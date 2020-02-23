40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’nu koşuldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu. Belediye binası önünde başlayan ve 8 ayrı ülkeden 534 atletin katılımı ile gerçekleştirilen maratona vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun ardından değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Trabzon, bugün çok özel günlerinden birini daha yaşıyor. Şehrimizin kurtuluşunun 102. yıl dönümü çerçevesinde 40.'sını düzenlediğimiz Trabzon Uluslararası Yarı Maratonu için saat 10.00'da start verdik. Çok önemli, elit atletler katıldı. Geçen yıllara göre maratona da diğer koşulara da katılım oranı çok yüksekti. Gerek Türkiye'den, gerek dünyadan çok önemli atletler bugün Trabzon'da bizlerle beraber. Yine değerli federasyon başkanımız ekibiyle birlikte sağ olsun tam kadro Trabzon'da. Bizim Türkiye'ye uluslararası müsabakalarda çok büyük başarılar kazandırmış efsane maratoncu ağabeylerimiz, büyüklerimiz de Trabzon'da. Trabzon bir spor şehri ve bunu bugün bir kere daha yaşamamın keyfini çıkarıyoruz. Güzel bir maraton oldu. Maratona ilgi gösteren bütün sporculara çok teşekkür ediyorum. Yine federasyonumuza ve Valimize bu organizasyona verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun Trabzon'umuza. Çünkü bu kentimize büyük bir katkı sağladı. Seneye 41.'si daha da güzel olacak. Daha büyük bir organizasyona imza atmak istiyoruz. Seneye 41 kere maşallah diyeceğiz" dedi.

Yarı Maratonda dereceye girenler

Yarı maratonun erkekler kategorisinde 1 saat 3 dakika 3 saniyelik derecesiyle Kenyalı Edwin Mokua ilk sırayı alırken, 1.03.41'lik zamanıyla Kenyalı Sang Cheruiyot ikinci, 1.03.43'lük derecesiyle de Etiyopyalı Petene Regesa üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Etiyopyalı Anea Weldetsadm 1.11.00'lık derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı. Weldetsadm'ın ardından 1.12.37'lik zamanıyla Kenyalı Daisy Kimeli ikinciliği, 1.13.00'lık zamanıyla Sevilay Eytemiş üçüncülüğü elde etti.

Halk koşusu ve 11,5 kilometre yarışı da yapıldı

Organizasyon kapsamında, 25.'si yapılan halk koşusu ile 5. kez düzenlenen 11,5 kilometre yarışı da gerçekleştirildi. Etkinliğin 11,5 kilometre yarışının erkekler kategorisinde, 40.22'lik zamanıyla Semih Bahar, kadınlar kategorisinde ise 45.35'lik derecesiyle Remziye Erman birinci sırayı aldı.

Halk koşusunda erkeklerde Orhan Öztürk birinciliği, Muzaffer Altındaş ikinciliği, Sefa Şentürk üçüncülüğü elde ederken, kadınlar kategorisinde Şeyma Birinci birinci, Aleyna Kurt ikinci ve Kader Sağlam üçüncü oldu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve bazı kurum amirleri de halk koşusuna katıldı. Vali İsmail Ustaoğlu, yarışmada dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Kaynak: İHA