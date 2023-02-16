(4 Yıllık) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52354,797797.402
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52353,5778100.765
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52340,3244142.497
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52371,196660.778
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52350,8836108.280
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52352,2881104.239
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62373,326356.920
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62374,879754.260
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52343,1330132.496
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62355,496695.476
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52361,439480.772
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52360,822882.183
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52346,3163122.082
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52340,6267141.388
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52359,774584.634
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52350,1229110.508
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52373,066457.395
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52366,969468.852
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52368,389365.998
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52362,399778.589
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72369,830863.270
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62374,511254.930
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62365,489371.954
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52345,7716123.766
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41370,488062.021
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52357,747389.702
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72379,664046.545
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52357,739289.718
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52349,8657111.221
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41359,839684.470
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52367,254968.250
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62371,132860.870
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52339,0505147.023
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41360,381083.211
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52347,0868119.618
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52352,8482102.685
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52349,3273112.833
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41348,7480114.602
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52355,179696.353
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52354,125799.242
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72376,430851.666
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41365,526371.878
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52360,379583.216
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52341,1310139.520
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62364,358574.294
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41358,207488.490
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52352,9825102.328
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52369,087764.698
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41354,298798.808
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52363,361276.488
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52346,0830122.832
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52361,438580.778
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52347,1931119.288
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52346,1803122.520
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52354,912797.082
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL30+1 / 31363,094377.069
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52348,6095114.988
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52356,486292.903
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52353,2259101.712
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52350,9914107.972
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41363,105777.048
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL11+0 / 11311,8636276.491
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / ---------
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52384,551139.600
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41345,6752124.084
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52348,8345114.322

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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