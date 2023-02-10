4 yıllık bölümler arasında yer alan Sigortacılık (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Sigortacılık (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Sigortacılık (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Sigortacılık (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Sigortacılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 311,7728 338.336 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sigortacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 306,2910 370.088 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Sigortacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 271,0894 644.275 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Sigortacılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 18+0 / 18 226,5774 1.193.707 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Sigortacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / --- --- --- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Sigortacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / --- --- --- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Sigortacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.