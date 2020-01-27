40 günlük bebeğini kaynının kapısına bırakıp kaçtı

Adana'da bir kadın dini nikahlı eşinin çocuğuna bakmadığını ileri sürerek 40 günlük kız bebeğini kaynının kapısının önüne bırakıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesinde meydana geldi. Bir masaj salonunda çalışan Ayşe E. ile Celal Y. bir süre önce dini nikahla evlendi. Bu evlilikten 40 gün önce Masal ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Ancak Celal Y. eşine ve çocuğuna bakmamaya başladı. Bunun üzerine Ayşe E. kızını alıp kundağına kendi ismini, telefon numarasını ve adresini yazarak kaynının evinin kapısına bıraktı. Bakkaldan gelen kaynının oğlu bebeği görüp içeri alırken ailesi polise haber verdi. Bebeğin kundağında ki notu alan polis anneyi arayarak, "Sen nasıl annesin 40 günlük bebek buraya bırakılır mı kocan ile sorunların böyle çözülür mü. Bu vicdansızlık, nasıl böyle bir vicdansızlık yaparsın" diye tepki gösterdi.

Daha sonra bebek polis tarafından alınarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Şehir Hastanesine götürüldü. Polis anne ve babaya ulaşarak ifadelerini almak üzere emniyete çağırdı. Ayşe E.'nin kocasının kendisi ve bebeğiyle ilgilenmediğini bu nedenle ona ders vermek için bebeği kaynının evinin önüne bıraktığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: İHA