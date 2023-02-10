4 yıllık bölümler arasında yer alan Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 266,0507 695.407 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 254,5743 822.373 Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 249,2945 886.466

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.