 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 24+0 / 24 378,8361 99.990 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 378,5177 100.708 Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 378,2723 101.239 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 377,6992 102.561 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 377,2337 103.602 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 376,4745 105.330 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 376,0914 106.160 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 375,7469 106.982 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 375,7441 106.987 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 13+0 / 13 375,5946 107.322 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 24+0 / 24 374,7786 109.253 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 374,7776 109.254 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 374,5954 109.658 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 374,4092 110.101 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 374,0331 110.990 Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 372,8507 113.810 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 372,6273 114.297 Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 372,4127 114.761 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 372,0886 115.589 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 372,0376 115.715 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 371,7026 116.502 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 371,6346 116.671 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 48+0 / 48 371,2380 117.668 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 370,9841 118.264 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 370,9789 118.284 Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 370,9137 118.432 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 370,7615 118.828 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 370,2373 120.119 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 368,9661 123.231 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 44+0 / 44 368,7829 123.670 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 13+0 / 13 368,6785 123.938 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 14+0 / 14 368,4539 124.492 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 368,3692 124.705 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 368,0844 125.441 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 367,3021 127.401 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 367,2184 127.615 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 366,8476 128.558 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 366,5503 129.324 Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 366,3460 129.910 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 366,2251 130.213 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 366,1227 130.514 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 366,1153 130.536 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 366,0777 130.640 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 365,9136 131.047 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 365,4862 132.156 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 365,3888 132.429 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 14+0 / 14 365,1187 133.177 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 364,2994 135.282 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 364,2432 135.429 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 363,9896 136.085 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 363,6920 136.856 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 14+0 / 14 362,6426 139.743 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 362,4967 140.123 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 362,1930 140.914 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 45+0 / 45 362,1475 141.038 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 362,0881 141.214 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 66+0 / 66 362,0500 141.318 Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 361,7465 142.155 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 361,1633 143.675 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 60+0 / 60 361,0009 144.123 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 28+0 / 28 360,2529 146.188 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 360,1959 146.348 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 60+0 / 60 358,9092 149.951 Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 358,8710 150.050 Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 358,6553 150.626 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 120+3 / 123 358,1030 152.269 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 357,7403 153.262 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 356,4511 156.980 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 356,3666 157.230 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 356,3090 157.396 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 26+0 / 26 355,5925 159.435 Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 354,9115 161.469 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 66+0 / 66 354,9086 161.480 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 354,3653 163.074 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 354,2651 163.368 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Psikoloji (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 353,0169 167.155 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 352,9237 167.430 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 352,9224 167.434 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 352,2098 169.528 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 350,7835 173.923 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 349,4956 177.917 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 347,8098 183.325 Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 347,4273 184.545 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 63+0 / 63 346,7560 186.787 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 30+0 / 30 345,8158 189.967 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 345,0200 192.550 Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 343,5125 197.726 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 343,0087 199.477 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 342,4352 201.425 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 341,5710 204.414 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 340,9817 206.594 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 340,2401 209.291 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 51+0 / 51 339,8190 210.803 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 19+0 / 19 338,8865 214.216 Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 80+0 / 80 337,2134 220.542 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 27+0 / 27 337,0841 221.055 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 14+0 / 14 336,8367 221.950 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 336,5119 223.194 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 336,4193 223.559 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 40+0 / 40 333,7561 234.050 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 332,8920 237.599 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 32+0 / 32 332,3510 239.939 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 76+0 / 76 332,2378 240.414 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 330,6408 247.008 Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 330,0394 249.499 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı) Psikoloji (Örgün) (%75 İndirim) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 329,0555 253.627 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 329,0470 253.669 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 61+0 / 61 328,2227 257.197 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 29+0 / 29 328,2032 257.284 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 66+0 / 66 327,9307 258.461 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 48+0 / 48 326,8366 263.245 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 326,5147 264.768 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 326,0369 266.956 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 32+0 / 32 325,5336 269.271 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 18+0 / 18 325,5263 269.320 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 325,2363 270.599 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 43+0 / 43 324,0495 276.083 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 16+0 / 16 323,9852 276.380 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 35+0 / 35 323,8639 276.920 Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 85+0 / 85 323,7354 277.492 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 54+0 / 54 323,6534 277.841 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 322,4832 283.324 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 322,0019 285.632 Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 321,4888 288.071 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 71+0 / 71 321,4216 288.387 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 57+0 / 57 319,7974 296.510 Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 319,5015 297.934 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 58+0 / 58 319,1547 299.675 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 317,6443 307.237 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 35+0 / 35 316,7804 311.626 Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 315,2214 319.818 Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 314,6157 322.958 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 63+0 / 63 314,4120 324.119 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 313,9348 