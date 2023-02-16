4 yıllık bölümler arasında yer alan Tarih Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Tarih bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Tarih bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Tarih Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|269,0301
|616.659
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|272,7799
|580.161
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|224,0575
|1.113.476
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|239,4143
|939.647
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|206,0046
|1.295.081
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|340,0327
|143.535
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|256,9797
|741.298
|Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|275,5709
|553.572
|Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|241,0609
|920.340
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|351,9275
|105.290
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|356,6318
|92.516
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|318,2106
|240.195
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|383,1941
|41.422
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|1+0 / 1
|331,7276
|175.619
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|414,2583
|12.692
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|338,6670
|148.393
|Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|201,3021
|1.335.288
|Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|236,0516
|978.302
|Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|204,0812
|1.311.719
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|289,1859
|435.519
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|240,1592
|930.898
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|303,9342
|326.878
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|294,9254
|390.739
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|268,1059
|625.767
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|287,6259
|448.276
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|264,3716
|663.272
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|260,1849
|706.715
|Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|246,0583
|863.210
|Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|220,8114
|1.149.026
|Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 32
|Dolmadı
|Dolmadı
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|373,3669
|56.846
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 16
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|260,6708
|701.552
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|220,1561
|1.156.096
|Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|232,6265
|1.017.120
|Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|192,7706
|1.397.292
|Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|236,0328
|978.500
|Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|189,7142
|1.415.636
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|476,0004
|812
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|301,0145
|346.710
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|259,4016
|715.055
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|261,5961
|691.834
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|226,7663
|1.083.281
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|344,8406
|126.794
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|315,2527
|256.694
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|323,9093
|211.207
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|291,2626
|419.006
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|235,0783
|989.455
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|201,6170
|1.332.739
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|290,8292
|422.427
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|262,3382
|684.212
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|356,2409
|93.551
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|331,2767
|177.561
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|277,9818
|531.426
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|369,4323
|64.033
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|312,8308
|270.694
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|278,0855
|530.483
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|242,8923
|899.479
|Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|253,1931
|782.968
|Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|225,0637
|1.102.178
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|336,7215
|155.598
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|373,3704
|56.837
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|23+0 / 23
|282,2264
|493.574
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|266,7312
|639.373
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|238,7355
|947.622
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|308,8104
|295.376
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|270,6374
|600.978
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|235,7978
|981.246
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|216,9689
|1.189.585
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 38
|Dolmadı
|Dolmadı
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|400,1096
|22.585
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|288,3123
|442.710
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|284,2769
|475.840
|Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|250,0691
|818.041
|Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|212,8627
|1.230.790
|İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tarih (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|465,0394
|1.331
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|292,2110
|411.666
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|262,0329
|687.321
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|461,6086
|1.578
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|247,6555
|845.187
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|369,1632
|64.549
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|241,8817
|911.004
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tarih (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|4+0 / 4
|462,2784
|1.532
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tarih (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|21+0 / 21
|237,3950
|962.890
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|376,5487
|51.475
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|365,5356
|71.858
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|424,6798
|8.014
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+0 / 20
|225,2978
|1.099.642
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / 3
|363,5336
|76.074
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|17+0 / 13
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|90+3 / 93
|425,3133
|7.810
|İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|311,3682
|279.522
|İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|313,7084
|265.567
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|320,8715
|226.280
|Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|236,0590
|978.216
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|90+3 / 93
|275,0528
|558.455
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|90+3 / 93
|245,2299
|872.634
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|248,3641
|837.159
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|195,7549
|1.377.272
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|308,6098
|296.642
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|247,2338
|849.932
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|196,8444
|1.369.544
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|254,4137
|769.382
|Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|250,6019
|811.971
|Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|255,5141
|757.208
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|286,5625
|456.863
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|244,6024
|879.833
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|259,1324
|717.839
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|214,3947
|1.215.643
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|261,3141
|694.840
|Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|244,6748
|879.002
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|327,7406
|193.171
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tarih (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|4+0 / 4
|503,6777
|169
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tarih (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|406,6778
|17.421
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|339,2605
|146.282
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|22+0 / 18
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|280,8729
|505.446
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|226,8873
|1.081.888
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|100+3 / 103
|291,5887
|416.520
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|264,9156
|657.699
|Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|260,5704
|702.637
|Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+1 / 31
|201,6529
|1.332.458
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|401,5166
|21.393
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|313,3506
|267.646
|Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|379,5199
|46.775
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|317,8104
|242.436
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|283,7151
|480.657
|Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|191,4109
|1.405.691
|Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|90+3 / 93
|207,4186
|1.282.608
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|65+2 / 67
|292,5341
|409.068
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|65+2 / 67
|242,2462
|906.943
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|278,5621
|526.101
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|222,8914
|1.126.207
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|258,2756
|727.158
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|217,4531
|1.184.638
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|321,1914
|224.667
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|282,3218
|492.785
|Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|289,1133
|436.123
|Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|248,1693
|839.381
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|453,3776
|2.239
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|261,1318
|696.759
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|300,9341
|347.292
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|278,0088
|531.163
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|277,6890
|534.143
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|100+3 / 103
|309,1918
|292.997
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|281,1212
|503.254
|Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|287,2023
|451.696
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|90+3 / 93
|305,6575
|315.461
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|261,7999
|689.724
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|234,6247
|994.665
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|207,7115
|1.280.010
|Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|257,4084
|736.582
|Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|207,4267
|1.282.528
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|278,1742
|529.713
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|291,2615
|419.016
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|265,4189
|652.706
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|295,8524
|383.780
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / 3
|471,9167
|980
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 8
|Dolmadı
|Dolmadı
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|255,9299
|752.693
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|287,2341
|451.426
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|248,0258
|840.937
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|262,6258
|681.327
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|369,1081
|64.664
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|252,8311
|786.963
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|282,7087
|489.388
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Tarih (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Tarih (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|290,7613
|422.975
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tarih (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|4+0 / 4
|474,6292
|858
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Tarih (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|244,9208
|876.176
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|241,7153
|912.901
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Tarih (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|271,4923
|592.669
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Tarih (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|216,1568
|1.197.741
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.