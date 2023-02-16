(4 Yıllık) Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Radyo, Televizyon ve Sinema bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82360,544182.832
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10353,7251100.370
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10280,6351507.564
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82357,429090.493
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL65+2 / 67397,295025.082
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)SÖZEL100+3 / 103310,3729285.765
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 3347,0617119.701
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL17+0 / 17208,21751.275.370
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL90+3 / 93271,6531591.102
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82226,24131.089.238
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72327,8862192.463
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8389,663633.166
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL2+0 / 2298,6144363.822
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL45+0 / 45278,7128524.754
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL7+0 / 7392,228130.295
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL7+0 / 7381,291844.189
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL43+0 / 43233,67841.005.341
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL43+0 / 43171,20001.482.687
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL4+0 / 4370,442162.117
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL21+0 / 21236,7987969.799
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62221,77631.138.640
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72306,6391309.052
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72340,3947142.249
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72311,6658277.686
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62322,4656218.248
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL13+0 / 13275,3128555.986
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL13+0 / 13234,3830997.344
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 3DolmadıDolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5164,70101.490.154
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72291,7577415.191
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82380,467145.375
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL85+3 / 88297,5289371.519
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52279,1614520.718
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL85+3 / 88253,5987778.424
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5380,905644.707
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL20+0 / 20251,5205801.707
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62249,6698822.495
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62204,12251.311.354
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62300,6714349.211
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72246,6657856.267
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10222,10681.134.971
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 1DolmadıDolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 1DolmadıDolmadı
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62226,27901.088.772
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 38DolmadıDolmadı
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72263,1351676.045
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9338,7881147.945
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6261,5101692.795
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72274,5983562.738
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62281,0818503.633
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8384,256339.971
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL42+0 / 42292,4047410.131
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10445,87933.139
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL56+0 / 56314,4861261.099
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5349,6245111.944
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15186,74121.431.723
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6363,740075.614
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6354,723497.612
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL34+0 / 34251,6993799.675
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL24+0 / 24225,40701.098.453
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6382,769942.029
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL7+0 / 7308,4221297.808
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL27+0 / 27261,5267692.610
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL11+0 / 11401,926421.035
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL59+0 / 59304,9689320.082
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5352,0577104.900
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL23+0 / 23231,55861.029.100
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL2+0 / 2225,86821.093.347
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5357,514490.286
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL30+0 / 30218,27111.176.084
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL90+3 / 93402,031720.947
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)SÖZEL150+4 / 154327,4283194.506
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 3365,829571.231
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL17+0 / 17277,2144538.546
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5388,260034.844
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25233,15721.011.138
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6449,71272.645
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL29+0 / 29285,2790467.487
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52275,6759552.562
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72248,4241836.503
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52199,82011.347.101
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10247,7772843.848
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82336,7090155.640
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10200,92681.338.433
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / ---------
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9381,973543.141
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL19+0 / 19213,79301.221.667
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL33+0 / 13DolmadıDolmadı
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52277,1649539.006
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL100+3 / 103394,422428.000
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72320,8589226.346
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52225,75621.094.612
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52295,1145389.288
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62253,1111783.857
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9376,233251.995
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL1+0 / 1281,9944495.529
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL54+0 / 54278,6736525.107
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72308,6200296.567
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62296,5128378.756
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62252,3598792.342
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41326,9083196.975
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82314,4479261.360
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82271,3109594.375
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72252,2445793.631
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72186,48521.432.968
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL100+3 / 103301,8737340.761
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL100+3 / 103261,3718694.230
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL20+1 / 21320,4054228.608
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5261,8191689.511
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 1DolmadıDolmadı
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72278,3332528.231
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72232,83001.014.838
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6376,976450.759
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL34+0 / 34272,7582580.384
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52288,2078443.523
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 2DolmadıDolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 13DolmadıDolmadı
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6415,572511.999
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL32+0 / 32276,1477548.260
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 3268,0023626.792
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10461,56601.584
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL54+0 / 54306,0838312.651
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5288,9421437.486
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82221,21151.144.784

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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