326.610 Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 16+0 / 16 313,8682 326.976 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 45+0 / 45 313,3655 329.613 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 48+0 / 48 311,8625 337.803 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 311,3555 340.612 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 42+0 / 42 310,3688 346.230 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 45+0 / 45 310,1278 347.664 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 22+0 / 22 308,7792 355.462 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 62+0 / 62 308,5393 356.802 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 45+0 / 45 308,1321 359.153 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 42+0 / 42 307,9793 360.066 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 59+0 / 59 307,8187 360.970 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 45+0 / 45 307,3095 364.107 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 59+0 / 59 307,0353 365.708 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 50+0 / 50 306,1918 370.680 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 305,7674 373.301 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 305,6371 374.095 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 47+0 / 47 305,3262 375.943 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 57+0 / 57 305,1127 377.273 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 18+0 / 18 304,1442 383.271 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 45+0 / 45 303,7066 385.976 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 301,8458 397.770 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 49+0 / 49 301,5662 399.602 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 301,5048 400.001 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 26+0 / 26 301,3966 400.713 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 48+0 / 48 300,9377 403.709 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 28+0 / 28 300,7181 405.225 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 32+0 / 32 300,6512 405.655 Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 299,0727 416.172 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 41+0 / 41 298,5020 419.970 Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 45+0 / 45 296,6684 432.478 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 44+0 / 44 295,9912 437.125 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 40+0 / 40 294,6699 446.341 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 47+0 / 47 293,9667 451.258 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 50+0 / 50 292,9983 458.200 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 35+0 / 35 292,8065 459.612 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 43+0 / 43 292,3445 463.055 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 32+0 / 32 292,2381 463.829 Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 54+0 / 54 291,9087 466.188 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 39+0 / 39 291,5758 468.679 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 291,5250 469.079 Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 288,5438 492.065 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 42+0 / 42 288,4706 492.628 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 24+0 / 24 288,3989 493.201 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 287,7879 497.815 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 26+0 / 26 287,7470 498.137 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 13+0 / 13 286,9821 504.188 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 285,9088 512.759 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 60+0 / 60 284,9280 520.773 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 56+0 / 56 284,7883 521.948 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 59+0 / 59 284,7271 522.432 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 50+0 / 50 284,5847 523.619 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 57+0 / 57 282,1374 543.909 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 68+0 / 68 281,3712 550.507 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 280,8615 554.803 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 57+0 / 57 280,3828 558.958 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 44+0 / 44 280,2475 560.137 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 19+0 / 19 279,4734 566.845 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 39+0 / 39 279,3669 567.803 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 279,0350 570.753 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 59+0 / 59 278,9967 571.135 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 21+0 / 21 278,7060 573.691 Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 64+0 / 64 278,4295 576.137 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 55+0 / 55 278,3902 576.472 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 278,1524 578.463 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 24+0 / 24 277,6928 582.602 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 45+0 / 45 276,8646 590.068 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 68+0 / 68 276,7322 591.287 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 42+0 / 42 274,8515 608.729 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 45+0 / 45 274,6386 610.691 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 273,4324 621.893 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 14+0 / 14 273,3893 622.302 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 51+0 / 51 273,1254 624.900 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 272,5857 629.983 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 77+0 / 77 271,8463 637.048 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 59+0 / 59 271,4769 640.510 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 271,4222 641.052 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 271,3360 641.920 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 271,0774 644.386 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 42+0 / 42 270,4374 650.732 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 43+0 / 43 270,3010 652.016 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 45+0 / 45 269,8184 656.823 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 269,2758 662.281 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 269,0947 664.164 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 40+0 / 40 268,5263 669.848 Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 14+0 / 14 268,5143 669.981 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 50+0 / 50 268,2768 672.379 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 266,6755 688.727 Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 266,3542 692.154 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 265,4111 702.047 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 265,3183 703.010 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 265,1319 704.947 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 41+0 / 41 264,5481 711.107 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 264,2881 713.833 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 44+0 / 44 263,7053 720.031 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 31+0 / 31 263,3256 724.097 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 49+0 / 49 263,0858 726.600 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 262,5967 731.831 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 43+0 / 43 259,7322 763.291 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 73+0 / 73 259,0636 770.775 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 75+0 / 75 258,6386 775.685 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 51+0 / 51 258,4430 777.847 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 257,0683 793.370 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 33+0 / 33 256,4333 800.686 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 255,4961 811.497 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 254,4933 823.362 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 59+0 / 59 253,2491 838.082 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 32+0 / 32 253,1006 839.886 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 252,7525 844.045 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 251,1279 863.698 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 251,0477 864.716 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 250,5630 870.696 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 54+0 / 54 250,5172 871.279 Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 42+0 / 42 249,6114 882.560 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 41+0 / 41 247,8999 903.667 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 247,3217 910.945 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 21+0 / 21 246,4421 922.113 Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 22+0 / 22 241,9159 980.877 Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 236,9037 1.048.443 Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 235,8943 1.062.316 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 18+0 / 18 234,6203 1.079.984 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 227,3172 1.183.117 Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 24+0 / 24 225,4433 1.209.973 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Psikoloji (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 40+0 / 40 224,1865 1.228.277 Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 220,6830 1.278.537 Bakü Devlet Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) (Yurtdışı) Psikoloji (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 209,0117 1.442.354 Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Psikoloji (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 165,2054 1.774.912

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.