(4 Yıllık) Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Sağlık Yönetimi (Fakülte) bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Sağlık Yönetimi (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Sağlık Yönetimi (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Sağlık Yönetimi (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6348,9530179.652
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA4+0 / 4340,7393207.471
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3333,8732233.563
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9333,5763234.780
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82329,2787252.655
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72322,0798285.291
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA15+0 / 15318,9361300.751
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82317,6219307.362
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72317,5518307.732
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5316,8186311.432
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5313,0143331.519
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5312,7979332.685
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5311,5483339.537
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72308,5693356.643
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72307,6326362.070
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA4+0 / 4307,4760363.097
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5306,6189368.107
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62306,0268371.668
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72304,2332382.701
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10303,8318385.179
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62302,6385392.716
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA4+0 / 4301,8174397.962
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10300,3388407.711
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA100+3 / 103299,8715410.821
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72299,4256413.768
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Ankara) (4 Yıllık)EA60+2 / 62297,3764427.682
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5297,3245428.023
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62295,8591437.989
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62295,5974439.851
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62295,2416442.423
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62294,0751450.483
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62292,7301460.200
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72291,8794466.412
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52290,0753480.135
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82289,3451485.876
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72286,3153509.518
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41286,1021511.218
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62283,9855528.580
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA5+0 / 5283,5022532.480
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41282,6118539.932
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82281,1946551.975
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62280,5127557.814
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72279,5274566.379
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72278,9248571.784
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31275,7762600.069
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72275,4521603.100
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62271,8489637.030
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41271,6579638.851
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62270,9004646.123
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA34+0 / 34270,7053648.081
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72269,6206658.837
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41269,5217659.818
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72268,2690672.457
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA51+0 / 51268,1721673.427
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)EA2+0 / 2265,5946700.131
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62264,6516710.007
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52263,6196720.977
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41263,5358721.861
Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62263,0753726.717
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62261,9779738.477
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA70+2 / 72261,3882744.929
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62261,0671748.530
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72259,6659764.056
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41258,8947772.739
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62257,4511788.959
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62257,0844793.198
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52255,8607807.306
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41255,5522810.823
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA23+0 / 23253,3710836.670
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA60+2 / 62251,6969856.680
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA80+2 / 82251,2717861.901
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25251,2251862.512
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62251,1837863.016
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62251,0128865.143
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62250,3207873.677
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA21+0 / 21249,2539886.961
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA70+2 / 72248,3969897.561
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62246,7478918.266
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62246,4316922.239
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62246,2136924.892
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA60+2 / 62245,3674935.706
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31245,2940936.587
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62244,8804941.995
Şırnak Üniversitesi (Şırnak) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41244,4034948.122
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25244,1984950.740
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA6+0 / 6242,0236979.444
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA17+0 / 17241,4935986.430
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52238,58071.025.332
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA20+0 / 20238,33161.028.828
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA10+0 / 10236,56851.053.008
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA20+0 / 20235,30341.070.515
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA60+2 / 62234,85731.076.678
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA70+2 / 72233,46801.095.942
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41230,82381.133.183
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62227,14081.185.711
Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52226,53871.194.237
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25222,02401.259.377
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10221,21791.270.827
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25217,85891.319.178
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25210,21451.425.990
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA10+0 / ---------
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA10+0 / ---------
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA10+0 / 1DolmadıDolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 6DolmadıDolmadı
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 4DolmadıDolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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