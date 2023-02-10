4 yıllık bölümler arasında yer alan Sanat ve Sosyal Bilimler Programları bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Sanat ve Sosyal Bilimler Programları bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Sanat ve Sosyal Bilimler Programları bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Sabancı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 30+0 / 30 510,2755 672 Sabancı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 65+0 / 65 430,1682 17.699 Sabancı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 55+0 / 55 353,5676 165.439

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.