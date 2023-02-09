4 yıllık bölümler arasında yer alan Rus Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Rus Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Rus Dili ve Edebiyatı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

Haberin Devamı

(4 Yıllık) Rus Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Rusça) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 10+0 / 10 450,48488 9.379 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 416,15277 18.434 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Rusça) (4 Yıllık) DİL 30+1 / 31 399,65820 23.941 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Rusça) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 381,68056 30.385 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı (Uzaktan) (Rusça) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) DİL 100+3 / 103 379,04150 31.354 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 373,83914 33.257 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Rusça) (4 Yıllık) DİL 30+1 / 31 370,51343 34.464 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 310,05603 58.383 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 30+1 / 31 293,17916 65.446 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 360,07916 38.398 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Rusça) (4 Yıllık) DİL 20+1 / 21 335,21772 48.097 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Rusça) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 283,24701 69.793 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 269,22519 76.082 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Rusça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 25+0 / 25 264,08486 78.500 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 251,75396 84.544 Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 30+1 / 31 217,42376 102.110 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 20+1 / 21 172,24272 120.596 Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 20+1 / 21 165,94795 121.795 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) DİL 30+1 / 31 145,89888 123.116 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Rus Dili ve Edebiyatı (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) DİL 1+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.