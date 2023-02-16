4 yıllık bölümler arasında yer alan Sinema ve Televizyon Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Sinema ve Televizyon bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Sinema ve Televizyon bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Sinema ve Televizyon Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Sinema ve Televizyon (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|275,4279
|554.935
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Sinema ve Televizyon (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|349,5727
|112.110
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Sinema ve Televizyon (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|75+2 / 77
|370,6983
|61.638
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sinema ve Televizyon (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|7+0 / 7
|450,6283
|2.537
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sinema ve Televizyon (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|21+0 / 21
|342,5947
|134.373
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sinema ve Televizyon (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|21+0 / 21
|274,6779
|562.020
|Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)
|Sinema ve Televizyon (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|242,6391
|902.365
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Sinema ve Televizyon (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|238,5026
|950.249
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sinema ve Televizyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|368,3691
|66.045
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sinema ve Televizyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|263,7728
|669.520
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sinema ve Televizyon (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|230,1841
|1.044.730
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sinema ve Televizyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|360,4072
|83.149
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sinema ve Televizyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|228,3345
|1.065.610
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sinema ve Televizyon (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|4+0 / 4
|376,2983
|51.885
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sinema ve Televizyon (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|21+0 / 21
|210,3370
|1.255.379
|Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sinema ve Televizyon (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|426,5440
|7.414
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.