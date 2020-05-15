400 bin liralık aracını direğe neden zincirlediğini duyanlar kulaklarına inanamadı!
Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesinde bir esnaf, dükkanın önündeki kaldırımda bulunan engelli yolunun üzerine yapılan telefon kutusu ve direğe dikkat çekebilmek için 400 bin liralık spor otomobilini direğe zincirle bağladı. Yoldan geçenlerin dönüp bir daha baktığı anlar ise kameralara böyle yansıdı.
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