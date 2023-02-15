4 yıllık bölümler arasında yer alan Tıp Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Tıp bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Tıp bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Tıp Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 552,3779 70 Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 552,2005 75 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 40+0 / 40 546,5489 357 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 544,5197 523 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 542,3565 716 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 21+0 / 21 538,5616 1.292 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık) SAYISAL 170+5 / 175 537,5123 1.482 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 533,7331 2.215 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 220+6 / 226 533,3689 2.290 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 260+7 / 267 532,1905 2.559 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 531,5860 2.712 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 530,2889 3.042 Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 528,7617 3.455 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 280+7 / 287 526,9235 4.030 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 320+8 / 328 525,9850 4.353 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 525,0305 4.691 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 18+0 / 18 524,0960 5.026 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 310+8 / 318 523,7967 5.159 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık) SAYISAL 210+6 / 216 523,0354 5.476 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 522,9151 5.521 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 300+8 / 308 521,7690 5.949 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 520,5707 6.428 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 520,0321 6.659 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 520,0178 6.667 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 270+7 / 277 518,9553 7.173 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tıp (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 518,2400 7.471 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 517,6823 7.725 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 517,0396 7.991 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 85+3 / 88 516,8632 8.079 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 300+8 / 308 516,3290 8.295 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 180+5 / 185 515,3648 8.780 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 17 514,9246 8.991 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 260+7 / 267 513,1178 9.880 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 512,8749 10.002 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Örgün) (Ankara) (6 Yıllık) SAYISAL 150+4 / 154 512,3295 10.291 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 512,3071 10.306 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 511,9865 10.462 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 230+6 / 236 511,8506 10.541 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 255+7 / 262 511,4560 10.763 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 180+5 / 185 511,4055 10.788 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 511,2952 10.845 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık) SAYISAL 120+3 / 123 511,0585 10.993 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 510,7128 11.153 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 510,3241 11.341 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 160+4 / 164 509,5117 11.774 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 509,4364 11.823 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 200+5 / 205 509,0244 12.050 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 508,9197 12.103 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 508,6743 12.257 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 508,5784 12.314 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 508,3205 12.455 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 507,8366 12.730 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 507,6813 12.814 Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 507,5614 12.880 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 260+7 / 267 507,2383 13.061 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 506,7936 13.318 Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 506,7506 13.336 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 220+6 / 226 506,2557 13.597 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 505,3805 14.125 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 220+6 / 226 505,2271 14.222 Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 505,0598 14.346 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 504,8895 14.450 İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 504,3077 14.807 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 503,9885 14.983 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 280+7 / 287 503,7588 15.121 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 503,6905 15.164 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 170+5 / 175 503,6173 15.210 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 503,4794 15.308 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 240+6 / 246 503,4715 15.314 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 175+5 / 180 502,7285 15.778 Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 502,3574 16.011 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 502,1859 16.131 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 230+6 / 236 501,6547 16.461 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 501,5905 16.501 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 501,3217 16.663 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 170+5 / 175 501,0711 16.848 Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 500,1176 17.459 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 240+6 / 246 500,0898 17.479 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 17 500,0068 17.528 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 499,9876 17.537 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 230+6 / 236 499,6080 17.796 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 230+6 / 236 499,5952 17.803 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tıp (Örgün) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 499,5090 17.865 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 499,3287 18.003 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 140+4 / 144 499,3169 18.013 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 499,2547 18.053 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Tıp (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 499,1881 18.094 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 499,1807 18.099 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 210+6 / 216 498,7074 18.399 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 498,6953 18.412 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 498,5018 18.527 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 498,0130 18.829 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 150+4 / 154 497,9522 18.877 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 497,7143 19.017 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 250+7 / 257 497,6521 19.061 İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 497,6514 19.062 Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 497,1445 19.420 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 497,0812 19.462 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 150+4 / 154 496,7967 19.631 Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 496,7787 19.642 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 190+5 / 195 496,7446 19.660 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 496,3795 19.885 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 120+3 / 123 496,2980 19.935 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 496,0794 20.078 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 170+5 / 175 496,0069 20.130 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 495,3892 20.521 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 102+0 / 102 495,3481 20.550 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 160+4 / 164 495,2259 20.634 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 160+4 / 164 494,3003 21.267 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 494,0489 21.459 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 130+4 / 134 493,8316 21.606 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 493,4304 21.865 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 493,3679 21.912 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 492,8657 22.279 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 492,7879 22.328 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 185+5 / 190 492,5632 22.455 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 200+5 / 205 492,4051 22.568 Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 492,3470 22.609 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 491,9540 22.892 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 491,9233 22.918 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 210+6 / 216 491,2616 23.403 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 491,2439 23.414 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 200+5 / 205 491,1893 23.447 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 117+0 / 117 490,9213 23.598 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 150+4 / 154 490,8975 23.615 