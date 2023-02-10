4 yıllık bölümler arasında yer alan Uluslararası İlişkiler bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Uluslararası İlişkiler bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Uluslararası İlişkiler bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Uluslararası İlişkiler Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|516,7289
|436
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|21+0 / 21
|493,7230
|1.589
|Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|489,8039
|1.890
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|487,3632
|2.102
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|471,8799
|3.923
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|14+0 / 14
|424,2153
|22.942
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|422,1502
|25.093
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|402,2510
|53.669
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|390,0567
|76.181
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|82+0 / 82
|389,9603
|76.360
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|385,1126
|86.281
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|371,7766
|116.304
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|367,8806
|125.947
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|366,2080
|130.272
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|359,0176
|149.626
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|357,4884
|153.982
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|355,5387
|159.585
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|353,6996
|165.072
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|353,6345
|165.249
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|352,9266
|167.421
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|351,9494
|170.289
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|350,0619
|176.157
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|40+0 / 40
|349,4251
|178.148
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|348,8933
|179.858
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|348,3774
|181.591
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|340,7644
|207.370
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|339,9964
|210.164
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|339,4203
|212.269
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|337,8890
|218.004
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|336,5107
|223.197
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|336,1653
|224.581
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|333,2029
|236.290
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|332,6415
|238.710
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|332,2347
|240.425
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|331,9223
|241.743
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|331,4753
|243.572
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|328,3869
|256.471
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|326,3177
|265.650
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|325,1473
|271.027
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|324,7863
|272.677
|İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|321,6222
|287.451
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|321,0301
|290.283
|Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|320,4558
|293.160
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|318,3411
|303.668
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|85+0 / 85
|317,8844
|306.008
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|316,4627
|313.200
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|42+0 / 42
|316,0276
|315.524
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%75 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|314,4705
|323.774
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|313,3484
|329.708
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|308,2614
|358.402
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|306,9994
|365.918
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|306,9715
|366.067
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|306,9335
|366.287
|Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|305,9660
|372.075
|Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|304,8497
|378.911
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|299,5915
|412.688
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|299,0864
|416.076
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|298,4841
|420.096
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|298,3688
|420.891
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|296,6048
|432.924
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|30+0 / 30
|291,5501
|468.883
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|290,8558
|474.240
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|285,3653
|517.195
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|283,9065
|529.233
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|110+3 / 113
|283,7801
|530.241
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|90+3 / 93
|283,4455
|532.940
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|281,9817
|545.225
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|279,8790
|563.283
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|279,7654
|564.279
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|82+0 / 82
|279,4803
|566.781
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|279,3860
|567.639
|Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|55+2 / 57
|279,1257
|569.960
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|278,9247
|571.785
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|276,2339
|595.838
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|276,1078
|597.044
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|33+0 / 33
|275,0857
|606.542
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|274,7729
|609.467
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|274,0613
|616.038
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|272,1998
|633.653
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|271,5000
|640.308
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|267,7993
|677.254
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|33+0 / 33
|265,4298
|701.860
|Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|265,3442
|702.748
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|265,0840
|705.444
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|264,1718
|715.121
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|263,6087
|721.104
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|260,0524
|759.716
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|259,6212
|764.564
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|21+0 / 21
|258,7681
|774.170
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|257,1693
|792.266
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|256,8168
|796.223
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|255,5236
|811.145
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|255,1992
|814.963
|Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|254,3478
|825.047
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|254,3276
|825.279
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|254,1682
|827.148
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|254,0718
|828.276
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|252,5972
|845.961
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|252,0084
|852.966
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|251,2075
|862.738
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|249,9766
|877.931
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|249,6448
|882.090
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|246,9641
|915.498
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|246,3287
|923.521
|Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|24+0 / 24
|246,0434
|927.054
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|245,6476
|932.071
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|244,0746
|952.337
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|13+0 / 13
|243,3402
|961.894
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|242,5631
|972.173
|Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|241,9054
|981.024
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|241,8317
|982.007
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|240,9988
|993.006
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|240,5318
|999.171
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|240,0724
|1.005.265
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|100+3 / 103
|239,5154
|1.012.695
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|235,3804
|1.069.416
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|233,7911
|1.091.436
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|232,8834
|1.104.048
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|232,0427
|1.115.913
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|227,4742
|1.180.905
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|225,3128
|1.211.913
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|45+2 / 47
|224,6798
|1.221.115
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|224,5415
|1.223.076
|Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|223,6936
|1.235.419
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|223,5923
|1.236.847
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|221,9048
|1.261.073
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|220,3092
|1.283.922
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|218,5147
|1.309.563
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|218,0792
|1.315.933
|Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|213,6082
|1.379.308
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|204,8665
|1.496.591
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|30+0 / 30
|201,2106
|1.542.252
|Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|199,6786
|1.560.314
|Bakü Devlet Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) (Yurtdışı)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|181,3939
|1.724.269
|Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / ---
|---
|---
|Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / ---
|---
|---
|Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / ---
|---
|---
|Azerbaycan Diller Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) (Yurtdışı)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.