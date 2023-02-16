4 yıllık bölümler arasında yer alan Yeni Medya ve İletişim Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Yeni Medya ve İletişim bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Yeni Medya ve İletişim bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

Haberin Devamı

(4 Yıllık) Yeni Medya ve İletişim Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 4+0 / 4 384,1721 40.077 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 18+0 / 18 255,3840 758.711 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 2+0 / 2 252,0015 796.341 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 14+0 / 7 Dolmadı Dolmadı Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / --- --- --- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 319,5659 233.045 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Yeni Medya ve İletişim (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 50+2 / 52 294,2675 395.674 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 13+0 / 11 Dolmadı Dolmadı Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 13+0 / 13 193,8282 1.390.344 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 390,5159 32.160 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 20+0 / 20 253,8257 775.869 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 219,4269 1.163.894 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / --- --- --- İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 14+0 / 14 436,2803 4.783 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 365,0565 72.822 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 22+0 / 22 246,3257 860.164 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 397,1481 25.232 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 45+0 / 45 288,4439 441.626 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 12+0 / 12 442,2627 3.676 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 66+0 / 66 322,3117 219.047 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 356,1387 93.839 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 15+0 / 15 189,2304 1.418.387 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 369,6439 63.618 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 363,4681 76.228 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 30+0 / 30 261,5950 691.839 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 32+0 / 32 251,9138 797.318 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 396,3556 26.000 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 318,9124 236.479 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 34+0 / 34 269,9211 608.005 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 9+0 / 9 412,2216 13.819 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 51+0 / 51 315,2590 256.661 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 7+0 / 7 359,9333 84.275 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 38+0 / 38 227,2842 1.077.383 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 367,5541 67.673 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 17+0 / 17 293,1569 404.177 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 8+0 / 8 393,6885 28.744 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 42+0 / 42 260,6891 701.385 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / 5 434,4646 5.190 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 30+0 / 30 306,8249 307.896 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 10+0 / 10 211,6349 1.242.750 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 7+0 / 7 393,5735 28.858 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 7+0 / 7 381,6311 43.672 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 1+0 / 1 305,0415 319.580 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 43+0 / 43 300,1796 352.694 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 1+0 / 1 291,6412 416.104 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 40+0 / 40 289,4692 433.291 Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 2+0 / 2 271,5390 592.248 Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 5+0 / --- --- --- Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 286,2416 459.563 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Yeni Medya ve İletişim (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SÖZEL 70+2 / 72 239,2071 942.139 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SÖZEL 1+0 / --- --- --- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 11+0 / 11 382,5310 42.367 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 59+0 / 59 272,4635 583.210 Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (4 Yıllık) SÖZEL 60+2 / 62 309,9574 288.325 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SÖZEL 6+0 / 6 420,6331 9.639 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SÖZEL 34+0 / 34 287,9114 445.892 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SÖZEL 3+0 / 3 268,5508 621.362

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.