415. Sokak asfaltlanıyor

Bartın'da Cumhuriyet Mahallesi 415. Sokak'ta Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sıcak asfalt ile yol çalışması yapılıyor.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın bir taraftan alt yapı çalışmaları tamamlanan yolları süratle yeniden düzenlerken bir taraftan da yol ihtiyacı olan yeni yerleşim alanları için yol açma tesviye ve asfalt çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mahallelerde yapılan üst yapı düzenlemeleri öncesinde uzun yıllar sorun yaşatmayacak ve ihtiyaçları sıkıntısızca karşılayacak kalıcı alt yapı hizmetleri de verdiklerinin altını çizen Başkan Akın "Belediye olarak vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlamak için çok sayıda imar yolunu hizmete açtık. Mevcut tüm yollarımızda düzenli olarak bakım yaparak hasarlı yolları sıcak asfalt ve beton parke taşlarla yeniden düzenledik. Ayrıca çok sayıda alternatif ve yan yollar açtık. Bunun yanında mahallerimizde yeniden düzenlediğimiz tüm yol ve kaldırımlarda; doğal gaz, elektrik, telefon, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları ile kavşak suyu - şehir suyu şebekeleri gibi tüm alt yapı gereksinimlerinin karşılanmasını sağladık. Vatandaşlarımız uzun yıllar sıkıntı yaşamasın, yollar alt yapıda oluşabilecek sorunlar dolayısıyla yeniden bozulmasın diye, eski ve hasarlı alt yapı bağlantısı bırakmadan üst yapı düzenlemesi yapmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz son olarak Cumhuriyet Mahallesi 415. Sokak'ta sıcak asfalt ile yol düzenleme çalışmasına başladılar. Kısa zaman içinde çalışmalarımızı tamamlayarak yolu halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Kaynak: İHA