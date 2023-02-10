4 yıllık bölümler arasında yer alan Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 55+2 / 57 502,6299 1.025 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 424,8010 22.380 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 391,4595 73.430 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 380,4739 96.324 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 328,6660 255.314 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 30+0 / 30 326,5318 264.689 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 20+1 / 21 320,1703 294.589 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 65+0 / 65 309,7029 350.107 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 308,0488 359.653 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 307,0190 365.803 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 300,7885 404.752 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 284,1269 527.421 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 279,1597 569.664 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 271,1879 630.314 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 225,7444 1.205.647 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 223,7400 1.234.693 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 219,8458 1.290.479 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 3 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.