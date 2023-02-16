4 yıllık bölümler arasında yer alan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|354,7977
|97.402
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|353,5778
|100.765
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|340,3244
|142.497
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|371,1966
|60.778
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|350,8836
|108.280
|Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|352,2881
|104.239
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|373,3263
|56.920
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|374,8797
|54.260
|Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|343,1330
|132.496
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|355,4966
|95.476
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|361,4394
|80.772
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|360,8228
|82.183
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|346,3163
|122.082
|Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|340,6267
|141.388
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|359,7745
|84.634
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|350,1229
|110.508
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|373,0664
|57.395
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|366,9694
|68.852
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|368,3893
|65.998
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|362,3997
|78.589
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|369,8308
|63.270
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|374,5112
|54.930
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|365,4893
|71.954
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|345,7716
|123.766
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|370,4880
|62.021
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|357,7473
|89.702
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|379,6640
|46.545
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|357,7392
|89.718
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|349,8657
|111.221
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|359,8396
|84.470
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|367,2549
|68.250
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|371,1328
|60.870
|Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|339,0505
|147.023
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|360,3810
|83.211
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|347,0868
|119.618
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|352,8482
|102.685
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|349,3273
|112.833
|Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|348,7480
|114.602
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|355,1796
|96.353
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|354,1257
|99.242
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|376,4308
|51.666
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|365,5263
|71.878
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|360,3795
|83.216
|Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|341,1310
|139.520
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|364,3585
|74.294
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|358,2074
|88.490
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|352,9825
|102.328
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|369,0877
|64.698
|Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|354,2987
|98.808
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|363,3612
|76.488
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|346,0830
|122.832
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|361,4385
|80.778
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|347,1931
|119.288
|Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|346,1803
|122.520
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|354,9127
|97.082
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+1 / 31
|363,0943
|77.069
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|348,6095
|114.988
|Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|356,4862
|92.903
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|353,2259
|101.712
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|350,9914
|107.972
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|363,1057
|77.048
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|11+0 / 11
|311,8636
|276.491
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|9+0 / ---
|---
|---
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|384,5511
|39.600
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|345,6752
|124.084
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|348,8345
|114.322
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.