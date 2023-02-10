(4 Yıllık) Uluslararası İlişkiler Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Uluslararası İlişkiler bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Uluslararası İlişkiler Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Uluslararası İlişkiler bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Uluslararası İlişkiler bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Uluslararası İlişkiler bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Uluslararası İlişkiler Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA15+0 / 15516,7289436
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA21+0 / 21493,72301.589
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Fransızca) (4 Yıllık)EA30+1 / 31489,80391.890
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA7+0 / 7487,36322.102
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA80+2 / 82471,87993.923
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA14+0 / 14424,215322.942
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5422,150225.093
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA80+2 / 82402,251053.669
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6390,056776.181
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA82+0 / 82389,960376.360
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62385,112686.281
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62371,7766116.304
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62367,8806125.947
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA4+0 / 4366,2080130.272
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62359,0176149.626
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72357,4884153.982
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA90+3 / 93355,5387159.585
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5353,6996165.072
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5353,6345165.249
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5352,9266167.421
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62351,9494170.289
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA40+1 / 41350,0619176.157
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA40+0 / 40349,4251178.148
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5348,8933179.858
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62348,3774181.591
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5340,7644207.370
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA40+1 / 41339,9964210.164
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA60+2 / 62339,4203212.269
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5337,8890218.004
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5336,5107223.197
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA90+3 / 93336,1653224.581
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6333,2029236.290
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72332,6415238.710
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62332,2347240.425
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62331,9223241.743
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA7+0 / 7331,4753243.572
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA100+3 / 103328,3869256.471
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA1+0 / 1326,3177265.650
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA15+0 / 15325,1473271.027
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62324,7863272.677
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA70+2 / 72321,6222287.451
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA50+2 / 52321,0301290.283
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6320,4558293.160
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72318,3411303.668
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA85+0 / 85317,8844306.008
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62316,4627313.200
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA42+0 / 42316,0276315.524
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%75 İndirim) (4 Yıllık)EA1+0 / 1314,4705323.774
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA50+2 / 52313,3484329.708
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA60+2 / 62308,2614358.402
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA1+0 / 1306,9994365.918
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA80+2 / 82306,9715366.067
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA90+3 / 93306,9335366.287
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA60+2 / 62305,9660372.075
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62304,8497378.911
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA80+2 / 82299,5915412.688
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)EA50+2 / 52299,0864416.076
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA90+3 / 93298,4841420.096
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA2+0 / 2298,3688420.891
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62296,6048432.924
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA30+0 / 30291,5501468.883
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA4+0 / 4290,8558474.240
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA90+3 / 93285,3653517.195
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10283,9065529.233
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA110+3 / 113283,7801530.241
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA90+3 / 93283,4455532.940
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25281,9817545.225
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72279,8790563.283
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA70+2 / 72279,7654564.279
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA82+0 / 82279,4803566.781
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany) (Ücretli) (4 Yıllık)EA15+0 / 15279,3860567.639
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA55+2 / 57279,1257569.960
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62278,9247571.785
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62276,2339595.838
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25276,1078597.044
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA33+0 / 33275,0857606.542
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA100+3 / 103274,7729609.467
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82274,0613616.038
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA80+2 / 82272,1998633.653
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82271,5000640.308
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA50+2 / 52267,7993677.254
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA33+0 / 33265,4298701.860
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdışı)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA5+0 / 5265,3442702.748
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA15+0 / 15265,0840705.444
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA4+0 / 4264,1718715.121
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA5+0 / 5263,6087721.104
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA40+1 / 41260,0524759.716
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3259,6212764.564
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA21+0 / 21258,7681774.170
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41257,1693792.266
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41256,8168796.223
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25255,5236811.145
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA80+2 / 82255,1992814.963
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) (Yurtdışı)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA5+0 / 5254,3478825.047
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25254,3276825.279
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA50+2 / 52254,1682827.148
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA40+1 / 41254,0718828.276
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25252,5972845.961
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82252,0084852.966
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41251,2075862.738
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62249,9766877.931
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41249,6448882.090
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA80+2 / 82246,9641915.498
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA60+2 / 62246,3287923.521
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA24+0 / 24246,0434927.054
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10245,6476932.071
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52244,0746952.337
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA13+0 / 13243,3402961.894
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52242,5631972.173
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)EA50+2 / 52241,9054981.024
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62241,8317982.007
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62240,9988993.006
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62240,5318999.171
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52240,07241.005.265
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA100+3 / 103239,51541.012.695
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10235,38041.069.416
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3233,79111.091.436
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25232,88341.104.048
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41232,04271.115.913
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA50+2 / 52227,47421.180.905
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25225,31281.211.913
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA45+2 / 47224,67981.221.115
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA40+1 / 41224,54151.223.076
Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31223,69361.235.419
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA50+2 / 52223,59231.236.847
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31221,90481.261.073
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41220,30921.283.922
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA40+1 / 41218,51471.309.563
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31218,07921.315.933
Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (4 Yıllık)EA30+1 / 31213,60821.379.308
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10204,86651.496.591
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA30+0 / 30201,21061.542.252
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA5+0 / 5199,67861.560.314
Bakü Devlet Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) (Yurtdışı)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA5+0 / 5181,39391.724.269
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA10+0 / ---------
Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA3+0 / ---------
Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA2+0 / ---------
Azerbaycan Diller Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) (Yurtdışı)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA3+0 / 1DolmadıDolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA10+0 / 2DolmadıDolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA10+0 / 3DolmadıDolmadı
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA10+0 / 2DolmadıDolmadı
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 1DolmadıDolmadı
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA10+0 / 4DolmadıDolmadı
Rauf Denktaş Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 2DolmadıDolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Uluslararası İlişkiler (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA10+0 / 3DolmadıDolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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