40 dairelik sitede akıllara durgunluk veren olay

DENİZLİ'de 4 bloktan oluşan 173 kişinin yaşadığı 40 daireli sitede, topladığı aidatlara rağmen doğal gaz faturasını ödemeyen eski yöneticinin uyguladığı yöntem akıllara durgunluk verdi. Borç nedeniyle dağıtım şirektince aboneliğin iptal edildiğini site sakinlerinden saklamak isteyen yönetici, önce görevliler tarafından mühürlenen vanayı açtı. Ardından da sökülen hortumun yerine bahçe hortumu bağlayıp, dairelere kaçak doğal gaz akışı sağladı. Yaklaşık 7 ay boyunca adeta patlamaya hazır bomba üzerinde yaşayan site sakinleri, durumdan, yöneticinin görevinden ayrılıp, taşınmasıyla haberdar oldu

Pamukkale ilçesi Ulus Caddesi'nde bulunan 40 daireden oluşan 4 bloklu sitede akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre, dönemin site yöneticisi Y.V. daire sakinlerinden aidat toplamasına rağmen geçtiğimiz yıl şubat ayından itibaren, doğal gaz faturalarını ödemedi. Doğalgaz dağıtım şirketi, 17 Nisan günü sitedeki sayaçları söktü. Buna rağmen borç ödenmeyince de 26 Haziran günü, sitenin doğal gaz aboneliği iptal edildi. Doğal gazın kullanıldığı merkezi sistem, Nisan ayında kapatıldığı için site sakinleri yaşananlardan habersiz kaldı. Bu süreçte ödenmeyen fatura tutarı ise faizleriyle birlikte 54 bin TL'yi buldu.

KAÇAK BAĞLANTIYLA DOĞAL GAZ KULLANMIŞLAR

İddiaya göre, site sakinlerinin durumdan haberdar olmasını engellemek isteyen Y.V. geçtiğimiz yıl Ekim ayı başında, mühürlü olan sayaçtaki vanaları açtı. Vanalara, dağıtım şirketi görevlileri tarafından sökülen hortumun yerine bahçe hortumu bağlayarak, dairelere kaçak gaz akışı sağladı. Y.V. Aralık ayında görevinden ayrılarak, siteden taşındı. Durum, siteye doğal gaz faturası gelmemesi üzerine ortaya çıktı. Site sakinleri durumu hemen doğal gaz dağıtım şirketine bildirdi. Siteye gelen görevliler kaçak bağlantıyı söktü. Yaklaşık 15 gün boyunca evlerini ısıtamayan site sakinleri, Namık Kemal Aydoğan'ı yeni yönetici olarak seçti. Aydoğan da site sakinlerinden 1500'er TL toplayarak cezayı ödedi. Siteye yeni doğal gaz aboneliği alındı ve dairelerin tekrar ısınması sağlandı.

"173 KİŞİ BOMBANIN ÜZERİNDE YAŞADIK"

Aydoğan, eski site yöneticisi Y.V'den savcılığa şikayetçi olduklarını belirterek, şunları anlattı;

"Site sakinleri 15 gün boyunca, bu soğuk havada evlerinde titrediler. Elektrik sobalarının başında, yeni yıla üşüyerek, girdiler. Sebebi ise eski yöneticimizin merkezi sistem doğal gaz paralarını cebe indirmesi. Kendisine tebligat yapıldığı halde bize bilgi vermedi. Aramızda para toplayıp doğal gazımızı yeniden açtırdık. Kaçak bağlantının üzerinde bu kadar insan, deyim yerindeyse bombanın üzerinde yaşamış. Sayaca amatörce, telle bağlanan plastik bahçe hortumuyla, doğal gazı kullanmışız. Bu yaşananlardan, çok sonra haberimiz oldu. Kırk daire sakini mağdur oldu. Eski yöneticisiyle görüştük. Parayı ödeyeceğini söylemesine rağmen ödemedi. Kendisine ulaşamıyoruz, kayıplara karıştı."

Site sakinlerinden Hacer Çetinöz, "Doğal gazsız kaldığımız süre boyunca su torbası ve iki elektrikli sobayla yaşadık. Eski yöneticimiz paraları ödememiş. Mağdur olduk" diye konuştu. Hüseyin Yıldan da eksi site yöneticisinin ödedikleri fatura bedellerini zimmetine geçirdiğini ileri sürerek, mağdur olduklarını kaydetti.

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DHA