4 yıllık bölümler arasında yer alan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 354,7977 97.402 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 353,5778 100.765 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 340,3244 142.497 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 371,1966 60.778 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 350,8836 108.280 Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 352,2881 104.239 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 373,3263 56.920 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 374,8797 54.260 Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 343,1330 132.496 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 355,4966 95.476 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 361,4394 80.772 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 360,8228 82.183 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 346,3163 122.082 Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 340,6267 141.388 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 359,7745 84.634 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 350,1229 110.508 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 373,0664 57.395 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 366,9694 68.852 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 368,3893 65.998 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 362,3997 78.589 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 369,8308 63.270 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 374,5112 54.930 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 365,4893 71.954 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 345,7716 123.766 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 370,4880 62.021 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 357,7473 89.702 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 379,6640 46.545 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 357,7392 89.718 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 349,8657 111.221 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 359,8396 84.470 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 367,2549 68.250 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 371,1328 60.870 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 339,0505 147.023 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 360,3810 83.211 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 347,0868 119.618 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 352,8482 102.685 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 349,3273 112.833 Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 348,7480 114.602 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 355,1796 96.353 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 354,1257 99.242 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 376,4308 51.666 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 365,5263 71.878 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 360,3795 83.216 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 341,1310 139.520 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 364,3585 74.294 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 358,2074 88.490 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 352,9825 102.328 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 369,0877 64.698 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 354,2987 98.808 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 363,3612 76.488 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 346,0830 122.832 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 361,4385 80.778 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 347,1931 119.288 Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 346,1803 122.520 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 354,9127 97.082 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 30+1 / 31 363,0943 77.069 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 348,6095 114.988 Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 356,4862 92.903 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 353,2259 101.712 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 350,9914 107.972 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 363,1057 77.048 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 11+0 / 11 311,8636 276.491 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / --- --- --- Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 384,5511 39.600 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 345,6752 124.084 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 348,8345 114.322

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