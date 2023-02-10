4 yıllık bölümler arasında yer alan Sosyal Hizmet (Yüksekokul) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Sosyal Hizmet (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Sosyal Hizmet (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 320,1397 294.737 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 293,5267 454.378 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 284,6419 523.120 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 281,1552 552.322 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 233,9429 1.089.321 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 21+0 / 21 219,5382 1.294.869

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.