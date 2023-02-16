4 yıllık bölümler arasında yer alan Türk Halkbilimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Türk Halkbilimi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Türk Halkbilimi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Türk Halkbilimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Türk Halkbilimi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 299,9632 354.203 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Türk Halkbilimi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 243,9773 886.991 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Türk Halkbilimi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 319,1406 235.304 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Türk Halkbilimi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 192,4128 1.399.563 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Türk Halkbilimi (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 55+2 / 48 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.