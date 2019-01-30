40 yıllık kayak eğitmeni: Kayak yapın, sağlıklı yaşayın

KAYSERİ'de, 40 yıldır kayak eğitimi veren Veysel Değirmenci (61), sağlıklı yaşamını kayak sporuna borçlu olduğunu söyledi. Değirmenci, "Kayak merkezindeki temiz hava insanların sağlıklı bir şekilde yaşamasına sebep oluyor. Kayak yapalım, hastalıksız yaşayalım, sağlıklı olalım" dedi.

Erciyes Dağı'nda "Efsane hoca" olarak bilinen kayak eğitmeni ve işletmeci Veysel Değirmenci, çocukluğundan bu yana kayak yaptığını, bu sayede hiç hastalanmadığını söyledi. Değirmenci, "Yüksek rakımda eğitim verdiğimiz için insan sağlığına çok büyük faydası var. Erciyes'te kayak yapılan pistlerde rakım 2 bin 215 ve 3 bin metre arasında değişiyor. Burada alınan temiz hava, vücudumuzda hücrelerin yenilenmesi, kılcal damarların çoğalması ve kandaki alyuvarların fazlalaşması ile insanların sağlıklı bir şekilde yaşamasına sebep oluyor. Dağlarda kayanlarda kanserin yenildiği görülüyor. Kayak yapalım, hastalıksız yaşayalım, sağlıklı olalım" diye konuştu.

'MİLLİ SPORCULAR YETİŞTİRDİM'

Eğitim ve öğretimini Alp Dağları'nda aldığını belirten Değirmenci, "Bugüne kadar birçok kişiye kayak eğitimi verdim. Bunlar arasında siyasetçi, işadamı, sanatçı ve sporcular da var. Milli sporcular yetiştirdim. Bunlarda birisi de oğlum Mert Değirmenci. 3 yaşında kayak eğitimine başlattım. Milli takıma seçildi. Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye'de ilk defa görme engellilere de kayak eğitimi verdim. Herkese, kayak alanında yardımcı olmak istiyorum. Kayak yapmak beni mutlu ediyor" dedi.

Kayak sporunun incelikleri hakkında da bilgiler veren Değirmenci, "3 ile 90 yaş aralığında herkes kayak yapabilir. Erciyes'te de her yaştan insan kayak yapıyor. Erciyes yatırımlarla, bugün dünyanın önemli kayak merkezlerininden biri haline geldi. Eğitimlerimizle kayakseverlere kayakta nasıl yavaşlanır, nasıl durulur, sağa-sola nasıl dönülür gibi temel ve teknik eğitimler veriyoruz" şeklinde konuştu.

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DHA