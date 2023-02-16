4 yıllık bölümler arasında yer alan Tarih (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Tarih (Açıköğretim) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Tarih (Açıköğretim) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

Haberin Devamı

(4 Yıllık) Tarih (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Tarih (Açıköğretim) (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) SÖZEL 2400+60 / 2460 245,4292 870.365 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Tarih (Açıköğretim) (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) SÖZEL 600+15 / 615 245,3382 871.387 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tarih (Açıköğretim) (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) SÖZEL 1000+25 / 1025 262,6438 681.131

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.