4 yıllık bölümler arasında yer alan Uluslararası İlişkiler bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Uluslararası İlişkiler bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Uluslararası İlişkiler bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

Haberin Devamı

(4 Yıllık) Uluslararası İlişkiler Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 516,7289 436 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 21+0 / 21 493,7230 1.589 Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 489,8039 1.890 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 487,3632 2.102 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 471,8799 3.923 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 14+0 / 14 424,2153 22.942 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 422,1502 25.093 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 402,2510 53.669 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 390,0567 76.181 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 82+0 / 82 389,9603 76.360 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 385,1126 86.281 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 371,7766 116.304 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 367,8806 125.947 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 366,2080 130.272 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 359,0176 149.626 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 357,4884 153.982 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 355,5387 159.585 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 353,6996 165.072 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 353,6345 165.249 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 352,9266 167.421 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 351,9494 170.289 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 350,0619 176.157 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 40+0 / 40 349,4251 178.148 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 348,8933 179.858 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 348,3774 181.591 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 340,7644 207.370 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 339,9964 210.164 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 339,4203 212.269 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 337,8890 218.004 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 336,5107 223.197 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 336,1653 224.581 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 333,2029 236.290 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 332,6415 238.710 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 332,2347 240.425 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 331,9223 241.743 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 331,4753 243.572 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 328,3869 256.471 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 326,3177 265.650 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 325,1473 271.027 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 324,7863 272.677 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 321,6222 287.451 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 321,0301 290.283 Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 320,4558 293.160 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 318,3411 303.668 Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 85+0 / 85 317,8844 306.008 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 316,4627 313.200 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 42+0 / 42 316,0276 315.524 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%75 İndirim) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 314,4705 323.774 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 313,3484 329.708 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 308,2614 358.402 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 306,9994 365.918 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 306,9715 366.067 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 306,9335 366.287 Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 305,9660 372.075 Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 304,8497 378.911 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 299,5915 412.688 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 299,0864 416.076 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 298,4841 420.096 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 298,3688 420.891 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 296,6048 432.924 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 30+0 / 30 291,5501 468.883 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 290,8558 474.240 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 285,3653 517.195 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 283,9065 529.233 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 110+3 / 113 283,7801 530.241 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 90+3 / 93 283,4455 532.940 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 281,9817 545.225 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 279,8790 563.283 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 279,7654 564.279 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 82+0 / 82 279,4803 566.781 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 279,3860 567.639 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 55+2 / 57 279,1257 569.960 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 278,9247 571.785 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 276,2339 595.838 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 276,1078 597.044 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 33+0 / 33 275,0857 606.542 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 274,7729 609.467 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 274,0613 616.038 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 272,1998 633.653 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 271,5000 640.308 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 267,7993 677.254 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 33+0 / 33 265,4298 701.860 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 265,3442 702.748 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 265,0840 705.444 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 264,1718 715.121 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 263,6087 721.104 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 260,0524 759.716 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 259,6212 764.564 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 21+0 / 21 258,7681 774.170 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 257,1693 792.266 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 256,8168 796.223 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 255,5236 811.145 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 255,1992 814.963 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 254,3478 825.047 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 254,3276 825.279 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 254,1682 827.148 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 254,0718 828.276 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 252,5972 845.961 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 252,0084 852.966 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 251,2075 862.738 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 249,9766 877.931 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 249,6448 882.090 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 246,9641 915.498 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 246,3287 923.521 Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 24+0 / 24 246,0434 927.054 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 245,6476 932.071 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 244,0746 952.337 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 13+0 / 13 243,3402 961.894 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 242,5631 972.173 Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 241,9054 981.024 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 241,8317 982.007 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 240,9988 993.006 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 240,5318 999.171 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 240,0724 1.005.265 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 100+3 / 103 239,5154 1.012.695 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 235,3804 1.069.416 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 233,7911 1.091.436 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 232,8834 1.104.048 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 232,0427 1.115.913 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 227,4742 1.180.905 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 225,3128 1.211.913 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 45+2 / 47 224,6798 1.221.115 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 224,5415 1.223.076 Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 223,6936 1.235.419 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 223,5923 1.236.847 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 221,9048 1.261.073 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 220,3092 1.283.922 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 218,5147 1.309.563 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 218,0792 1.315.933 Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 213,6082 1.379.308 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 204,8665 1.496.591 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 30+0 / 30 201,2106 1.542.252 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 199,6786 1.560.314 Bakü Devlet Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) (Yurtdışı) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 181,3939 1.724.269 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / --- --- --- Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 3+0 / --- --- --- Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2+0 / --- --- --- Azerbaycan Diller Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) (Yurtdışı) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 3+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / 4 Dolmadı Dolmadı Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / 3 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.