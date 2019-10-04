40 yaşındaki futbolcunun organları 5 kişiye umut oldu

Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen Gömeçli 40 yaşındaki futbolcu ve antrenör Ali Kemal Karagözoğlu'nun organları 5 hastaya umut oldu.

Geçirdiği bilinç kaybı nedeniyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine getirilen 40 yaşındaki Ali Kemal Karagözoğlu'nun yapılan tetkik, tedavi ve müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Atatürk Şehir Hastanesi Organ Doku Nakil Koordinasyon Merkezi'nin tecrübeli ekipleri tarafından Karagözoğlu ailesiyle yapılan görüşmeler sonucunda organ bağışı konusunda onay alınarak vakit kaybetmeden işlemler başlatıldı. Merhum Karagözoğlu'nun karaciğer, böbrekler ve korneaları başarıyla gerçekleşen operasyonlar sonucunda nakil bekleyen 5 kişiye umut oldu.

Hüzünle toprağa verildi

Gömeç Belediyespor antrenörü olan Kemal Karagözoğlu'nun ölümü ilçede ve spor camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. Profesyonel futbol oynayan Karagözoğlu için ilçe stadında Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himamoğlu'nun da katıldığı tören düzenlendi. Ardından ise futbolcunun cenazesi Balıkesir'den Çarşı Camii'ne getirildi. Burada kılınan öğle namazını müteakip ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himamoğlu yaptığı açıklamada, "Acımız büyük. Değerli bir futbolcumuzu erken yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık"diye konuştu.

Himamoğlu, şunları söyledi:

"Maalesef Gömeçspor'un parlak bir çalıştırıcısını yitirdik ve kendisini toprağa verdik. Çok acı bir gün çok üzgünüz, spor camiası olarak içimiz yanıyor. Gömeç'te futbol çok önem taşıyor, hala birçoklarının gözünde futbol çok önemli. Bu yüzden bu ölümün bize yüklediği duyguları tarif etmek imkansız. Arkadaşımız uzun zamandır taşıdığı bir hastalığı varmış, muhtemelen bir emboli beyninde bir probleme neden olmuş. O gece ve o problem yüzünden düşüp bayılmış her neyse o problem yüzünden hastaneye kaldırılmış fakat hastaneye kaldırıldığı zaman son dakikalarının getirdiği kirli kusmuğunu yutma nefes alma sorunları yüzünden akciğeri zarar gördüğü için kimsesin aklına akciğerinden başka bir yere bakmak gelmemiş. En azından başta akciğerini tedavi etmek için uğraşmışlar daha sonra bitkisel hayata geçmiş. Başta iyiymiş konuşabiliyormuş arkadaşlarıyla daha sonra bitkisel hayata geçtikten sonra hayatını kaybetmiş. Ailesi de organlarının hepsinin bağışlanmasını, onun yaşamaya devam etmesini arzu ettiği için bu konuda görüş bildirdi. Ve doktorlar da sağ olsunlar iyi çalışarak alabildikleri organlarını almışlar kalbini alamamışlar. Maalesef sorun aslında kalbindeymiş. Uzun bir süredir kalbinde sorun varmış. Bu bilinememiş kendisi sporcuydu, sporcu olduğu için hani tembel birisi olsaydı, şişman birisi olsaydı muhakkak ortaya çıkardı ama sporcuydu zıpkın gibi bir adamdı. O yüzden ortaya çıkmadı, çıktığı anda da onu götürdü. O yüzden kalbini alamamışlar. Böbrekleri, karaciğeri ve iki gözü 5 insanda yaşayacak ve onlara büyük bir ihtimalle hayatları boyunca yardımcı olacak. Bu konuda da mutluyuz. Bu organ nakli meselesine önem verdiğimizi ısrarla söylemek istiyorum. Tabi ki böyle şeyler keşke olmasa. Fakat bazen oluyor, trafik kazaları oluyor, buna benzer olaylar oluyor. Bu organ nakli konusuna herkesin önem vermesi lazım. Birçok insanın diyaliz hastası akrabası vardır. Bir böbrek birçok yararlar sağlayabilir. İnsanın yaşam kalitesini değiştirebilir. Bir insanın çalışmasını sağlayabilir, çok güzel bir yerlere götürebilir bir insanı organ nakline önem verilmeli üzüntümüzü o şekilde unutmayı düşünüyoruz."

Sevenleri üzüntülü

Evren Doğru, "Ben çok erken yaşta kaybettiğimiz Kemal Karagözoğlu'nun kuzeniyim. Kuzen demek biraz az kalır. Aslında kardeşiyim, arkadaşıyım. Hiç görmedim ben doğuştan hala da görmemeye devam ediyorum. Yaşarken Kemal bir şansı olsa gözünün birini bana verebileceğini defalarca söylemişti. Ama şimdi iki korneasını iki insana vererek iki tane insana ışık oldu. Yani bizce aslında Kemal çok değerli bir şey yaptı. Organ bağışı gerçekten çok değerli bir şey organlara öteki taraftakilerin ihtiyacı yok ama bu taraftakilerin ihtiyacı var" derken, kardeşi Vural Karagözoğlu ise Kemal Karagözoğlu'nu çok erken kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Vural Karagözoğlu, "Abimi çok küçük yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Süreç başından sonuna kadar bize destek olan Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesindeki doktorlarımız, oradaki abilerimiz, kardeşlerimiz bizi süreçle ilgili olarak bilgilendirdi. Acımız büyük. Umutlarımız ise organlarıyla insanların yaşaması" diye konuştu.

Kaynak: İHA