4 yıllık bölümler arasında yer alan Sosyal Hizmet (Yüksekokul) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Sosyal Hizmet (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Sosyal Hizmet (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|320,1397
|294.737
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|293,5267
|454.378
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|284,6419
|523.120
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|281,1552
|552.322
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)
|Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|233,9429
|1.089.321
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|21+0 / 21
|219,5382
|1.294.869
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.