41 numara ayakkabı hırsızlıkları aydınlattı

Eskişehir'de, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçe ve İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, bölgedeki hırsızlıkların aydınlatılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Sakintepe ve Koyunlar mahallelerindeki hırsızlıkların 41 numara ayakkabı giyen şüphelilerce yapıldığını tespit etti. Görgü tanıklarının ifadelerinden de yararlanan jandarma ekipleri, yerlerini tespit ettikleri 2 şüpheliyi, kent merkezinde yapılan eş zamanlı operasyonla yakaladı. Şüpheli şahısların evlerindeki aramada ise, birer tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan şahıslar Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Kaynak: İHA