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  3. 400 kilograma dayamayan halterci dizlerini kırdı!

400 kilograma dayamayan halterci dizlerini kırdı!

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında Alexander Sedykh adındaki bir halterci, canlı yayındaki 400 kilogram ağırlık kaldırma denemesinde dizlerini kırdı. O anlar kameralara saniye saniye kaydedildi.

Rusya'da World Raw Powerlifting Federation (WRPF) Avrupa Şampiyonası'nda halterci Alexander Sedykh, 400 kilogram ağırlık kaldırma denemesinde canlı yayında dizlerini kırdı. Korkuç olayın ardından 2 ay boyunda yatakta kalması gereken ve ardından fizik tedavi görecek olan Sedykh'in o anları kameralara anbean kaydedildi. 

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14 Ağustos 2020 Cuma 13:21
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