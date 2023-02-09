4 yıllık bölümler arasında yer alan Turizm Rehberliği (Yüksekokul) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Turizm Rehberliği (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Turizm Rehberliği (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Turizm Rehberliği (Yüksekokul) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Turizm Rehberliği (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 3+0 / 3 431,18460 14.028 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Turizm Rehberliği (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) DİL 5+0 / 5 404,34969 22.347 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Turizm Rehberliği (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 18+0 / 18 298,59943 63.128 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Turizm Rehberliği (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 2+0 / 2 276,88324 72.629 Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) Turizm Rehberliği (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 60+2 / 62 275,40854 73.254 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Turizm Rehberliği (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) DİL 27+0 / 27 261,92601 79.528 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Turizm Rehberliği (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) DİL 1+0 / 1 258,77663 81.076 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Turizm Rehberliği (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 30+1 / 31 253,44045 83.719 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Turizm Rehberliği (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 50+2 / 52 247,74988 86.518 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Turizm Rehberliği (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) DİL 40+1 / 41 243,98657 88.401

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