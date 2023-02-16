4 yıllık bölümler arasında yer alan Yeni Medya ve İletişim Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Yeni Medya ve İletişim bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Yeni Medya ve İletişim bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Yeni Medya ve İletişim Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|4+0 / 4
|384,1721
|40.077
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|18+0 / 18
|255,3840
|758.711
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|2+0 / 2
|252,0015
|796.341
|Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|14+0 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / ---
|---
|---
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|319,5659
|233.045
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Yeni Medya ve İletişim (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|50+2 / 52
|294,2675
|395.674
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|13+0 / 11
|Dolmadı
|Dolmadı
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|13+0 / 13
|193,8282
|1.390.344
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|390,5159
|32.160
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|20+0 / 20
|253,8257
|775.869
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|219,4269
|1.163.894
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / ---
|---
|---
|İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|14+0 / 14
|436,2803
|4.783
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|365,0565
|72.822
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|22+0 / 22
|246,3257
|860.164
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|397,1481
|25.232
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|45+0 / 45
|288,4439
|441.626
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|12+0 / 12
|442,2627
|3.676
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|66+0 / 66
|322,3117
|219.047
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|356,1387
|93.839
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|15+0 / 15
|189,2304
|1.418.387
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|369,6439
|63.618
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|363,4681
|76.228
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+0 / 30
|261,5950
|691.839
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|32+0 / 32
|251,9138
|797.318
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|396,3556
|26.000
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|318,9124
|236.479
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|34+0 / 34
|269,9211
|608.005
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|9+0 / 9
|412,2216
|13.819
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|51+0 / 51
|315,2590
|256.661
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|7+0 / 7
|359,9333
|84.275
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|38+0 / 38
|227,2842
|1.077.383
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / 3
|367,5541
|67.673
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|17+0 / 17
|293,1569
|404.177
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|8+0 / 8
|393,6885
|28.744
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|42+0 / 42
|260,6891
|701.385
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / 5
|434,4646
|5.190
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|30+0 / 30
|306,8249
|307.896
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|10+0 / 10
|211,6349
|1.242.750
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|7+0 / 7
|393,5735
|28.858
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|7+0 / 7
|381,6311
|43.672
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|1+0 / 1
|305,0415
|319.580
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|43+0 / 43
|300,1796
|352.694
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|1+0 / 1
|291,6412
|416.104
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|40+0 / 40
|289,4692
|433.291
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|2+0 / 2
|271,5390
|592.248
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|5+0 / ---
|---
|---
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|286,2416
|459.563
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Yeni Medya ve İletişim (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|70+2 / 72
|239,2071
|942.139
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|1+0 / ---
|---
|---
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|11+0 / 11
|382,5310
|42.367
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|59+0 / 59
|272,4635
|583.210
|Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|60+2 / 62
|309,9574
|288.325
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|6+0 / 6
|420,6331
|9.639
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|34+0 / 34
|287,9114
|445.892
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZEL
|3+0 / 3
|268,5508
|621.362
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.