4 yıllık bölümler arasında yer alan Uluslararası Ticaret (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Uluslararası Ticaret (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Uluslararası Ticaret (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Uluslararası Ticaret (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 356,1614 157.798 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 356,0116 158.240 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 337,3696 219.950 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 55+0 / 55 291,0953 472.428 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Uluslararası Ticaret (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 282,3794 541.862 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 280,4368 558.500 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Uluslararası Ticaret (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 263,6365 720.792 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 261,5270 743.385 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 247,7347 905.751 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Uluslararası Ticaret (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 243,6418 957.974

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.