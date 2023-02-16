4 yıllık bölümler arasında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Türk Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|298,6858
|363.317
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|303,9785
|326.581
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|266,2216
|644.525
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|265,5542
|651.343
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|224,5132
|1.108.400
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|354,1595
|99.152
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|333,2361
|169.426
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|292,2451
|411.413
|Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|296,0217
|382.529
|Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|255,5910
|756.369
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|357,9113
|89.283
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|356,9188
|91.815
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|328,2354
|190.846
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|352,9181
|102.507
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|374,5500
|54.850
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|345,9778
|123.138
|Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|226,9360
|1.081.341
|Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|265,3038
|653.890
|Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|219,8939
|1.158.868
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|313,4524
|267.079
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|266,8129
|638.526
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / 3
|315,9157
|252.923
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|17+0 / 12
|Dolmadı
|Dolmadı
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|324,8692
|206.564
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|320,3246
|229.029
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|294,4143
|394.529
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|309,2974
|292.318
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|289,0300
|436.789
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|286,0196
|461.338
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|245,2826
|872.028
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|374,1048
|55.574
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|29+0 / 29
|261,3691
|694.258
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|1+0 / 1
|256,8474
|742.709
|Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|281,0740
|503.710
|Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|245,9068
|864.919
|Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|203,6544
|1.315.427
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|357,4851
|90.352
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|47+0 / 27
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|287,4678
|449.541
|Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|257,0473
|740.573
|Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|216,9128
|1.190.115
|Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|252,1738
|794.451
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|465,8607
|1.279
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|321,8482
|221.350
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|289,8176
|430.430
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|297,4048
|372.377
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|355,1865
|96.338
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|329,3789
|185.684
|Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|328,3423
|190.385
|Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|32+0 / 32
|243,2602
|895.196
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|341,2860
|138.975
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|312,5837
|272.178
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|280,2188
|511.420
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|231,3421
|1.031.636
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|344,9683
|126.401
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|317,9804
|241.498
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|284,8447
|471.143
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|231,7785
|1.026.597
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|7+0 / 7
|356,2299
|93.588
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|43+0 / 22
|Dolmadı
|Dolmadı
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|359,8239
|84.501
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|297,3207
|372.968
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|366,5128
|69.814
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|330,7664
|179.725
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|301,7843
|341.365
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|271,5133
|592.469
|Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|287,8907
|446.064
|Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|245,4474
|870.143
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|347,5829
|118.134
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|363,3731
|76.462
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+0 / 30
|282,6454
|489.950
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|299,5688
|357.003
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|268,5134
|621.711
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|331,4519
|176.787
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|295,2841
|388.005
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|258,3018
|726.836
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 9
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / ---
|---
|---
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|253,2579
|782.212
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|220,4297
|1.153.133
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|387,3191
|36.043
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|11+0 / 11
|361,5332
|80.542
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|61+0 / 48
|Dolmadı
|Dolmadı
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|320,9658
|225.799
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|316,8892
|247.559
|Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|269,2560
|614.484
|Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|229,9848
|1.046.951
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|323,3029
|214.177
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|291,4765
|417.376
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|451,4007
|2.443
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+0 / 30
|264,3606
|663.400
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|353,7552
|100.278
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|17+0 / 17
|196,6655
|1.370.810
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|362,6586
|78.047
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|42+0 / 42
|241,6690
|913.452
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|356,4741
|92.933
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|34+0 / 25
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|360,1996
|83.656
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|206,3850
|1.291.783
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+0 / 20
|160,5069
|1.492.381
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|363,5069
|76.140
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|374,0110
|55.719
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 23
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|90+3 / 93
|399,7532
|22.881
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|4+0 / 4
|356,6474
|92.480
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|288,5362
|440.816
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|4+0 / 4
|359,0975
|86.251
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|21+0 / 13
|Dolmadı
|Dolmadı
|İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|329,6133
|184.704
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|337,1886
|153.833
|Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|253,2375
|782.441
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|313,8876
|264.577
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|272,8274
|579.719
|Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+0 / 20
|296,5787
|378.329
|Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+0 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|284,2834
|475.793
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|242,6969
|901.695
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|326,6025
|198.372
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|283,1112
|485.929
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|241,7211
|912.841
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|281,1792
|502.700
|Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|286,0980
|460.745
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|310,7380
|283.481
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|274,5416
|563.313
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|285,8941
|462.414
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|241,0791
|920.152
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|289,7688
|430.852
|Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|277,2126
|538.560
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|343,4156
|131.556
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|312,6470
|271.790
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|303,6973
|328.435
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|260,1051
|707.561
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|100+3 / 103
|312,9446
|270.033
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|292,5397
|409.021
|Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|292,4791
|409.517
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|376,8024
|51.029
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|336,9122
|154.841
|Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|371,7770
|59.784
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|333,5121
|168.273
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|306,1169
|312.420
|Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|251,9505
|796.914
|Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|248,5262
|835.371
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|318,8292
|236.905
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|305,5552
|316.102
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|250,0470
|818.272
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|293,4844
|401.654
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|243,2120
|895.730
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|336,6160
|156.003
|Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|309,5389
|290.882
|Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|260,0793
|707.845
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|298,7324
|362.988
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|256,1477
|750.366
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|323,6363
|212.519
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|301,7207
|341.824
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|299,0856
|360.475
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|100+3 / 103
|332,0987
|174.031
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|300,4509
|350.767
|Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|312,0749
|275.206
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|90+3 / 93
|329,7914
|183.916
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|299,3344
|358.696
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|259,0045
|719.231
|Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|283,7460
|480.382
|Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|244,8582
|876.892
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|298,1887
|366.747
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|249,3632
|825.967
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|318,4709
|238.807
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|291,8057
|414.817
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|311,9444
|276.002
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / 3
|462,5045
|1.514
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|198,5978
|1.356.469
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|280,1885
|511.689
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|261,5092
|692.803
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|232,6138
|1.017.279
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|308,5966
|296.725
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|283,6587
|481.167
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (UOLP-Kosova Priştine Üniversitesi) (UOLP) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / ---
|---
|---
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|297,1381
|374.255
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|263,9433
|667.714
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|306,3895
|310.627
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|4+0 / 4
|461,7513
|1.567
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|25+0 / 25
|223,9225
|1.114.948
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|375,5865
|53.074
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|264,1954
|665.125
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|299,6417
|356.482
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|245,0254
|875.001
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