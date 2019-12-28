40 yaş üstüne vücut geliştirme uyarısı

Vücut geliştirme sporları yaparak daha güzel bir fiziğe sahip olmak isteyenler, özellikle 40 yaşın üstündeyse kalp krizi riski taşıyor. Doç. Dr. Hakan Uçar protein tozu ve hormon gibi ürünlerden ise bütün yaş gruplarının kesinlikle uzak durması gerektiğini söyledi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) VM Medical Park Florya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde görev yapan Doç. Dr. Hakan Uçar, 35 yaşın üstünde olanların özellikle vücut geliştirmeye yönelik yapılan sporlarda protein tozu ve hormon gibi ürünleri kullanmaları halinde ölüm riski taşıdıklarını söyledi. Doç. Dr. Uçar, "Spor için yaşı iyi değerlendirmek gerekiyor. Hastalarımıza spor önerirken yaşlarına ve hastalıklarına uygun spor yapmaları gerektiğini söylüyoruz. 20 yaşındaki bir hastaya önerdiğimiz sporla 40 yaşında bir hastaya önerdiğimiz spor aynı değil. Özellikle kişi belli bir yaşın üzerindeyse müsabaka içeren sporlar kesinlikle önermiyoruz. Tempolu yürüyüş, bisiklet, yüzme gibi vücudu harekete geçirebilecek ama kalbin iş yükünü de artırmayacak sporlar öneriyoruz. Örneğin halı sahada futbol oynamayı belli bir yaştan sonra kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü kalp belli bir yaşa kadar bazı şeyleri tolere edebilir ama ileri yaşlar her zaman risklidir. Şeker, kolesterol, tansiyon gibi hastalıkları olanlara ve 40 yaş üstü kişilere vücut geliştirme çalışmamalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"Vücutta potasyum değeri yükselirse ani ölümler gerçekleşebiliyor"

Vücut geliştirmenin kozmetik amaçlı yapılan ve ağırlık içeren sporlar olarak tanımlandığını söyleyen Doç. Dr. Uçar, "Bu sporla birlikte alınan ilaçlar, hormonlar, protein tozları ve vücut geliştirme için alınan birçok besin vücudun biyomekanizmasını ve elektrolit dengesini bozabiliyor. Ağır kaldırma işleminden sonra vücutta kasların yıkımı oluyor, bu yıkımla birlikte vücuttaki potasyum miktarı da yükseliyor. Protein tozlarının ve hormonların içinde de potasyum miktarı yüksektir. İkisi bir araya geldiğinde potasyum değerinin yüksek olmasından dolayı ani ölümler gerçekleşebiliyor" ifadelerini kullandı.

"Vücut geliştirmeyle uğraşmak istiyorsanız zamana yayın"

Vücut geliştirme sporlarıyla ilgilenenlerin acele ederek protein ve hormonlara bağlanmamaları gerektiğini belirten Uçar, "Bu tarz sporlarla uğraşanlar dengeli beslenmeliler, hızlıca hormon veya protein tozu almaktan kaçınmalılar. Bu sporu ısrarla yapmak istiyorlarsa acele etmeden zamana yayarak, dengeli beslenerek, dengeli spor yaparak çalışabilirler. Vücudun yağa, karbonhidrata, minerallere ihtiyacı var. Hepsinin belli oranda vücutta bulunması gerekiyor" dedi.

"Spordan önce mutlaka bazı testler yaptırılmalı"

Belli bir yaş grubunun üstündekiler için spor yapmadan önce mutlaka belli testlerden geçilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Hakan Uçar, "35 yaşın üstündeyseniz ve hayatınızda düzenli spor yapmamışsanız, spora başlamadan önce mutlaka doktor kontrolünden geçilmesi gerekiyor. Efor, kalp ultrasonu ve doktor kontrolü kesinlikle yaptırılmalı ve şekere tansiyona bakılmalıdır. Yapılacak sporda mutlaka doktora danışılmalı. Ağır sporlara gelince vücudun tolere edebileceğinin üstünde yapılan sporları tavsiye etmiyoruz. Sporun kalbe, ruha faydası çok fakat önereceğimiz spor öncelikle yaşa ve hastaya uygun olmalı" diye konuştu.

Kaynak: İHA