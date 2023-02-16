4 yıllık bölümler arasında yer alan Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Türkçe Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Türkçe Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|382,7592
|42.042
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|381,7426
|43.504
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|375,1405
|53.824
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|399,5607
|23.057
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|379,4429
|46.900
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|385,4620
|38.394
|Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|379,3805
|47.000
|Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|375,3742
|53.423
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|384,2057
|40.029
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|387,9680
|35.234
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|386,2850
|37.341
|Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|375,6272
|53.009
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|404,8387
|18.752
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|45+0 / 45
|332,3290
|173.071
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|2+0 / 2
|322,2789
|219.190
|Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|374,7198
|54.549
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|384,4030
|39.800
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|379,1209
|47.400
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|397,1969
|25.186
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|388,9104
|34.096
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|45+2 / 47
|396,5016
|25.867
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+1 / 41
|389,6137
|33.230
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|371,9304
|59.517
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|19+0 / 19
|313,9522
|264.224
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|394,3432
|28.089
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|380,3194
|45.599
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|404,9184
|18.687
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|391,3405
|31.248
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|377,0605
|50.614
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|9+0 / 9
|397,2318
|25.158
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|46+0 / 46
|316,7186
|248.463
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|384,6537
|39.477
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|411,6151
|14.177
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|390,6213
|32.030
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|381,0208
|44.541
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|377,0831
|50.581
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|336,3887
|156.839
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / ---
|---
|---
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / ---
|---
|---
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|314,4513
|261.338
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|424,7143
|8.000
|Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|373,3523
|56.876
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|385,2080
|38.728
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|387,0968
|36.324
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|7+0 / 7
|411,8613
|14.035
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|38+0 / 32
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|390,5091
|32.171
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|47+0 / 47
|348,8512
|114.273
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|393,2563
|29.209
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|394,1056
|28.314
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|47+0 / 47
|334,0635
|166.017
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|55+2 / 57
|399,2234
|23.328
|Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|374,4409
|55.056
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|384,9582
|39.060
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|377,4315
|50.004
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|375,9374
|52.504
|Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / 3
|342,1981
|135.739
|Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|382,2646
|42.745
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|378,3773
|48.490
|Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|376,6181
|51.354
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|387,8306
|35.381
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|381,8162
|43.404
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|366,2232
|70.421
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|1+0 / 1
|358,7359
|87.172
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|24+0 / 15
|Dolmadı
|Dolmadı
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|381,5039
|43.859
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|80+2 / 82
|402,9279
|20.202
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|391,3245
|31.265
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|385,6556
|38.162
|Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|375,6579
|52.963
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|387,7542
|35.480
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|379,4543
|46.878
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|383,4582
|41.066
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|380,0663
|45.953
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|394,3323
|28.099
|Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|381,5459
|43.802
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|386,8922
|36.596
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|376,4573
|51.627
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|384,8234
|39.221
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|390,2279
|32.501
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|379,1873
|47.284
|Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|376,6761
|51.231
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|381,0966
|44.445
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|383,7376
|40.667
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|377,1226
|50.523
|Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|384,2909
|39.939
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|380,2252
|45.749
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|2+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / ---
|---
|---
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / ---
|---
|---
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|337,2943
|153.415
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|22+0 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|379,7408
|46.430
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+1 / 31
|386,5021
|37.083
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|18+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|318,6612
|237.771
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|410,9816
|14.581
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|376,2834
|51.909
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|378,5529
|48.242
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.