4 yıllık bölümler arasında yer alan Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 369,5517 121.809 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 357,2190 154.766 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 318,8619 301.124 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 315,0267 320.810 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 277,5501 583.919 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 274,0568 616.081 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 273,4434 621.803 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 262,5642 732.179 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 261,4855 743.849 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 253,2752 837.774 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 251,7722 855.804 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 246,0623 926.805 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 237,1877 1.044.565 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 35+1 / 36 232,6716 1.107.026

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.