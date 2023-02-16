(4 Yıllık) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Türk Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62298,6858363.317
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72303,9785326.581
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72266,2216644.525
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62265,5542651.343
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41224,51321.108.400
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62354,159599.152
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52333,2361169.426
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62292,2451411.413
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62296,0217382.529
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41255,5910756.369
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72357,911389.283
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82356,918891.815
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62328,2354190.846
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62352,9181102.507
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82374,550054.850
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82345,9778123.138
Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72226,93601.081.341
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62265,3038653.890
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41219,89391.158.868
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82313,4524267.079
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72266,8129638.526
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 3315,9157252.923
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL17+0 / 12DolmadıDolmadı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72324,8692206.564
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82320,3246229.029
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52294,4143394.529
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62309,2974292.318
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41289,0300436.789
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62286,0196461.338
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41245,2826872.028
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5374,104855.574
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL29+0 / 29261,3691694.258
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL1+0 / 1256,8474742.709
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62281,0740503.710
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62245,9068864.919
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41203,65441.315.427
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8357,485190.352
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL47+0 / 27DolmadıDolmadı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72287,4678449.541
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62257,0473740.573
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41216,91281.190.115
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72252,1738794.451
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72465,86071.279
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62321,8482221.350
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41289,8176430.430
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62297,4048372.377
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72355,186596.338
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62329,3789185.684
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8328,3423190.385
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL32+0 / 32243,2602895.196
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72341,2860138.975
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52312,5837272.178
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62280,2188511.420
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41231,34211.031.636
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82344,9683126.401
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72317,9804241.498
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52284,8447471.143
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10231,77851.026.597
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 2DolmadıDolmadı
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL7+0 / 7356,229993.588
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL43+0 / 22DolmadıDolmadı
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62359,823984.501
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82297,3207372.968
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82366,512869.814
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82330,7664179.725
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62301,7843341.365
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62271,5133592.469
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62287,8907446.064
Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52245,4474870.143
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82347,5829118.134
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10363,373176.462
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL30+0 / 30282,6454489.950
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82299,5688357.003
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52268,5134621.711
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82331,4519176.787
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62295,2841388.005
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41258,3018726.836
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 9DolmadıDolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 3DolmadıDolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / ---------
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72253,2579782.212
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52220,42971.153.133
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82387,319136.043
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL11+0 / 11361,533280.542
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL61+0 / 48DolmadıDolmadı
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62320,9658225.799
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62316,8892247.559
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82269,2560614.484
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 4DolmadıDolmadı
Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72229,98481.046.951
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72323,3029214.177
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52291,4765417.376
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5451,40072.443
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL30+0 / 30264,3606663.400
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8353,7552100.278
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL17+0 / 17196,66551.370.810
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8362,658678.047
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL42+0 / 42241,6690913.452
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6356,474192.933
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL34+0 / 25DolmadıDolmadı
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5360,199683.656
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5206,38501.291.783
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL20+0 / 20160,50691.492.381
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62363,506976.140
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5374,011055.719
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 23DolmadıDolmadı
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL90+3 / 93399,753222.881
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL4+0 / 4356,647492.480
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25288,5362440.816
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL4+0 / 4359,097586.251
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL21+0 / 13DolmadıDolmadı
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62329,6133184.704
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82337,1886153.833
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72253,2375782.441
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72313,8876264.577
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72272,8274579.719
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL20+0 / 20296,5787378.329
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL20+0 / 4DolmadıDolmadı
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72284,2834475.793
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62242,6969901.695
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82326,6025198.372
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62283,1112485.929
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52241,7211912.841
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62281,1792502.700
Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62286,0980460.745
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72310,7380283.481
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62274,5416563.313
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72285,8941462.414
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62241,0791920.152
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62289,7688430.852
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82277,2126538.560
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72343,4156131.556
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62312,6470271.790
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82303,6973328.435
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82260,1051707.561
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL100+3 / 103312,9446270.033
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62292,5397409.021
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72292,4791409.517
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82376,802451.029
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72336,9122154.841
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72371,777059.784
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62333,5121168.273
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62306,1169312.420
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62251,9505796.914
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82248,5262835.371
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72318,8292236.905
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82305,5552316.102
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82250,0470818.272
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82293,4844401.654
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82243,2120895.730
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82336,6160156.003
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62309,5389290.882
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52260,0793707.845
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62298,7324362.988
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52256,1477750.366
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82323,6363212.519
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62301,7207341.824
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72299,0856360.475
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL100+3 / 103332,0987174.031
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82300,4509350.767
Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62312,0749275.206
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL90+3 / 93329,7914183.916
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82299,3344358.696
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62259,0045719.231
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82283,7460480.382
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62244,8582876.892
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82298,1887366.747
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82249,3632825.967
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82318,4709238.807
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62291,8057414.817
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72311,9444276.002
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 3462,50451.514
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10198,59781.356.469
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82280,1885511.689
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41261,5092692.803
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62232,61381.017.279
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82308,5966296.725
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62283,6587481.167
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (UOLP-Kosova Priştine Üniversitesi) (UOLP) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / ---------
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62297,1381374.255
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62263,9433667.714
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82306,3895310.627
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 1DolmadıDolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 6DolmadıDolmadı
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL4+0 / 4461,75131.567
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL25+0 / 25223,92251.114.948
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72375,586553.074
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82264,1954665.125
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62299,6417356.482
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62245,0254875.001

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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