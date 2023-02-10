4 yıllık bölümler arasında yer alan Uluslararası Girişimcilik bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Uluslararası Girişimcilik bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Uluslararası Girişimcilik bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Uluslararası Girişimcilik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası Girişimcilik (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 489,6067 1.908 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası Girişimcilik (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 343,1074 199.117 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası Girişimcilik (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 297,5508 426.496 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Uluslararası Girişimcilik (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Uluslararası Girişimcilik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 4 Dolmadı Dolmadı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Uluslararası Girişimcilik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 30+0 / 1 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.