4 yıllık bölümler arasında yer alan Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 363,2506 76.712 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 23 Dolmadı Dolmadı İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 361,9720 79.564 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 236,6901 971.054 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 434,5953 5.147 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 256,9779 741.316 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 347,4071 118.656 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 11 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.