4 yıllık bölümler arasında yer alan Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Türkçe Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Türkçe Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

Haberin Devamı

(4 Yıllık) Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 382,7592 42.042 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 381,7426 43.504 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 375,1405 53.824 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 399,5607 23.057 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 379,4429 46.900 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 385,4620 38.394 Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 379,3805 47.000 Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 375,3742 53.423 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 384,2057 40.029 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 387,9680 35.234 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 386,2850 37.341 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 375,6272 53.009 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 404,8387 18.752 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 45+0 / 45 332,3290 173.071 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 2+0 / 2 322,2789 219.190 Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 374,7198 54.549 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 384,4030 39.800 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 379,1209 47.400 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 397,1969 25.186 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 388,9104 34.096 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 45+2 / 47 396,5016 25.867 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 40+1 / 41 389,6137 33.230 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 371,9304 59.517 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 19+0 / 19 313,9522 264.224 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 394,3432 28.089 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 380,3194 45.599 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 404,9184 18.687 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 391,3405 31.248 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 377,0605 50.614 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 397,2318 25.158 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 46+0 / 46 316,7186 248.463 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 384,6537 39.477 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 411,6151 14.177 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 390,6213 32.030 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 381,0208 44.541 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 377,0831 50.581 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 336,3887 156.839 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / --- --- --- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / --- --- --- Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 314,4513 261.338 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 424,7143 8.000 Hakkari Üniversitesi (Hakkari) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 373,3523 56.876 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 385,2080 38.728 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 387,0968 36.324 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 7+0 / 7 411,8613 14.035 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 38+0 / 32 Dolmadı Dolmadı İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 390,5091 32.171 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 47+0 / 47 348,8512 114.273 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 393,2563 29.209 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 394,1056 28.314 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 47+0 / 47 334,0635 166.017 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 55+2 / 57 399,2234 23.328 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 374,4409 55.056 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 384,9582 39.060 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 377,4315 50.004 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 375,9374 52.504 Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 342,1981 135.739 Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 382,2646 42.745 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 378,3773 48.490 Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 376,6181 51.354 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 387,8306 35.381 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 381,8162 43.404 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 366,2232 70.421 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 1+0 / 1 358,7359 87.172 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 24+0 / 15 Dolmadı Dolmadı Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 381,5039 43.859 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 80+2 / 82 402,9279 20.202 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 391,3245 31.265 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 385,6556 38.162 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 375,6579 52.963 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 387,7542 35.480 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 379,4543 46.878 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 383,4582 41.066 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 380,0663 45.953 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 394,3323 28.099 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 381,5459 43.802 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 386,8922 36.596 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 376,4573 51.627 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 384,8234 39.221 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 390,2279 32.501 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 379,1873 47.284 Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 376,6761 51.231 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 381,0966 44.445 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 383,7376 40.667 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 377,1226 50.523 Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 384,2909 39.939 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 380,2252 45.749 Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 2+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / --- --- --- Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / --- --- --- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 7 Dolmadı Dolmadı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 337,2943 153.415 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 22+0 / 5 Dolmadı Dolmadı Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 379,7408 46.430 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 30+1 / 31 386,5021 37.083 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 18+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 318,6612 237.771 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 410,9816 14.581 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 376,2834 51.909 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 378,5529 48.242

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.