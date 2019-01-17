41 Burda AVM 3’üncü yaşını İrem Derici ile kutluyor

Kocaeli'nde bulunan 41 Burda AVM, açılışının 3'üncü yılını İrem Derici konseriyle kutlamaya hazırlanıyor.

41 Burda AVM, ziyaretçilerine 3'üncü yıl coşkusunu yaşatmaya hazırlanıyor. İrem Derici konseri ve kampanya programıyla yeni yaşını kutlayacak olan 41 Burda AVM, ziyaretçilerine eğlenceli bir yıldönümü yaşatmayı hedefliyor. 21 Ocak Pazartesi saat 19.00'da ziyaretçilerini ünlü sanatçı İrem Derici konseri ile buluşturacak olan 41 Burda AVM, 3'üncü yılına özel kampanyası ile gün içinde tek seferde 150 TL'lik alışveriş yapan ilk bin ziyaretçisine 50 TL değerinde Param Classic kart hediye edecek. Sürpriz eğlencelerin de düzenleneceği kutlamalar tüm Kocaeli halkı davet edildi.

Kaynak: İHA