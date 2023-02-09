4 yıllık bölümler arasında yer alan Turizm Rehberliği (Yüksekokul) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Turizm Rehberliği (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Turizm Rehberliği (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Turizm Rehberliği (Yüksekokul) 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (DİL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Turizm Rehberliği (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|3+0 / 3
|431,18460
|14.028
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Turizm Rehberliği (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|5+0 / 5
|404,34969
|22.347
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Turizm Rehberliği (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|18+0 / 18
|298,59943
|63.128
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Turizm Rehberliği (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2+0 / 2
|276,88324
|72.629
|Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)
|Turizm Rehberliği (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2 / 62
|275,40854
|73.254
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Turizm Rehberliği (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|27+0 / 27
|261,92601
|79.528
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Turizm Rehberliği (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|1+0 / 1
|258,77663
|81.076
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)
|Turizm Rehberliği (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|30+1 / 31
|253,44045
|83.719
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Turizm Rehberliği (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2 / 52
|247,74988
|86.518
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Turizm Rehberliği (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|DİL
|40+1 / 41
|243,98657
|88.401
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.