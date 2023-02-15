(4 Yıllık) Tıp Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Tıp bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Tıp Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Tıp Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Tıp bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Tıp bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Tıp Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10552,377970
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8552,200575
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL40+0 / 40546,5489357
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7544,5197523
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62542,3565716
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL21+0 / 21538,56161.292
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık)SAYISAL170+5 / 175537,51231.482
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL13+0 / 13533,73312.215
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL220+6 / 226533,36892.290
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL260+7 / 267532,19052.559
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62531,58602.712
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62530,28893.042
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42528,76173.455
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL280+7 / 287526,92354.030
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL320+8 / 328525,98504.353
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12525,03054.691
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL18+0 / 18524,09605.026
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL310+8 / 318523,79675.159
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık)SAYISAL210+6 / 216523,03545.476
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10522,91515.521
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL300+8 / 308521,76905.949
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103520,57076.428
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15520,03216.659
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15520,01786.667
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL270+7 / 277518,95537.173
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Tıp (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1518,24007.471
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11517,68237.725
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10517,03967.991
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL85+3 / 88516,86328.079
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL300+8 / 308516,32908.295
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL180+5 / 185515,36488.780
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL17+0 / 17514,92468.991
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL260+7 / 267513,11789.880
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9512,874910.002
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Tıp (Örgün) (Ankara) (6 Yıllık)SAYISAL150+4 / 154512,329510.291
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12512,307110.306
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10511,986510.462
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL230+6 / 236511,850610.541
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL255+7 / 262511,456010.763
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL180+5 / 185511,405510.788
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12511,295210.845
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık)SAYISAL120+3 / 123511,058510.993
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6510,712811.153
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10510,324111.341
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL160+4 / 164509,511711.774
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15509,436411.823
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL200+5 / 205509,024412.050
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62508,919712.103
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15508,674312.257
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62508,578412.314
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15508,320512.455
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12507,836612.730
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5507,681312.814
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9507,561412.880
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL260+7 / 267507,238313.061
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11506,793613.318
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14506,750613.336
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL220+6 / 226506,255713.597
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62505,380514.125
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL220+6 / 226505,227114.222
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8505,059814.346
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62504,889514.450
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62504,307714.807
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41503,988514.983
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL280+7 / 287503,758815.121
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15503,690515.164
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL170+5 / 175503,617315.210
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62503,479415.308
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL240+6 / 246503,471515.314
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL175+5 / 180502,728515.778
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14502,357416.011
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11502,185916.131
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL230+6 / 236501,654716.461
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8501,590516.501
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9501,321716.663
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL170+5 / 175501,071116.848
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41500,117617.459
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL240+6 / 246500,089817.479
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL17+0 / 17500,006817.528
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15499,987617.537
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL230+6 / 236499,608017.796
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL230+6 / 236499,595217.803
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Tıp (Örgün) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1499,509017.865
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6499,328718.003
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL140+4 / 144499,316918.013
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Tıp (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1499,254718.053
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Tıp (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5499,188118.094
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8499,180718.099
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL210+6 / 216498,707418.399
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11498,695318.412
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9498,501818.527
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93498,013018.829
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL150+4 / 154497,952218.877
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52497,714319.017
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL250+7 / 257497,652119.061
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11497,651419.062
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41497,144519.420
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12497,081219.462
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL150+4 / 154496,796719.631
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14496,778719.642
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL190+5 / 195496,744619.660
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62496,379519.885
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL120+3 / 123496,298019.935
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8496,079420.078
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL170+5 / 175496,006920.130
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72495,389220.521
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL102+0 / 102495,348120.550
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL160+4 / 164495,225920.634
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL160+4 / 164494,300321.267
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11494,048921.459
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL130+4 / 134493,831621.606
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8493,430421.865
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12493,367921.912
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL14+0 / 14492,865722.279
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62492,787922.328
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL185+5 / 190492,563222.455
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL200+5 / 205492,405122.568
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41492,347022.609
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9491,954022.892
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6491,923322.918
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL210+6 / 216491,261623.403
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5491,243923.414
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL200+5 / 205491,189323.447
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL117+0 / 117490,921323.598
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL150+4 / 154490,897523.615
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL130+4 / 134490,801523.680
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2490,509523.898
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Tıp (Örgün) (İngilizce) (6 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62490,430123.958
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103490,108824.201
