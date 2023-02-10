4 yıllık bölümler arasında yer alan Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|55+2 / 57
|502,6299
|1.025
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|424,8010
|22.380
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|391,4595
|73.430
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|380,4739
|96.324
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|328,6660
|255.314
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|30+0 / 30
|326,5318
|264.689
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|20+1 / 21
|320,1703
|294.589
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|65+0 / 65
|309,7029
|350.107
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|308,0488
|359.653
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|307,0190
|365.803
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|300,7885
|404.752
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|284,1269
|527.421
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|279,1597
|569.664
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|271,1879
|630.314
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|225,7444
|1.205.647
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|223,7400
|1.234.693
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|219,8458
|1.290.479
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.