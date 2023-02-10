4 yıllık bölümler arasında yer alan Uluslararası İşletme Yönetimi bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Uluslararası İşletme Yönetimi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Uluslararası İşletme Yönetimi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İşletme Yönetimi (Örgün) (Almanca) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 441,5533 11.480 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İşletme Yönetimi (Örgün) (Almanca) UOLP- FH KIEL Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 337,1234 220.878 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İşletme Yönetimi (Örgün) (Almanca) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 18+0 / 18 323,0762 280.524 Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Uluslararası İşletme Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 320,9033 290.904 Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Uluslararası İşletme Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 250,9495 865.926 Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Uluslararası İşletme Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 209,0787 1.441.459 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Uluslararası İşletme Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 200,7866 1.547.332 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Uluslararası İşletme Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 190,8946 1.652.316 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Uluslararası İşletme Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 188,0702 1.677.072 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Uluslararası İşletme Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 5+0 / --- --- --- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Uluslararası İşletme Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Uluslararası İşletme Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Uluslararası İşletme Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Uluslararası İşletme Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Uluslararası İşletme Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 3 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.