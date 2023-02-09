4 yıllık bölümler arasında yer alan Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 3+0 / 3 435,88822 12.769 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 5+0 / 5 409,72077 20.501 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 362,87459 37.351 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 25+0 / 25 187,82634 115.833 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 17+0 / 16 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.