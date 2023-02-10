4 yıllık bölümler arasında yer alan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 452,6798 7.914 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 437,8192 13.183 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 431,1088 16.988 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 412,3737 37.604 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 408,9469 42.752 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 398,0061 61.072 İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 13+0 / 13 397,5954 61.773 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 395,5570 65.553 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 392,0767 72.256 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 389,2943 77.752 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 389,0184 78.319 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 387,2232 82.005 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 386,0004 84.509 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 384,6251 87.337 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 384,3244 87.978 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 382,5181 91.843 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 382,0759 92.774 Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 380,9690 95.224 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 380,1716 96.968 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 380,1240 97.065 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 378,2085 101.389 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 377,8461 102.231 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 373,8191 111.495 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 372,8112 113.911 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 371,9718 115.860 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 371,9662 115.876 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 371,9044 116.023 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 371,8708 116.100 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 370,5540 119.351 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 369,1996 122.635 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 369,0996 122.888 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 369,0101 123.104 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 368,8299 123.565 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 368,4127 124.607 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 367,7225 126.381 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 367,5597 126.757 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 366,2584 130.133 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 365,9947 130.855 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 364,9382 133.670 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 364,8640 133.835 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 364,4015 135.024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 362,2014 140.894 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 362,0349 141.363 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 361,9206 141.659 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 360,8909 144.425 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 360,5108 145.509 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 360,2367 146.238 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 359,3650 148.662 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 358,7521 150.369 Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 358,1411 152.159 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 357,3219 154.464 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 355,7910 158.868 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 355,1797 160.657 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 355,1645 160.700 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 354,6371 162.272 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 354,3056 163.257 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 353,9943 164.151 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 353,9612 164.267 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 353,7232 164.996 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 353,6637 165.165 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 353,0885 166.921 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 352,3372 169.154 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 352,2449 169.420 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 351,1730 172.759 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 351,0443 173.161 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 350,8688 173.653 Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 350,2719 175.497 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 350,0943 176.055 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 349,7950 176.972 Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 349,2153 178.758 Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 348,7087 180.460 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 348,5619 180.952 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 347,5367 184.198 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 347,3208 184.886 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 347,0781 185.718 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 346,8135 186.584 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 346,6739 187.063 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 346,3059 188.295 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 346,2082 188.629 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 346,1413 188.860 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 345,5917 190.680 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 344,6059 193.962 Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 344,3472 194.845 Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 343,3822 198.161 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 343,0965 199.157 Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 341,0573 206.330 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 340,0686 209.885 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 339,0623 213.573 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 338,3524 216.272 Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 335,1189 228.638 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 332,9118 237.522 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 51+0 / 51 332,1297 240.866 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 327,8128 259.006 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 45+0 / 45 327,4788 260.421 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 51+0 / 51 327,4571 260.520 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 321,4638 288.169 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 320,8176 291.301 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0 / --- --- --- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / --- --- --- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0 / --- --- --- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2+0 / --- --- --- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 5+0 / --- --- --- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / --- --- --- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / --- --- --- Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / --- --- --- Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 17+0 / --- --- --- Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık) EA 5+0 / --- --- --- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2+0 / --- --- --- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 19+0 / --- --- --- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 32+0 / --- --- --- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 12+0 / --- --- --- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 14+0 / --- --- --- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 20+0 / --- --- --- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 6 Dolmadı Dolmadı Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 10 Dolmadı Dolmadı Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 51+0 / 33 Dolmadı Dolmadı Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 15+0 / 5 Dolmadı Dolmadı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 51+0 / 18 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 8 Dolmadı Dolmadı Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 30+0 / 25 Dolmadı Dolmadı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 38+0 / 35 Dolmadı Dolmadı İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 37+0 / 3 Dolmadı Dolmadı İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 51+0 / 49 Dolmadı Dolmadı İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 17+0 / 2 Dolmadı Dolmadı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 48+0 / 43 Dolmadı Dolmadı Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 22+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 19 Dolmadı Dolmadı Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 46+0 / 32 Dolmadı Dolmadı Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 51+0 / 23 Dolmadı Dolmadı Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 5 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 20+0 / 9 Dolmadı Dolmadı Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 40+0 / 19 Dolmadı Dolmadı

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