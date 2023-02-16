4 yıllık bölümler arasında yer alan Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 262,8352 679.133 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 30+1 / 31 388,7613 34.259

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.