4 yıllık bölümler arasında yer alan Reklamcılık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Reklamcılık bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Reklamcılık bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Reklamcılık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Reklamcılık (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 341,7297 137.334 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Reklamcılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 443,3398 3.516 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Reklamcılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 30+0 / 30 303,1915 331.872 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Reklamcılık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 274,1662 566.826 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Reklamcılık (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 365,7045 71.490 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Reklamcılık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 369,1144 64.655 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Reklamcılık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 51+0 / 51 253,9384 774.632 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Reklamcılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 14+0 / 14 439,3188 4.197 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Reklamcılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 80+0 / 80 289,5202 432.893 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Reklamcılık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 352,0521 104.914 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Reklamcılık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 203,1497 1.319.884 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Reklamcılık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 461,5803 1.582 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Reklamcılık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 31+0 / 31 269,0725 616.218 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Reklamcılık (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 321,9747 220.701 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Reklamcılık (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 292,3020 410.959 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Reklamcılık (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 249,7312 821.777 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Reklamcılık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 372,6888 58.117 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Reklamcılık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 257,7589 732.833

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.