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 130+4 / 134 490,8015 23.680 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 490,5095 23.898 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 490,4301 23.958 Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 490,1088 24.201 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 170+5 / 175 489,6098 24.576 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Örgün) (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (6 Yıllık) SAYISAL 10+1 / 11 489,5011 24.656 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 489,0871 24.938 Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 489,0653 24.953 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 488,9432 25.041 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 170+5 / 175 488,8466 25.100 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 150+4 / 154 488,6899 25.219 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 110+3 / 113 488,4757 25.384 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 120+3 / 123 488,4286 25.412 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 71+0 / 71 488,2672 25.555 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 64+0 / 64 488,2622 25.559 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 488,1345 25.656 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 488,1057 25.682 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 487,6935 25.972 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Örgün) (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (6 Yıllık) SAYISAL 3+1 / 4 487,6271 26.017 İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 487,3523 26.199 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 487,3349 26.218 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 150+4 / 154 487,1453 26.347 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 110+3 / 113 486,0290 27.180 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 120+3 / 123 485,5241 27.537 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 61+0 / 61 485,3072 27.719 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 485,2828 27.741 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 29+0 / 29 484,8584 28.037 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 484,6950 28.163 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 140+4 / 144 484,5437 28.283 Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 160+4 / 164 484,5426 28.284 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 484,3268 28.467 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 110+3 / 113 484,2447 28.525 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 64+0 / 64 484,2060 28.552 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 483,8925 28.776 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 130+4 / 134 483,8666 28.799 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 55+0 / 55 483,7131 28.912 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tıp (Örgün) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 483,4633 29.100 Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 130+4 / 134 483,1219 29.360 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 130+4 / 134 482,7923 29.596 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 150+4 / 154 482,7060 29.647 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 120+3 / 123 482,4998 29.789 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 110+3 / 113 482,3233 29.941 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Tıp (Örgün) (6 Yıllık) SAYISAL 150+4 / 154 482,2275 30.002 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 481,4328 30.647 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 480,9976 30.981 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 480,8198 31.110 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 480,5425 31.341 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Tıp (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 479,9573 31.797 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 478,7142 32.743 Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Tıp (Örgün) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 33+0 / 33 478,5832 32.857 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 40+0 / 40 478,1931 33.143 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 30 478,0932 33.221 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Tıp (Örgün) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 477,7700 33.495 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 36+0 / 36 477,0784 34.011 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 476,7839 34.260 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 46+0 / 46 476,6886 34.333 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 60+0 / 60 476,4271 34.541 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 475,2468 35.480 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 93+0 / 93 473,3342 36.993 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Örgün) (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (6 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 472,9623 37.270 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 471,6879 38.295 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 59 470,8026 39.014 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 59 470,7585 39.050 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Örgün) (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (6 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 469,6905 39.931 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 85+0 / 85 469,1877 40.349 Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 467,5596 41.764 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Tıp (Örgün) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 466,9669 42.199 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Tıp (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 466,7963 42.321 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Örgün) (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (6 Yıllık) SAYISAL 73+2 / 75 465,4374 43.517 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 68 464,7224 44.055 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 76+0 / 76 463,9980 44.653 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Tıp (Örgün) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 463,7304 44.873 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 462,5521 45.810 Azerbaycan Tıp Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) (Yurtdışı) Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 40+0 / 12 Dolmadı Dolmadı Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 461,4529 46.742 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 7 Dolmadı Dolmadı İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 36+0 / 36 461,2116 46.955 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 5 Dolmadı Dolmadı İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tıp (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 460,1637 47.841 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 36+0 / 4 Dolmadı Dolmadı Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 30 459,7225 48.240 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 50+0 / 4 Dolmadı Dolmadı Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 18+0 / 13 Dolmadı Dolmadı İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Örgün) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 459,5032 48.413 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 32+0 / 19 Dolmadı Dolmadı Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Tıp (Örgün) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 459,3567 48.537 Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 14 Dolmadı Dolmadı Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 18+0 / 9 Dolmadı Dolmadı Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 52+0 / 49 Dolmadı Dolmadı Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 76+0 / 58 Dolmadı Dolmadı Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 5 Dolmadı Dolmadı İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 85+0 / 24 Dolmadı Dolmadı Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 50 Dolmadı Dolmadı Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 48+0 / 10 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Tıp (Örgün) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 85+0 / 45 Dolmadı Dolmadı İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 27 Dolmadı Dolmadı Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 49+0 / 44 Dolmadı Dolmadı İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 85+0 / 69 Dolmadı Dolmadı İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 52+0 / 47 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Tıp (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 10 Dolmadı Dolmadı İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 17 Dolmadı Dolmadı Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 93+0 / 82 Dolmadı Dolmadı Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 76+0 / 40 Dolmadı Dolmadı Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Tıp (Örgün) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 6 Dolmadı Dolmadı Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Tıp (Örgün) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- --- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık) SAYISAL 19+0 / --- --- --- Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Tıp (Örgün) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- --- Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Tıp (Örgün) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- --- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Tıp (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- --- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Tıp (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.