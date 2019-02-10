400 kiloluk koltuğun üzerindekini görenler gerçek sanıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 metre yüksekliğinde ve 400 kilo ağırlığında koltuk üretildi. Koltuğun üzerine konulan mankenleri görenler ise gerçek sanıyor.

Geçtiğimiz aylarda Bursa-Ankara karayolu üzerindeki bir mobilya AVM'sinde sergilenen devasa koltuk yoğun ilgi gördü. AVM yönetimi, şimdi de koltuğun üzerine cansız bir erkek ile bayan manken koydu. Konulan cansız mankenler herkesin dikkatini çekiyor. İlk bakışta koltuğun üzerindekileri insan sanan fakat yanına geldiklerinde cansız manken olduğunu fark eden vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

AVM Başkanvekili Semih Özsaraç, "Görmüş olduğunuz berber koltuğunun Türkiye'de eşi ve benzeri yok. Bizim buradaki amacımız bizlerden alışveriş yapan değerli müşterilerimiz evlerine giderken buradan fotoğraf çektirerek bizden bir hatıra götürmelerini istedik. Aynı zamanda çok dikkat çekti. Mobilya AVM'miz yol boyunda olduğu için burayı kullanan birçok sürücü durarak bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. İlk izlenimler ve tepkiler olumlu yönde. Bu koltuk 15 günde yapıldı. 4 metre yüksekliğinde, 3 metre eninde yapılan koltuğa yaklaşık 40 metre kumaş kullanıldı. Koltuğun yapım aşaması iki hafta sürdü ve yaklaşık 15 kişi çalıştı" dedi.

Kaynak: İHA