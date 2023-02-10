4 yıllık bölümler arasında yer alan Tarım Ekonomisi bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Tarım Ekonomisi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Tarım Ekonomisi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

Haberin Devamı

(4 Yıllık) Tarım Ekonomisi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 313,3622 329.627 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Tarım Ekonomisi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 312,9286 331.954 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 307,5352 362.721 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Tarım Ekonomisi (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 306,1027 371.225 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 304,2194 382.792 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 299,1002 415.979 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık) EA 25+1 / 26 291,2409 471.291 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık) EA 45+2 / 47 291,1976 471.623 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık) EA 35+1 / 36 290,5737 476.369 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 289,1407 487.503 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 285,3714 517.145 Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 284,3562 525.535 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 282,9690 536.930 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 282,3448 542.125 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 282,1827 543.514 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 278,2467 577.646 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 277,7753 581.876 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık) EA 35+1 / 36 277,5384 584.050 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 271,7863 637.616 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık) EA 35+1 / 36 271,7324 638.178 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 271,6352 639.047 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 269,9802 655.211 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 266,6245 689.243 Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) Tarım Ekonomisi (Örgün) (4 Yıllık) EA 35+1 / 36 263,2300 725.091 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Tarım Ekonomisi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 14+0 / 14 257,8525 784.432 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Tarım Ekonomisi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 254,2139 826.585

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.