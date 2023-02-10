4 yıllık bölümler arasında yer alan Tarım Ekonomisi bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Tarım Ekonomisi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Tarım Ekonomisi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Tarım Ekonomisi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|313,3622
|329.627
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Tarım Ekonomisi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|312,9286
|331.954
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|307,5352
|362.721
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|306,1027
|371.225
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|304,2194
|382.792
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|299,1002
|415.979
|Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|25+1 / 26
|291,2409
|471.291
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|45+2 / 47
|291,1976
|471.623
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|35+1 / 36
|290,5737
|476.369
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|289,1407
|487.503
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|285,3714
|517.145
|Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|284,3562
|525.535
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|282,9690
|536.930
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|282,3448
|542.125
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|282,1827
|543.514
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|278,2467
|577.646
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|277,7753
|581.876
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|35+1 / 36
|277,5384
|584.050
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|271,7863
|637.616
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|35+1 / 36
|271,7324
|638.178
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|271,6352
|639.047
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|269,9802
|655.211
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|266,6245
|689.243
|Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|35+1 / 36
|263,2300
|725.091
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Tarım Ekonomisi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|14+0 / 14
|257,8525
|784.432
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Tarım Ekonomisi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|254,2139
|826.585
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.