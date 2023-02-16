4 yıllık bölümler arasında yer alan Reklamcılık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Reklamcılık bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Reklamcılık bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Reklamcılık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Reklamcılık (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|341,7297
|137.334
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Reklamcılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|443,3398
|3.516
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Reklamcılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+0 / 30
|303,1915
|331.872
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Reklamcılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|274,1662
|566.826
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Reklamcılık (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|365,7045
|71.490
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Reklamcılık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|9+0 / 9
|369,1144
|64.655
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Reklamcılık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|51+0 / 51
|253,9384
|774.632
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Reklamcılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|14+0 / 14
|439,3188
|4.197
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Reklamcılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+0 / 80
|289,5202
|432.893
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Reklamcılık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|352,0521
|104.914
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Reklamcılık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|203,1497
|1.319.884
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Reklamcılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|461,5803
|1.582
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Reklamcılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|31+0 / 31
|269,0725
|616.218
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Reklamcılık (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|321,9747
|220.701
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Reklamcılık (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|292,3020
|410.959
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Reklamcılık (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|249,7312
|821.777
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Reklamcılık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|372,6888
|58.117
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Reklamcılık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|257,7589
|732.833
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.