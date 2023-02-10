4 yıllık bölümler arasında yer alan Sağlık Yönetimi (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Sağlık Yönetimi (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Sağlık Yönetimi (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 348,9530 179.652 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 340,7393 207.471 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 333,8732 233.563 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 333,5763 234.780 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 329,2787 252.655 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 322,0798 285.291 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 318,9361 300.751 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 317,6219 307.362 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 317,5518 307.732 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 316,8186 311.432 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 313,0143 331.519 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 312,7979 332.685 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 311,5483 339.537 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 308,5693 356.643 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 307,6326 362.070 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 307,4760 363.097 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 306,6189 368.107 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 306,0268 371.668 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 304,2332 382.701 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 303,8318 385.179 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 302,6385 392.716 Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 301,8174 397.962 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 300,3388 407.711 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 299,8715 410.821 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 299,4256 413.768 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Ankara) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 297,3764 427.682 Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 297,3245 428.023 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 295,8591 437.989 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 295,5974 439.851 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 295,2416 442.423 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 294,0751 450.483 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 292,7301 460.200 İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 291,8794 466.412 Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 290,0753 480.135 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 289,3451 485.876 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 286,3153 509.518 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 286,1021 511.218 Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 283,9855 528.580 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 283,5022 532.480 Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 282,6118 539.932 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 281,1946 551.975 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 280,5127 557.814 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 279,5274 566.379 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 278,9248 571.784 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 275,7762 600.069 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 275,4521 603.100 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 271,8489 637.030 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 271,6579 638.851 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 270,9004 646.123 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 270,7053 648.081 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 269,6206 658.837 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 269,5217 659.818 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 268,2690 672.457 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 51+0 / 51 268,1721 673.427 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 265,5946 700.131 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 264,6516 710.007 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 263,6196 720.977 Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 263,5358 721.861 Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 263,0753 726.717 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 261,9779 738.477 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 261,3882 744.929 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 261,0671 748.530 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 259,6659 764.056 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 258,8947 772.739 Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 257,4511 788.959 Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 257,0844 793.198 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 255,8607 807.306 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 255,5522 810.823 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 23+0 / 23 253,3710 836.670 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 251,6969 856.680 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 251,2717 861.901 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 251,2251 862.512 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 251,1837 863.016 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 251,0128 865.143 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 250,3207 873.677 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 21+0 / 21 249,2539 886.961 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 248,3969 897.561 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 246,7478 918.266 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 246,4316 922.239 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 246,2136 924.892 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 245,3674 935.706 Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 245,2940 936.587 Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 244,8804 941.995 Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 244,4034 948.122 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 244,1984 950.740 Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 242,0236 979.444 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 241,4935 986.430 Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 238,5807 1.025.332 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 238,3316 1.028.828 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 236,5685 1.053.008 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 235,3034 1.070.515 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 234,8573 1.076.678 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 233,4680 1.095.942 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 230,8238 1.133.183 Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 227,1408 1.185.711 Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 226,5387 1.194.237 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 222,0240 1.259.377 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 221,2179 1.270.827 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 217,8589 1.319.178 Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 210,2145 1.425.990 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / --- --- --- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / --- --- --- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 6 Dolmadı Dolmadı Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 4 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.