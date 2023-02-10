4 yıllık bölümler arasında yer alan Sağlık Yönetimi (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Sağlık Yönetimi (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Sağlık Yönetimi (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|348,9530
|179.652
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|340,7393
|207.471
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|333,8732
|233.563
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|333,5763
|234.780
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|329,2787
|252.655
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|322,0798
|285.291
|Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|318,9361
|300.751
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|317,6219
|307.362
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|317,5518
|307.732
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|316,8186
|311.432
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|313,0143
|331.519
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|312,7979
|332.685
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|311,5483
|339.537
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|308,5693
|356.643
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|307,6326
|362.070
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|307,4760
|363.097
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|306,6189
|368.107
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|306,0268
|371.668
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|304,2332
|382.701
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|303,8318
|385.179
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|302,6385
|392.716
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|301,8174
|397.962
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|300,3388
|407.711
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|299,8715
|410.821
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|299,4256
|413.768
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Ankara) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|297,3764
|427.682
|Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|297,3245
|428.023
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|295,8591
|437.989
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|295,5974
|439.851
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|295,2416
|442.423
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|294,0751
|450.483
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|292,7301
|460.200
|İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|291,8794
|466.412
|Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|290,0753
|480.135
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|289,3451
|485.876
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|286,3153
|509.518
|Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|286,1021
|511.218
|Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|283,9855
|528.580
|Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|283,5022
|532.480
|Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|282,6118
|539.932
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|281,1946
|551.975
|Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|280,5127
|557.814
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|279,5274
|566.379
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|278,9248
|571.784
|Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|275,7762
|600.069
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|275,4521
|603.100
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|271,8489
|637.030
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|271,6579
|638.851
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|270,9004
|646.123
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|34+0 / 34
|270,7053
|648.081
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|269,6206
|658.837
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|269,5217
|659.818
|Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|268,2690
|672.457
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|51+0 / 51
|268,1721
|673.427
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|265,5946
|700.131
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|264,6516
|710.007
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|263,6196
|720.977
|Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|263,5358
|721.861
|Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|263,0753
|726.717
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|261,9779
|738.477
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|261,3882
|744.929
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|261,0671
|748.530
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|259,6659
|764.056
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|258,8947
|772.739
|Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|257,4511
|788.959
|Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|257,0844
|793.198
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|255,8607
|807.306
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|255,5522
|810.823
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|23+0 / 23
|253,3710
|836.670
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|251,6969
|856.680
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|251,2717
|861.901
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|251,2251
|862.512
|Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|251,1837
|863.016
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|251,0128
|865.143
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|250,3207
|873.677
|Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|21+0 / 21
|249,2539
|886.961
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|248,3969
|897.561
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|246,7478
|918.266
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|246,4316
|922.239
|Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|246,2136
|924.892
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|245,3674
|935.706
|Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|245,2940
|936.587
|Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|244,8804
|941.995
|Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|244,4034
|948.122
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|244,1984
|950.740
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|242,0236
|979.444
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|241,4935
|986.430
|Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|238,5807
|1.025.332
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|238,3316
|1.028.828
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|236,5685
|1.053.008
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|235,3034
|1.070.515
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|234,8573
|1.076.678
|Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|233,4680
|1.095.942
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|230,8238
|1.133.183
|Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|227,1408
|1.185.711
|Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|226,5387
|1.194.237
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|222,0240
|1.259.377
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|221,2179
|1.270.827
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|217,8589
|1.319.178
|Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|210,2145
|1.425.990
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / ---
|---
|---
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / ---
|---
|---
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
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