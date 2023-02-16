4 yıllık bölümler arasında yer alan Tarih Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Tarih bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Tarih bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Tarih Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 269,0301 616.659 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 272,7799 580.161 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 224,0575 1.113.476 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 239,4143 939.647 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 206,0046 1.295.081 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 340,0327 143.535 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 256,9797 741.298 Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 275,5709 553.572 Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 241,0609 920.340 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 351,9275 105.290 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 356,6318 92.516 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 318,2106 240.195 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tarih (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 383,1941 41.422 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tarih (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SÖZEL 1+0 / 1 331,7276 175.619 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 414,2583 12.692 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 338,6670 148.393 Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 201,3021 1.335.288 Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 236,0516 978.302 Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 204,0812 1.311.719 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 289,1859 435.519 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 240,1592 930.898 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 303,9342 326.878 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 294,9254 390.739 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 268,1059 625.767 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 287,6259 448.276 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 264,3716 663.272 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 260,1849 706.715 Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 246,0583 863.210 Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 220,8114 1.149.026 Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 32 Dolmadı Dolmadı Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 373,3669 56.846 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 16 Dolmadı Dolmadı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 260,6708 701.552 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 220,1561 1.156.096 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 232,6265 1.017.120 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 192,7706 1.397.292 Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 236,0328 978.500 Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 189,7142 1.415.636 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tarih (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 476,0004 812 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 301,0145 346.710 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 259,4016 715.055 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 261,5961 691.834 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 226,7663 1.083.281 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 344,8406 126.794 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 315,2527 256.694 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 323,9093 211.207 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 291,2626 419.006 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 235,0783 989.455 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 201,6170 1.332.739 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 290,8292 422.427 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 262,3382 684.212 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 356,2409 93.551 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 331,2767 177.561 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 277,9818 531.426 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 369,4323 64.033 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 312,8308 270.694 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 278,0855 530.483 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 242,8923 899.479 Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 253,1931 782.968 Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 225,0637 1.102.178 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 336,7215 155.598 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 373,3704 56.837 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 23+0 / 23 282,2264 493.574 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 266,7312 639.373 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 238,7355 947.622 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 308,8104 295.376 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 270,6374 600.978 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 235,7978 981.246 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 216,9689 1.189.585 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 38 Dolmadı Dolmadı Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 400,1096 22.585 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 288,3123 442.710 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 284,2769 475.840 Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 250,0691 818.041 Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 212,8627 1.230.790 İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 465,0394 1.331 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 292,2110 411.666 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 262,0329 687.321 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 461,6086 1.578 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 247,6555 845.187 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 369,1632 64.549 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 241,8817 911.004 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 4+0 / 4 462,2784 1.532 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 21+0 / 21 237,3950 962.890 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tarih (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 376,5487 51.475 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 365,5356 71.858 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 424,6798 8.014 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 20 225,2978 1.099.642 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 363,5336 76.074 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 17+0 / 13 Dolmadı Dolmadı İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 425,3133 7.810 İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 311,3682 279.522 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 313,7084 265.567 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 320,8715 226.280 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 236,0590 978.216 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 275,0528 558.455 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 245,2299 872.634 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 248,3641 837.159 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 195,7549 1.377.272 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 308,6098 296.642 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 247,2338 849.932 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 196,8444 1.369.544 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 254,4137 769.382 Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 250,6019 811.971 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 255,5141 757.208 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 286,5625 456.863 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 244,6024 879.833 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 259,1324 717.839 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 214,3947 1.215.643 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 261,3141 694.840 Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 244,6748 879.002 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 327,7406 193.171 Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 4+0 / 4 503,6777 169 Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 406,6778 17.421 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 339,2605 146.282 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 22+0 / 18 Dolmadı Dolmadı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 280,8729 505.446 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 226,8873 1.081.888 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 100+3 / 103 291,5887 416.520 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 264,9156 657.699 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 260,5704 702.637 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) Tarih (Örgün) (Arapça) (4 Yıllık) SÖZEL 30+1 / 31 201,6529 1.332.458 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 401,5166 21.393 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 313,3506 267.646 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 379,5199 46.775 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 317,8104 242.436 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 283,7151 480.657 Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 191,4109 1.405.691 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 207,4186 1.282.608 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 65+2 / 67 292,5341 409.068 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 65+2 / 67 242,2462 906.943 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 278,5621 526.101 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 222,8914 1.126.207 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 258,2756 727.158 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 217,4531 1.184.638 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 321,1914 224.667 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 282,3218 492.785 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 289,1133 436.123 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 248,1693 839.381 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tarih (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 453,3776 2.239 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 261,1318 696.759 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 300,9341 347.292 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 278,0088 531.163 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 277,6890 534.143 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 100+3 / 103 309,1918 292.997 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 281,1212 503.254 Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 287,2023 451.696 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 305,6575 315.461 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 261,7999 689.724 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 234,6247 994.665 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 207,7115 1.280.010 Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 257,4084 736.582 Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 207,4267 1.282.528 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 278,1742 529.713 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 291,2615 419.016 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 265,4189 652.706 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 295,8524 383.780 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 471,9167 980 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 8 Dolmadı Dolmadı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 255,9299 752.693 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 287,2341 451.426 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 248,0258 840.937 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 262,6258 681.327 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 369,1081 64.664 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 252,8311 786.963 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 282,7087 489.388 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 5 Dolmadı Dolmadı Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 290,7613 422.975 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 4+0 / 4 474,6292 858 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 244,9208 876.176 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 241,7153 912.901 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Tarih (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 271,4923 592.669 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 216,1568 1.197.741

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