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL170+5 / 175489,609824.576
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Tıp (Örgün) (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (6 Yıllık)SAYISAL10+1 / 11489,501124.656
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31489,087124.938
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62489,065324.953
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41488,943225.041
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL170+5 / 175488,846625.100
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL150+4 / 154488,689925.219
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL110+3 / 113488,475725.384
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL120+3 / 123488,428625.412
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL71+0 / 71488,267225.555
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL64+0 / 64488,262225.559
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4488,134525.656
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62488,105725.682
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62487,693525.972
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Tıp (Örgün) (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (6 Yıllık)SAYISAL3+1 / 4487,627126.017
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7487,352326.199
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62487,334926.218
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL150+4 / 154487,145326.347
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL110+3 / 113486,029027.180
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL120+3 / 123485,524127.537
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL61+0 / 61485,307227.719
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41485,282827.741
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL29+0 / 29484,858428.037
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93484,695028.163
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL140+4 / 144484,543728.283
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL160+4 / 164484,542628.284
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41484,326828.467
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL110+3 / 113484,244728.525
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL64+0 / 64484,206028.552
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4483,892528.776
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL130+4 / 134483,866628.799
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL55+0 / 55483,713128.912
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Tıp (Örgün) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1483,463329.100
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL130+4 / 134483,121929.360
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL130+4 / 134482,792329.596
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL150+4 / 154482,706029.647
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL120+3 / 123482,499829.789
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL110+3 / 113482,323329.941
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)Tıp (Örgün) (6 Yıllık)SAYISAL150+4 / 154482,227530.002
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25481,432830.647
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34480,997630.981
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15480,819831.110
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Tıp (Örgün) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11480,542531.341
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Tıp (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5479,957331.797
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11478,714232.743
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Tıp (Örgün) (%25 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL33+0 / 33478,583232.857
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL40+0 / 40478,193133.143
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL30+0 / 30478,093233.221
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Tıp (Örgün) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1477,770033.495
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL36+0 / 36477,078434.011
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9476,783934.260
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL46+0 / 46476,688634.333
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (%25 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL60+0 / 60476,427134.541
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12475,246835.480
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL93+0 / 93473,334236.993
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Tıp (Örgün) (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (6 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31472,962337.270
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20471,687938.295
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL59+0 / 59470,802639.014
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL59+0 / 59470,758539.050
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Tıp (Örgün) (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (6 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103469,690539.931
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (%25 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL85+0 / 85469,187740.349
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51467,559641.764
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Tıp (Örgün) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1466,966942.199
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Tıp (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10466,796342.321
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Tıp (Örgün) (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (6 Yıllık)SAYISAL73+2 / 75465,437443.517
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL68+0 / 68464,722444.055
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (%25 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL76+0 / 76463,998044.653
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Tıp (Örgün) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1463,730444.873
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12462,552145.810
Azerbaycan Tıp Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) (Yurtdışı)Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL40+0 / 12DolmadıDolmadı
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34461,452946.742
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL8+0 / 7DolmadıDolmadı
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL36+0 / 36461,211646.955
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL42+0 / 5DolmadıDolmadı
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL15+0 / 2DolmadıDolmadı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Tıp (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1460,163747.841
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL36+0 / 4DolmadıDolmadı
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL30+0 / 30459,722548.240
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL50+0 / 4DolmadıDolmadı
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (%25 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL18+0 / 13DolmadıDolmadı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Tıp (Örgün) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1459,503248.413
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (%25 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL32+0 / 19DolmadıDolmadı
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Tıp (Örgün) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1459,356748.537
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL42+0 / 14DolmadıDolmadı
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL18+0 / 9DolmadıDolmadı
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL52+0 / 49DolmadıDolmadı
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL76+0 / 58DolmadıDolmadı
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL34+0 / 5DolmadıDolmadı
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL85+0 / 24DolmadıDolmadı
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL51+0 / 50DolmadıDolmadı
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL48+0 / 10DolmadıDolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Tıp (Örgün) (%25 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL85+0 / 45DolmadıDolmadı
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL51+0 / 27DolmadıDolmadı
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL49+0 / 44DolmadıDolmadı
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL85+0 / 69DolmadıDolmadı
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL52+0 / 47DolmadıDolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Tıp (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL59+0 / 10DolmadıDolmadı
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (%25 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL68+0 / 17DolmadıDolmadı
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (%25 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL93+0 / 82DolmadıDolmadı
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL76+0 / 40DolmadıDolmadı
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Tıp (Örgün) (%25 İndirimli) (6 Yıllık)SAYISAL59+0 / 6DolmadıDolmadı
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Tıp (Örgün) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)SAYISAL1+0 / ---------
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Örgün) (Ücretli) (6 Yıllık)SAYISAL19+0 / ---------
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Tıp (Örgün) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)SAYISAL1+0 / ---------
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Tıp (Örgün) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)SAYISAL1+0 / ---------
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Tıp (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)SAYISAL1+0 / ---------
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Tıp (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)SAYISAL1+0 / ---------

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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