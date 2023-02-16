4 yıllık bölümler arasında yer alan Yeni Medya (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Yeni Medya (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Yeni Medya (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

Haberin Devamı

(4 Yıllık) Yeni Medya (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 452,7284 2.307 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 25+0 / 25 327,0815 196.176 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 23+0 / 23 284,7118 472.242 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 11+0 / 11 409,6627 15.421 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 399,4536 23.144 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 58+0 / 58 235,9400 979.556 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 64+0 / 64 230,0477 1.046.225 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 450,8909 2.504 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 29+0 / 29 288,7827 438.796

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.