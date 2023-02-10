4 yıllık bölümler arasında yer alan Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 265,7937 698.154 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 265,1067 705.210

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.