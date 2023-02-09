4 yıllık bölümler arasında yer alan Rus Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Rus Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Rus Dili ve Edebiyatı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Rus Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Rusça) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0 / 10
|450,48488
|9.379
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|416,15277
|18.434
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Rusça) (4 Yıllık)
|DİL
|30+1 / 31
|399,65820
|23.941
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Rusça) (4 Yıllık)
|DİL
|40+1 / 41
|381,68056
|30.385
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı (Uzaktan) (Rusça) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)
|DİL
|100+3 / 103
|379,04150
|31.354
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|40+1 / 41
|373,83914
|33.257
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Rusça) (4 Yıllık)
|DİL
|30+1 / 31
|370,51343
|34.464
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|310,05603
|58.383
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|30+1 / 31
|293,17916
|65.446
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|360,07916
|38.398
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Rusça) (4 Yıllık)
|DİL
|20+1 / 21
|335,21772
|48.097
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Rusça) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|283,24701
|69.793
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|269,22519
|76.082
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Rusça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|25+0 / 25
|264,08486
|78.500
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|40+1 / 41
|251,75396
|84.544
|Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|30+1 / 31
|217,42376
|102.110
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|20+1 / 21
|172,24272
|120.596
|Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|20+1 / 21
|165,94795
|121.795
|Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|30+1 / 31
|145,89888
|123.116
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|1+0 / ---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.