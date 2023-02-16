(4 Yıllık) Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Türkçe Öğretmenliği bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Türkçe Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Türkçe Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52382,759242.042
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52381,742643.504
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52375,140553.824
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52399,560723.057
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41379,442946.900
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41385,462038.394
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52379,380547.000
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52375,374253.423
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72384,205740.029
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41387,968035.234
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52386,285037.341
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52375,627253.009
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8404,838718.752
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL45+0 / 45332,3290173.071
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL2+0 / 2322,2789219.190
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52374,719854.549
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52384,403039.800
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52379,120947.400
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62397,196925.186
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52388,910434.096
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL45+2 / 47396,501625.867
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL40+1 / 41389,613733.230
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5371,930459.517
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL19+0 / 19313,9522264.224
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 3DolmadıDolmadı
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82394,343228.089
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52380,319445.599
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62404,918418.687
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62391,340531.248
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52377,060550.614
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9397,231825.158
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL46+0 / 46316,7186248.463
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52384,653739.477
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82411,615114.177
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52390,621332.030
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52381,020844.541
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52377,083150.581
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10336,3887156.839
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / ---------
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / ---------
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5314,4513261.338
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 1DolmadıDolmadı
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62424,71438.000
Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52373,352356.876
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52385,208038.728
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52387,096836.324
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL7+0 / 7411,861314.035
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL38+0 / 32DolmadıDolmadı
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8390,509132.171
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL47+0 / 47348,8512114.273
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52393,256329.209
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8394,105628.314
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL47+0 / 47334,0635166.017
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL55+2 / 57399,223423.328
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52374,440955.056
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52384,958239.060
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52377,431550.004
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52375,937452.504
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 3342,1981135.739
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL20+0 / 2DolmadıDolmadı
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52382,264642.745
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52378,377348.490
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52376,618151.354
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52387,830635.381
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52381,816243.404
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5366,223270.421
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL1+0 / 1358,735987.172
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL24+0 / 15DolmadıDolmadı
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52381,503943.859
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL80+2 / 82402,927920.202
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52391,324531.265
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52385,655638.162
Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52375,657952.963
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62387,754235.480
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52379,454346.878
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52383,458241.066
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52380,066345.953
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52394,332328.099
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52381,545943.802
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52386,892236.596
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52376,457351.627
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52384,823439.221
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52390,227932.501
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52379,187347.284
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52376,676151.231
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52381,096644.445
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52383,737640.667
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52377,122650.523
Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52384,290939.939
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52380,225245.749
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL2+0 / 1DolmadıDolmadı
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / ---------
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / ---------
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 3DolmadıDolmadı
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 7DolmadıDolmadı
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8337,2943153.415
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL22+0 / 5DolmadıDolmadı
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52379,740846.430
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL30+1 / 31386,502137.083
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL18+0 / 2DolmadıDolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12318,6612237.771
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62410,981614.581
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52376,283451.909
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52378,552948.242

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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