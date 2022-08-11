40 bin kişinin mağdur oldu iddiası! Çiftlik Bank'tan sonra 'Deterjan Pazarı’ ortaya çıktı! Süleyman Kocabaş'tan açıklama var

Türkiye'de akıllara kazınan Çiftlik Bank dolandırıcılığı sonrası bu kez de 'Deterjan Pazarı’ isimli firmanın dolandırıcılık iddiası gündeme geldi. Posta'nın haberine göre Ankara'da faaliyet gösterdiği belirtilen ‘Deterjan Pazarı’ isimli internet sitesi kendine müşteri bulmak için sisteme girenlere deterjan hammaddesi veriyor, bunu kurutup top haline getirdikten sonra 3 katı fiyatla geri almayı taahhüt ediyordu. Bunu bir örnekle anlatmak gerekirse sisteme 50 bin TL yatıran bir vatandaş, daha sonra 150 bin TL kazanabiliyordu.

ÖDEMELERİN SÜRESİ GECİKMEYE BAŞLADI

Şirket ilk başlarda ödemeleri 30 gün sonra yaparken bu süre daha sonra 60, ilerleyen zamanlarda ise 95 güne kadar yükseldi. Kurban Bayramı öncesi ödemelerde yaşanan aksaklıklar sonrası vatandaşlar da durumu şikayet sitelerinde dile getirdi. Şirketin telefon ve WhatsApp hattına da ulaşılamayınca vatandaşlar dolandırıldıklarını düşündüler. Bunun üzerine şirketten yapılan açıklamada dolandırıcılık iddialarının asılsız olduğu yolunda açıklama yapıldı.

KAÇMIŞ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Şirketin internet sitesinin dün itibarıyla kapanırken Instagram sayfasının ise açık olduğu, 14 Ağustos'ta Kahramankazan ilçesindeki fabrikada yemek düzenleneceği bilgisi yer aldı. Ayrıca şirketin sahibi olan Süleyman Kocabaş’ın açıklama yapacağı belirtildi. Mağdurlar sosyal medyada oluşturdukları gruplarda Kocabaş’ın kaçmış olabileceğini düşünüyordu.

VİDEO ÇEKTİ, MAĞDURLARA SESLENDİ

Ancak Kocabaş sosyal medya hesabından bir video paylaşarak skandal ifadeler kullandı. Vatandaşları dolandırdığı iddiasını reddeden Kocabaş, ödeme alamayan vatandaşların bekleyeceğini, ödemeleri yakın zamanda yapamayacağı ifade etti.

Süleyman Kocabaş şunları söyledi:

"Herkes oyuna geliyor. Belirli bir grup, 100 kişiyi organize edip halkı dolandırdığımızı söylüyor. Bunu yaptığımızı düşünelim.

Şirket kapanırsa ödeme yapamayacağımı düşünmenizi istiyorum. Bizimle çalışan herkesi mantıklı olamaya davet ediyorum.

Ödemenin gecikmesinin ana sebebi; iki aydır bu olaylar yüzünden iş yapamamak.

Aynı zamanda finansal olarak organize etmiş olduğum nakit döngüsünü yapamamaktan kaynaklı.

Ben bir firma ile anlaşma yaptım. Ama bu olaylar yüzünden iptal edildi. Bu olaylar sürdükçe işimi yapamıyorum.

Yarın işe başlayacağım. Ödemeleri yakın zamanda yapamam.

Çünkü para kaynaklarımız kesildi. Hiçbir banka bizimle çalışmak istemedi. Ben yeniden satış moduna döneceğim.

Herkes bekleyecek. Beklemeyenler için yapacağım bir şey yok. Ödemelerle ilgili 3 aylık bir süreç istiyoruz. Kendi çalıştığınız şirketi kapattırırsanız bir daha onu almanız mümkün olur mu?

Mantıklı davranalım. Herkes kendinde hata arasın. Ben kredi çektim ödeme yapamıyorum diyorlar. Ben mi kredi al dedim."