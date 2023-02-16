4 yıllık bölümler arasında yer alan Sinema ve Televizyon Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Sinema ve Televizyon bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Sinema ve Televizyon bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Sinema ve Televizyon Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Sinema ve Televizyon (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 275,4279 554.935 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Sinema ve Televizyon (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 349,5727 112.110 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Sinema ve Televizyon (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 75+2 / 77 370,6983 61.638 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sinema ve Televizyon (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 7+0 / 7 450,6283 2.537 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sinema ve Televizyon (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 21+0 / 21 342,5947 134.373 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sinema ve Televizyon (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 21+0 / 21 274,6779 562.020 Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) Sinema ve Televizyon (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 242,6391 902.365 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Sinema ve Televizyon (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 238,5026 950.249 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sinema ve Televizyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 368,3691 66.045 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sinema ve Televizyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 263,7728 669.520 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sinema ve Televizyon (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 230,1841 1.044.730 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sinema ve Televizyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 360,4072 83.149 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sinema ve Televizyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 228,3345 1.065.610 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sinema ve Televizyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 4+0 / 4 376,2983 51.885 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sinema ve Televizyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 21+0 / 21 210,3370 1.255.379 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sinema ve Televizyon (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 426,5440 7.414

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.