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  3. 40 gündür tedavi görüyor! Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

40 gündür tedavi görüyor! Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Koronavirüs salgının nedeniyle yoğun bakımda entübe edilerek tedavi edilen eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

40 gündür tedavi görüyor! Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Koronavirüs salgınına yakalanan ve 16 Kasım'dan bu yana özel bir hastanede tedavi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın tedavisi sürüyor. 40 gündür tedavi gören Topbaş'ın sağlık durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

OĞLU SON DURUMUNU AÇIKLAMIŞTI

Kadir Topbaş'ın sağlık durum durumuna ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan oğlu Mustafa Ömer Topbaş  "Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah’ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah’a emanet olun" paylaşımında bulunmuştu.

Kadir Topbaş koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı: Entübe edilebilir!Kadir Topbaş koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı: Entübe edilebilir!

Tayfun Altuntaş
Editör


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