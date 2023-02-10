4 yıllık bölümler arasında yer alan Teknoloji ve Bilgi Yönetimi bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Teknoloji ve Bilgi Yönetimi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Teknoloji ve Bilgi Yönetimi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 344,2644 195.140 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 24+0 / 24 251,2124 862.678 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 247,6820 906.459

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.