4 yıllık bölümler arasında yer alan Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Radyo, Televizyon ve Sinema bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 360,5441 82.832 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 353,7251 100.370 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 280,6351 507.564 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 357,4290 90.493 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 65+2 / 67 397,2950 25.082 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) SÖZEL 100+3 / 103 310,3729 285.765 Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 347,0617 119.701 Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 17+0 / 17 208,2175 1.275.370 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 271,6531 591.102 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 226,2413 1.089.238 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 327,8862 192.463 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 389,6636 33.166 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 2+0 / 2 298,6144 363.822 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 45+0 / 45 278,7128 524.754 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 7+0 / 7 392,2281 30.295 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 7+0 / 7 381,2918 44.189 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 43+0 / 43 233,6784 1.005.341 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 43+0 / 43 171,2000 1.482.687 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 4+0 / 4 370,4421 62.117 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 21+0 / 21 236,7987 969.799 Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 221,7763 1.138.640 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 306,6391 309.052 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 340,3947 142.249 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 311,6658 277.686 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 322,4656 218.248 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 13+0 / 13 275,3128 555.986 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 13+0 / 13 234,3830 997.344 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 164,7010 1.490.154 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 291,7577 415.191 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 380,4671 45.375 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 85+3 / 88 297,5289 371.519 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 279,1614 520.718 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 85+3 / 88 253,5987 778.424 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 380,9056 44.707 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 20 251,5205 801.707 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 249,6698 822.495 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 204,1225 1.311.354 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 300,6714 349.211 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 246,6657 856.267 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 222,1068 1.134.971 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 226,2790 1.088.772 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 38 Dolmadı Dolmadı Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 263,1351 676.045 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 338,7881 147.945 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 261,5101 692.795 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 274,5983 562.738 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 281,0818 503.633 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 384,2563 39.971 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 42+0 / 42 292,4047 410.131 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 445,8793 3.139 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 56+0 / 56 314,4861 261.099 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 349,6245 111.944 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 186,7412 1.431.723 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 363,7400 75.614 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 354,7234 97.612 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 34+0 / 34 251,6993 799.675 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 24+0 / 24 225,4070 1.098.453 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 382,7699 42.029 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 7+0 / 7 308,4221 297.808 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 27+0 / 27 261,5267 692.610 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 11+0 / 11 401,9264 21.035 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 59+0 / 59 304,9689 320.082 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 352,0577 104.900 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 23+0 / 23 231,5586 1.029.100 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 2+0 / 2 225,8682 1.093.347 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 357,5144 90.286 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 30+0 / 30 218,2711 1.176.084 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 402,0317 20.947 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) SÖZEL 150+4 / 154 327,4283 194.506 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 365,8295 71.231 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 17+0 / 17 277,2144 538.546 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 388,2600 34.844 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 233,1572 1.011.138 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 449,7127 2.645 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 29+0 / 29 285,2790 467.487 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 275,6759 552.562 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 248,4241 836.503 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 199,8201 1.347.101 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 247,7772 843.848 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 336,7090 155.640 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 200,9268 1.338.433 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / --- --- --- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 381,9735 43.141 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 19+0 / 19 213,7930 1.221.667 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 33+0 / 13 Dolmadı Dolmadı Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 277,1649 539.006 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 100+3 / 103 394,4224 28.000 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 320,8589 226.346 Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 225,7562 1.094.612 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 295,1145 389.288 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 253,1111 783.857 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 376,2332 51.995 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 1+0 / 1 281,9944 495.529 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 54+0 / 54 278,6736 525.107 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 308,6200 296.567 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 296,5128 378.756 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 252,3598 792.342 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 326,9083 196.975 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 314,4479 261.360 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 271,3109 594.375 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 252,2445 793.631 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 186,4852 1.432.968 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 100+3 / 103 301,8737 340.761 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 100+3 / 103 261,3718 694.230 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 20+1 / 21 320,4054 228.608 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 261,8191 689.511 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 278,3332 528.231 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 232,8300 1.014.838 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 376,9764 50.759 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 34+0 / 34 272,7582 580.384 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 288,2078 443.523 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 13 Dolmadı Dolmadı Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 415,5725 11.999 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 32+0 / 32 276,1477 548.260 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 268,0023 626.792 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 461,5660 1.584 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 54+0 / 54 306,0838 312.651 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 288,9421 437.486 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 221,2115 1.144.784

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