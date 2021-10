41 kere Maşallah

Birileri Z kuşağı diye absürt tanımlamalar yapsa da bizim her zaman var olan ve Allah'ın izniyle var olmaya devam edecek Elif gibi dosdoğru Vav gibi müşfik gençlerimizden toplamda 41 gencimize Pendik Erenköy Kur-an Kursumuz hafızlık icazeti verdi.

Bu yıl beşincisi tertiplenen Erenköy Kur-an Kursu hafızlık icazet merasimi sayesinde Pendik Çarşı Camii genç hafızların Kur-an Tilavetine ev sahipliği yaptı. Hafızlarımızın heyecanının aynı şekilde ailelerine de yansıdığını görmek hiç de zor değildi.

Bütün dünyada ahir zaman fitnelerinin kol gezdiği bir dönem olduğu inkar edilemez bir gerçek. Buna rağmen zamanın fitnelerine aldırmadan Allah'ın kullarına yol göstermek için gönderdiği Kutsal Kitabımızı ezberlemek adına sadece Pendik Erenköy Kur-an Kursu 41 mezun verdiyse diğer ilçelerimizi ve diğer şehirlerimizi de dikkate aldığınızda varın sayıyı siz düşünün.

O hafızlarımızın elleri öpülesi ebeveynleri, Allah'ın Kitabına gösterdikleri sadakatin karşılığını inanıyorum ki, hem dünya hem de ahiret hayatlarında fazlasıyla alacaklardır.

Bugünün batılıları da tıpkı dünün batılıları gibi bizi Kutsal Kitabımızdan uzaklaştırmak için her yolu denemektedirler. Onlar çok iyi biliyorlar ki, yüzyılı aşkın bir süredir İngiliz oyunlarıyla ellerinden alınmak istenen Kutsal Kitaba bu denli sıkı sarılmış bir millet elbetteki mağlup edilemez. Bunu bildikleri için bizi Kutsal Kitabımızdan uzaklaştırmak adına her türlü çalışmayı yapıyorlar. Kendi amaçlarına ulaşmak adına her türlü harcamayı yapmaktan çekinmiyorlar. Bizi birbirimize düşürmek, kendi içimizde bocalayarak çevremizde olup bitenlere duyarsız kalmamızı sağlamak adına her türlü saldırıyorlar. Yer yer başarılı olsalar da Kutsal Kitap konusunda asla başarılı olamıyorlar, olamayacaklar da. Çünkü bu milet kendi liderleri tarafından yasaklanıp, toplattırıldığında dahi gerekirse ölümü göze alarak, gerekirse zindanlarda çürümeyi göze alarak Allah'ın Kitabıyla bağını koparmadı. Alimlerimiz asıldı, hafızlarımız öldürüldü ama millet Allah'ın Kitabını okumaktan ve ezberlemekten vazgeçmedi.

Şimdi sıra bu hafızlarımızın aynı zamanda mana itibarıyla Kur-an'a hakim olacakları bir eğitim seviyesine ulaşabilmektir. Kutsal Kitabımız, Metin ve Mana itibarıyla tam idrak edildiğinde Allah'ın izniyle bu milleti Hakk'a hizmet noktasında hiç bir güç durduramaz.

Bu 41 gencimizin ve memleketteki icazetini alan bütün hafızlarımızın üzerinde emeği olan herkesten Alla razı olsun.