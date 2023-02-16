4 yıllık bölümler arasında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Türk Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 298,6858 363.317 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 303,9785 326.581 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 266,2216 644.525 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 265,5542 651.343 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 224,5132 1.108.400 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 354,1595 99.152 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 333,2361 169.426 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 292,2451 411.413 Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 296,0217 382.529 Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 255,5910 756.369 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 357,9113 89.283 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 356,9188 91.815 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 328,2354 190.846 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 352,9181 102.507 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 374,5500 54.850 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 345,9778 123.138 Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 226,9360 1.081.341 Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 265,3038 653.890 Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 219,8939 1.158.868 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 313,4524 267.079 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 266,8129 638.526 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 315,9157 252.923 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 17+0 / 12 Dolmadı Dolmadı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 324,8692 206.564 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 320,3246 229.029 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 294,4143 394.529 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 309,2974 292.318 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 289,0300 436.789 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 286,0196 461.338 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 245,2826 872.028 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 374,1048 55.574 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 29+0 / 29 261,3691 694.258 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 1+0 / 1 256,8474 742.709 Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 281,0740 503.710 Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 245,9068 864.919 Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 203,6544 1.315.427 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 357,4851 90.352 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 47+0 / 27 Dolmadı Dolmadı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 287,4678 449.541 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 257,0473 740.573 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 216,9128 1.190.115 Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 252,1738 794.451 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 465,8607 1.279 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 321,8482 221.350 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 289,8176 430.430 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 297,4048 372.377 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 355,1865 96.338 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 329,3789 185.684 Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 328,3423 190.385 Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 32+0 / 32 243,2602 895.196 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 341,2860 138.975 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 312,5837 272.178 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 280,2188 511.420 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 231,3421 1.031.636 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 344,9683 126.401 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 317,9804 241.498 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 284,8447 471.143 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 231,7785 1.026.597 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 7+0 / 7 356,2299 93.588 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 43+0 / 22 Dolmadı Dolmadı Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 359,8239 84.501 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 297,3207 372.968 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 366,5128 69.814 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 330,7664 179.725 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 301,7843 341.365 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 271,5133 592.469 Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 287,8907 446.064 Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 245,4474 870.143 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 347,5829 118.134 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 363,3731 76.462 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 30+0 / 30 282,6454 489.950 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 299,5688 357.003 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 268,5134 621.711 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 331,4519 176.787 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 295,2841 388.005 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 258,3018 726.836 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 9 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / --- --- --- Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 253,2579 782.212 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 220,4297 1.153.133 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 387,3191 36.043 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 11+0 / 11 361,5332 80.542 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 61+0 / 48 Dolmadı Dolmadı Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 320,9658 225.799 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 316,8892 247.559 Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 269,2560 614.484 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 4 Dolmadı Dolmadı Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 229,9848 1.046.951 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 323,3029 214.177 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 291,4765 417.376 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 451,4007 2.443 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 30+0 / 30 264,3606 663.400 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 353,7552 100.278 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 17+0 / 17 196,6655 1.370.810 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 362,6586 78.047 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 42+0 / 42 241,6690 913.452 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 356,4741 92.933 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 34+0 / 25 Dolmadı Dolmadı İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 360,1996 83.656 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 206,3850 1.291.783 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 20 160,5069 1.492.381 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 363,5069 76.140 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 374,0110 55.719 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 23 Dolmadı Dolmadı İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 399,7532 22.881 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 4+0 / 4 356,6474 92.480 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 288,5362 440.816 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 4+0 / 4 359,0975 86.251 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 21+0 / 13 Dolmadı Dolmadı İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 329,6133 184.704 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 337,1886 153.833 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 253,2375 782.441 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 313,8876 264.577 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 272,8274 579.719 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 20 296,5787 378.329 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 4 Dolmadı Dolmadı Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 284,2834 475.793 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 242,6969 901.695 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 326,6025 198.372 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 283,1112 485.929 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 241,7211 912.841 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 281,1792 502.700 Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 286,0980 460.745 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 310,7380 283.481 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 274,5416 563.313 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 285,8941 462.414 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 241,0791 920.152 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 289,7688 430.852 Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 277,2126 538.560 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 343,4156 131.556 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 312,6470 271.790 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 303,6973 328.435 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 260,1051 707.561 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 100+3 / 103 312,9446 270.033 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 292,5397 409.021 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 292,4791 409.517 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 376,8024 51.029 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 336,9122 154.841 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 371,7770 59.784 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 333,5121 168.273 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 306,1169 312.420 Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 251,9505 796.914 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 248,5262 835.371 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 318,8292 236.905 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 305,5552 316.102 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 250,0470 818.272 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 293,4844 401.654 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 243,2120 895.730 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 336,6160 156.003 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 309,5389 290.882 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 260,0793 707.845 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 298,7324 362.988 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 256,1477 750.366 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 323,6363 212.519 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 301,7207 341.824 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 299,0856 360.475 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 100+3 / 103 332,0987 174.031 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 300,4509 350.767 Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 312,0749 275.206 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 90+3 / 93 329,7914 183.916 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 299,3344 358.696 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 259,0045 719.231 Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 283,7460 480.382 Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 244,8582 876.892 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 298,1887 366.747 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 249,3632 825.967 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 318,4709 238.807 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 291,8057 414.817 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 311,9444 276.002 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 462,5045 1.514 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 198,5978 1.356.469 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 280,1885 511.689 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 261,5092 692.803 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 232,6138 1.017.279 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 308,5966 296.725 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 283,6587 481.167 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (UOLP-Kosova Priştine Üniversitesi) (UOLP) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / --- --- --- Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 297,1381 374.255 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 263,9433 667.714 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 306,3895 310.627 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 6 Dolmadı Dolmadı Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 4+0 / 4 461,7513 1.567 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 223,9225 1.114.948 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 375,5865 53.074 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 264,1954 665.125 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 299,6417 356.482 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 245,0254 875.001

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