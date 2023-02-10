4 yıllık bölümler arasında yer alan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|452,6798
|7.914
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|437,8192
|13.183
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|431,1088
|16.988
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|412,3737
|37.604
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|408,9469
|42.752
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|398,0061
|61.072
|İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0 / 13
|397,5954
|61.773
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|395,5570
|65.553
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|392,0767
|72.256
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|389,2943
|77.752
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|389,0184
|78.319
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|387,2232
|82.005
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|386,0004
|84.509
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|384,6251
|87.337
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|384,3244
|87.978
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|382,5181
|91.843
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|382,0759
|92.774
|Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|380,9690
|95.224
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|380,1716
|96.968
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|380,1240
|97.065
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|378,2085
|101.389
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|377,8461
|102.231
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|373,8191
|111.495
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|372,8112
|113.911
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|371,9718
|115.860
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|371,9662
|115.876
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|371,9044
|116.023
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|371,8708
|116.100
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|370,5540
|119.351
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|369,1996
|122.635
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|369,0996
|122.888
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|369,0101
|123.104
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|368,8299
|123.565
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|368,4127
|124.607
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|367,7225
|126.381
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|367,5597
|126.757
|İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|366,2584
|130.133
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|365,9947
|130.855
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|364,9382
|133.670
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|364,8640
|133.835
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|364,4015
|135.024
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|362,2014
|140.894
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|362,0349
|141.363
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|361,9206
|141.659
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|360,8909
|144.425
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|360,5108
|145.509
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|360,2367
|146.238
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|359,3650
|148.662
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|358,7521
|150.369
|Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|358,1411
|152.159
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|357,3219
|154.464
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|355,7910
|158.868
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|355,1797
|160.657
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|355,1645
|160.700
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|354,6371
|162.272
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|354,3056
|163.257
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|353,9943
|164.151
|Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|353,9612
|164.267
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|353,7232
|164.996
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|353,6637
|165.165
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|353,0885
|166.921
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|352,3372
|169.154
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|352,2449
|169.420
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|351,1730
|172.759
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|351,0443
|173.161
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|350,8688
|173.653
|Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|350,2719
|175.497
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|350,0943
|176.055
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|349,7950
|176.972
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|349,2153
|178.758
|Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|348,7087
|180.460
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|348,5619
|180.952
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|347,5367
|184.198
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|347,3208
|184.886
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|347,0781
|185.718
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|346,8135
|186.584
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|346,6739
|187.063
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|346,3059
|188.295
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|346,2082
|188.629
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|346,1413
|188.860
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|345,5917
|190.680
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|344,6059
|193.962
|Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|344,3472
|194.845
|Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|343,3822
|198.161
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|343,0965
|199.157
|Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|341,0573
|206.330
|Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|340,0686
|209.885
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|339,0623
|213.573
|Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|338,3524
|216.272
|Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|335,1189
|228.638
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|332,9118
|237.522
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|51+0 / 51
|332,1297
|240.866
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|327,8128
|259.006
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|45+0 / 45
|327,4788
|260.421
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|51+0 / 51
|327,4571
|260.520
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|321,4638
|288.169
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|320,8176
|291.301
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / ---
|---
|---
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / ---
|---
|---
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / ---
|---
|---
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / ---
|---
|---
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / ---
|---
|---
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / ---
|---
|---
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / ---
|---
|---
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / ---
|---
|---
|Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / ---
|---
|---
|Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / ---
|---
|---
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / ---
|---
|---
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|19+0 / ---
|---
|---
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|32+0 / ---
|---
|---
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / ---
|---
|---
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|14+0 / ---
|---
|---
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / ---
|---
|---
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 10
|Dolmadı
|Dolmadı
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|51+0 / 33
|Dolmadı
|Dolmadı
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|51+0 / 18
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 8
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|30+0 / 25
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|38+0 / 35
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|37+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|51+0 / 49
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|48+0 / 43
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|22+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 19
|Dolmadı
|Dolmadı
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|46+0 / 32
|Dolmadı
|Dolmadı
|Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|51+0 / 23
|Dolmadı
|Dolmadı
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 9
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|40+0 / 19
|Dolmadı
|Dolmadı
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