(4 Yıllık) Tarih Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Tarih bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Tarih Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Tarih Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Tarih bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Tarih bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Tarih Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72269,0301616.659
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82272,7799580.161
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72224,05751.113.476
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62239,4143939.647
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41206,00461.295.081
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82340,0327143.535
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62256,9797741.298
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62275,5709553.572
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41241,0609920.340
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72351,9275105.290
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82356,631892.516
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62318,2106240.195
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Tarih (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62383,194141.422
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Tarih (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SÖZEL1+0 / 1331,7276175.619
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82414,258312.692
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82338,6670148.393
Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72201,30211.335.288
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62236,0516978.302
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41204,08121.311.719
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82289,1859435.519
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72240,1592930.898
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82303,9342326.878
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82294,9254390.739
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52268,1059625.767
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62287,6259448.276
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41264,3716663.272
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62260,1849706.715
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72246,0583863.210
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62220,81141.149.026
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 32DolmadıDolmadı
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5373,366956.846
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 16DolmadıDolmadı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62260,6708701.552
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41220,15611.156.096
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62232,62651.017.120
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41192,77061.397.292
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62236,0328978.500
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41189,71421.415.636
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Tarih (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72476,0004812
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62301,0145346.710
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41259,4016715.055
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72261,5961691.834
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52226,76631.083.281
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72344,8406126.794
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62315,2527256.694
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72323,9093211.207
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52291,2626419.006
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72235,0783989.455
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41201,61701.332.739
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82290,8292422.427
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52262,3382684.212
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62356,240993.551
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62331,2767177.561
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72277,9818531.426
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82369,432364.033
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82312,8308270.694
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62278,0855530.483
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62242,8923899.479
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62253,1931782.968
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41225,06371.102.178
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82336,7215155.598
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12373,370456.837
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL23+0 / 23282,2264493.574
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82266,7312639.373
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52238,7355947.622
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82308,8104295.376
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62270,6374600.978
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41235,7978981.246
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72216,96891.189.585
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 38DolmadıDolmadı
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82400,109622.585
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82288,3123442.710
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82284,2769475.840
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72250,0691818.041
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62212,86271.230.790
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10465,03941.331
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72292,2110411.666
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52262,0329687.321
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5461,60861.578
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25247,6555845.187
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5369,163264.549
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25241,8817911.004
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL4+0 / 4462,27841.532
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL21+0 / 21237,3950962.890
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Tarih (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41376,548751.475
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62365,535671.858
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5424,67988.014
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL20+0 / 20225,29781.099.642
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 3363,533676.074
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL17+0 / 13DolmadıDolmadı
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL90+3 / 93425,31337.810
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52311,3682279.522
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72313,7084265.567
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72320,8715226.280
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72236,0590978.216
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL90+3 / 93275,0528558.455
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL90+3 / 93245,2299872.634
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72248,3641837.159
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52195,75491.377.272
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82308,6098296.642
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62247,2338849.932
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52196,84441.369.544
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62254,4137769.382
Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62250,6019811.971
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5255,5141757.208
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72286,5625456.863
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62244,6024879.833
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72259,1324717.839
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52214,39471.215.643
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62261,3141694.840
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82244,6748879.002
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72327,7406193.171
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL4+0 / 4503,6777169
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12406,677817.421
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8339,2605146.282
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL22+0 / 18DolmadıDolmadı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82280,8729505.446
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82226,88731.081.888
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL100+3 / 103291,5887416.520
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62264,9156657.699
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72260,5704702.637
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)Tarih (Örgün) (Arapça) (4 Yıllık)SÖZEL30+1 / 31201,65291.332.458
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82401,516621.393
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72313,3506267.646
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72379,519946.775
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62317,8104242.436
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62283,7151480.657
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62191,41091.405.691
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL90+3 / 93207,41861.282.608
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL65+2 / 67292,5341409.068
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL65+2 / 67242,2462906.943
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72278,5621526.101
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72222,89141.126.207
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72258,2756727.158
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62217,45311.184.638
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72321,1914224.667
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52282,3218492.785
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62289,1133436.123
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52248,1693839.381
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Tarih (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72453,37762.239
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62261,1318696.759
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82300,9341347.292
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62278,0088531.163
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72277,6890534.143
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL100+3 / 103309,1918292.997
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82281,1212503.254
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62287,2023451.696
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL90+3 / 93305,6575315.461
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82261,7999689.724
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62234,6247994.665
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52207,71151.280.010
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82257,4084736.582
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52207,42671.282.528
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72278,1742529.713
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82291,2615419.016
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41265,4189652.706
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72295,8524383.780
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 3471,9167980
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 8DolmadıDolmadı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82255,9299752.693
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82287,2341451.426
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72248,0258840.937
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62262,6258681.327
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5369,108164.664
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25252,8311786.963
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82282,7087489.388
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 1DolmadıDolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 5DolmadıDolmadı
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62290,7613422.975
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL4+0 / 4474,6292858
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25244,9208876.176
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82241,7153912.901
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Tarih (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62271,4923592.669
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62216,15681.197.741

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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