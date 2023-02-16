(4 Yıllık) Yeni Medya ve İletişim Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Yeni Medya ve İletişim bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Yeni Medya ve İletişim Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Yeni Medya ve İletişim Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Yeni Medya ve İletişim bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Yeni Medya ve İletişim bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Yeni Medya ve İletişim Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL4+0 / 4384,172140.077
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL18+0 / 18255,3840758.711
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL2+0 / 2252,0015796.341
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 2DolmadıDolmadı
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL14+0 / 7DolmadıDolmadı
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / ---------
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62319,5659233.045
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Yeni Medya ve İletişim (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL50+2 / 52294,2675395.674
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 2DolmadıDolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL13+0 / 11DolmadıDolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 1DolmadıDolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL13+0 / 13193,82821.390.344
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5390,515932.160
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL20+0 / 20253,8257775.869
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10219,42691.163.894
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 3DolmadıDolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / ---------
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL14+0 / 14436,28034.783
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8365,056572.822
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL22+0 / 22246,3257860.164
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8397,148125.232
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL45+0 / 45288,4439441.626
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL12+0 / 12442,26273.676
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL66+0 / 66322,3117219.047
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5356,138793.839
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL15+0 / 15189,23041.418.387
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8369,643963.618
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5363,468176.228
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL30+0 / 30261,5950691.839
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL32+0 / 32251,9138797.318
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8396,355626.000
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8318,9124236.479
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL34+0 / 34269,9211608.005
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL9+0 / 9412,221613.819
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL51+0 / 51315,2590256.661
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL7+0 / 7359,933384.275
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL38+0 / 38227,28421.077.383
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 3367,554167.673
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL17+0 / 17293,1569404.177
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL8+0 / 8393,688528.744
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL42+0 / 42260,6891701.385
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / 5434,46465.190
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL30+0 / 30306,8249307.896
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 1DolmadıDolmadı
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL10+0 / 10211,63491.242.750
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL7+0 / 7393,573528.858
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL7+0 / 7381,631143.672
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL1+0 / 1305,0415319.580
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL43+0 / 43300,1796352.694
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL1+0 / 1291,6412416.104
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL40+0 / 40289,4692433.291
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL2+0 / 2271,5390592.248
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 1DolmadıDolmadı
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL5+0 / ---------
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72286,2416459.563
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Yeni Medya ve İletişim (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SÖZEL70+2 / 72239,2071942.139
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SÖZEL1+0 / ---------
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL11+0 / 11382,531042.367
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL59+0 / 59272,4635583.210
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (4 Yıllık)SÖZEL60+2 / 62309,9574288.325
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SÖZEL6+0 / 6420,63319.639
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SÖZEL34+0 / 34287,9114445.892
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SÖZEL3+0 / 3268,5508621.362

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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