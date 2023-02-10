(4 Yıllık) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA70+2 / 72452,67987.914
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5437,819213.183
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA7+0 / 7431,108816.988
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72412,373737.604
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA4+0 / 4408,946942.752
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72398,006161.072
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA13+0 / 13397,595461.773
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8395,557065.553
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82392,076772.256
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82389,294377.752
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA90+3 / 93389,018478.319
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8387,223282.005
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72386,000484.509
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72384,625187.337
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72384,324487.978
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82382,518191.843
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9382,075992.774
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9380,969095.224
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8380,171696.968
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72380,124097.065
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72378,2085101.389
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72377,8461102.231
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72373,8191111.495
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9372,8112113.911
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72371,9718115.860
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41371,9662115.876
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA7+0 / 7371,9044116.023
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62371,8708116.100
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62370,5540119.351
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA7+0 / 7369,1996122.635
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3369,0996122.888
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72369,0101123.104
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9368,8299123.565
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9368,4127124.607
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82367,7225126.381
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9367,5597126.757
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62366,2584130.133
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72365,9947130.855
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10364,9382133.670
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9364,8640133.835
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72364,4015135.024
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72362,2014140.894
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72362,0349141.363
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62361,9206141.659
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82360,8909144.425
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62360,5108145.509
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72360,2367146.238
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72359,3650148.662
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82358,7521150.369
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72358,1411152.159
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62357,3219154.464
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62355,7910158.868
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72355,1797160.657
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62355,1645160.700
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62354,6371162.272
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72354,3056163.257
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62353,9943164.151
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62353,9612164.267
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62353,7232164.996
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA90+3 / 93353,6637165.165
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41353,0885166.921
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72352,3372169.154
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82352,2449169.420
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72351,1730172.759
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82351,0443173.161
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62350,8688173.653
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62350,2719175.497
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72350,0943176.055
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62349,7950176.972
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72349,2153178.758
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62348,7087180.460
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62348,5619180.952
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72347,5367184.198
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62347,3208184.886
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72347,0781185.718
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82346,8135186.584
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72346,6739187.063
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72346,3059188.295
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72346,2082188.629
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72346,1413188.860
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72345,5917190.680
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62344,6059193.962
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62344,3472194.845
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52343,3822198.161
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52343,0965199.157
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72341,0573206.330
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62340,0686209.885
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62339,0623213.573
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72338,3524216.272
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52335,1189228.638
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10332,9118237.522
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA51+0 / 51332,1297240.866
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6327,8128259.006
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA45+0 / 45327,4788260.421
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA51+0 / 51327,4571260.520
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA6+0 / 6321,4638288.169
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6320,8176291.301
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA5+0 / ---------
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA10+0 / ---------
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA5+0 / ---------
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA2+0 / ---------
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA5+0 / ---------
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA10+0 / ---------
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA10+0 / ---------
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA10+0 / ---------
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA17+0 / ---------
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (4 Yıllık)EA5+0 / ---------
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA2+0 / ---------
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA19+0 / ---------
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA32+0 / ---------
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA12+0 / ---------
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA14+0 / ---------
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA20+0 / ---------
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 6DolmadıDolmadı
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 10DolmadıDolmadı
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA51+0 / 33DolmadıDolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA15+0 / 5DolmadıDolmadı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA51+0 / 18DolmadıDolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 8DolmadıDolmadı
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 2DolmadıDolmadı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA10+0 / 1DolmadıDolmadı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA30+0 / 25DolmadıDolmadı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA38+0 / 35DolmadıDolmadı
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA37+0 / 3DolmadıDolmadı
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA51+0 / 49DolmadıDolmadı
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA17+0 / 2DolmadıDolmadı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA48+0 / 43DolmadıDolmadı
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 2DolmadıDolmadı
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA22+0 / 2DolmadıDolmadı
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 19DolmadıDolmadı
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA46+0 / 32DolmadıDolmadı
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA51+0 / 23DolmadıDolmadı
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 5DolmadıDolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA20+0 / 9DolmadıDolmadı
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA40+0 / 19DolmadıDolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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